Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість загиблих зросла до 20, - Старух

Понад три доби рятувальники, комунальники та добровольці розбирали завали багатоповерхових будинків після ракетної атаки Запоріжжя 6 жовтня.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих", - сказав він.

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