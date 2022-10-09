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Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість загиблих зросла до 20, - Старух

запоріжжя

Понад три доби рятувальники, комунальники та добровольці розбирали завали багатоповерхових будинків після ракетної атаки Запоріжжя 6 жовтня.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ

"Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціла родина загинула від обстрілу Запоріжжя 6 жовтня: мати, батько, донька-аспірантка й син-дитсадківець. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2262) крилаті ракети (1071) ракети (4014) смерть (6743)


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Топ коментарі
+10
єдине питання до колективного Заходу - скільки невинних жертв (і не тільки в Україні) буде вже цілком достатньо на їх думку, аби "демократична спільнота" визнала запоребріковий режим терористичним?...
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09.10.2022 16:40
+7
Влада має щось робити, а не рахувати невинно убитих.
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09.10.2022 17:23
+6
Обстрілюють з літаків цивільні об'єкти з відстані понад 1000 км, але терористи Куба,П.Корея, Сирія і тд. але не рашка.
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09.10.2022 17:21
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єдине питання до колективного Заходу - скільки невинних жертв (і не тільки в Україні) буде вже цілком достатньо на їх думку, аби "демократична спільнота" визнала запоребріковий режим терористичним?...
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09.10.2022 16:40 Відповісти
якщо ви з ними б поспілкувалися, то для них, для тих, хто приймає рішення, це лише цифри, 20, 30, 100... це не цифри, щоб виділяти десятки мільярдів нам на ПРО. Бо щоб збивати с-300 та X-22 треба на все Запоріжжя ЗРК Patriot, які можуть цілі до 2.4 км/с збивати, а це - 9 млрд доларів за 36 пускових по 4 ракети, тому навряд, що нам їх дадуть на одне місто. Навіть якщо по мінімуму взяти, щоб теоретично збити всі випущені сьогодні 22 ракети, це треба точно 44 протиракети. Відповідно треба приблизно 12 пускових з радарами, а це 3-4 млрд доларів тільки на ЗРК. Наче не так і багато, але це 120-160 млрд грн, стільки до війни на армію не витрачали, на всю, на рік.
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09.10.2022 16:49 Відповісти
Байден фактично надав карт-бланш московії, привселюдно сказавши що не визнає росію країною-терористом. Та і Блінкін говорив що це нашкодить їх союзникам, а замість покарання путіна за злочини нам постійно натякають на переговори з ним - якось так.
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09.10.2022 16:51 Відповісти
Ага, Байден. Год "проклятый" Госдеп снял панику и предупреждал о нападении: "ройте окопы"... Какие, *****, окопы! Я потеряю 7 мрд.... (с)
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09.10.2022 17:09 Відповісти
Обстрілюють з літаків цивільні об'єкти з відстані понад 1000 км, але терористи Куба,П.Корея, Сирія і тд. але не рашка.
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09.10.2022 17:21 Відповісти
Тому вони і терористи, бо в них немає таких ракет.
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09.10.2022 17:28 Відповісти
Єдине питання ви можете ставити оп і Старуху. Де ППО і чому замість оборони міста влада займалася якимись зеленими дорогами туди і сюди,крадіжки і мзда за цю дорогу. Запад надає усе, це усе залишається в кишенях таких як Старух. Скільки потрібно було приложити сил,щоб закрити скупчення людей. Скільки там загиблих? Запад винний...це ваша влада винна.
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09.10.2022 17:28 Відповісти
це окрема тема, і мова не про претензії, що замало допомоги... любій вдячні... і не про крадіжки, за які маюсь сісти довічно усі дотичні... країна, яка свідомо тероризує мирне населення, має отримати відповідний статус та наймасштабніші обмеження у своїх спроможностіх...
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09.10.2022 17:48 Відповісти
Тоді ваш пост не є об'єктивним,бо ,знаючи,як ви готувалися до війни, не можна звинувачувати тих,хто писав про це,просив їх почути і на сьогодні прийняли людей приймають санкції, допомагають зброєю. У кожного уряду є свої обов'язки перед народом. Тільки ваш нікому нічого не винний.
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09.10.2022 17:57 Відповісти
а в чому його необ'єктивність? група людей, яка захопила банк, заручників, та щось вимагає, погрожуючт їх вбити, - терористи? група озброєних людей, яка підриває мирні кафе, магазини, місця масового скупчення простих невійськових людей - терористи? відношення до них відповідне. Хіба ж я припустився хоч трохи претензій про допомогу, і військову і ту, що надають людям, які покинули домівки (переважно жінки та діти) та зараз перебувають у вас. Чому Іран - країна спонсор тероризму, Куба також, КНДР - так... хоча навіть не нападали ні на кого?... тут без об'явленні війни вбивають мирне населення - і все добре? не тероризм?...
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09.10.2022 18:15 Відповісти
У вас війна з 2014, визнають рашку ,що далі? Що будете просить далі? В Україні працюють руські підприємства, руські агенти в керівництві, руські судять і приймають закони. Ви про кого хочете говорити?
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09.10.2022 18:29 Відповісти
Не признают в обозримом будущем. И США и почти все союзики США имеют торговые отношения с рф. Пока. Ввели санкции на российский алюминий, пришлось давать заднюю. Такое же будет по никелю, и редкоземельным металлам. Вон Бельгия против санкций на алмазную отрасль рф. Мир, не живет Украиной. Смотрят, дают какие-то деньги, вводят санкции, пока это все.
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09.10.2022 21:10 Відповісти
Шостого ?
Та лише цієї ночі два райони обстріляли, дев'типоверхівки впали.
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09.10.2022 16:44 Відповісти
тут жертв буде більше, бо там все як блини склалося і під завалами такими важко вижити, тому і не кажуть скільки, бо ще не все розібрали.
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09.10.2022 16:47 Відповісти
Запоріжжя це повторюється сценарій Харкова.Обстріли на жаль будуть далі доки не змінять лінію фронту.
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09.10.2022 16:52 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/09/poroshenko-pro-zayavy-maska-persh-nizh-govoryty-pro-vijnu-nehaj-pryyide-v-********/ Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу LBC порадив новим "миротворцям", що, перш ніж давати українцям поради щодо війни і миру (Ілону Маску, наприклад), то їм варто побувати в Україні і поспілкуватися з людьми, які пережили жахи російської окупації та постійні обстріли.

«Для того, аби давати українцям поради щодо війни і миру, Ілону Маску варто приїхати в Запоріжжя, де ворог сьогодні завдав цинічного удару по мирному кварталу. Загинуло щонайменше 13 людей, 87 поранено. Терористам немає виправдання. Вони відповідатимуть за все», - наголосив Порошенко
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09.10.2022 16:52 Відповісти
Потрібно взривати Моску іначе це буде бескінечно...
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09.10.2022 17:08 Відповісти
"самає главнає , што нє на хахляцкам язіке" - а там , хоч хер в дупу і масові обстріли ! Отримуй вата від своїх !!
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09.10.2022 17:11 Відповісти
Влада має щось робити, а не рахувати невинно убитих.
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09.10.2022 17:23 Відповісти
Після трагедії зеленого коридору, я написала на сайті Старуха,знаєте скільки мене людей підтримало. Там у Запоріжжі. Цілий день тільки пости і пости про смерті і нічого про превентивні засоби.
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09.10.2022 17:32 Відповісти
 
 