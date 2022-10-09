Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість загиблих зросла до 20, - Старух
Понад три доби рятувальники, комунальники та добровольці розбирали завали багатоповерхових будинків після ракетної атаки Запоріжжя 6 жовтня.
Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих", - сказав він.
Топ коментарі
+10 piligrim
показати весь коментар09.10.2022 16:40
+7 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар09.10.2022 17:23
+6 Олег Квиташ
показати весь коментар09.10.2022 17:21
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