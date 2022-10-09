Черговий обстріл Запоріжжя - не просто війна, а злочин проти людяності, - президент Естонії Каріс
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що обстріл російськими військами житлових кварталів Запоріжжя є злочином проти людяності.
Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Чергова атака на житловий квартал у Запоріжжі. Це не просто війна, а злочин проти людяності, організатор якого буде покараний", - наголосив Каріс.
Він також висловив співчуття рідним загиблих та українському народу.
Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня загарбники завдали 9 ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Під вогонь потрапили десятки приватних будинків, два багатоквартирні та інша цивільна інфраструктура міста.
Встановлено інформацію щодо 13 загиблих, понад 80 поранених.
Топ коментарі
+7 Amber
показати весь коментар09.10.2022 17:07
+4 Alex Sav #513490
показати весь коментар09.10.2022 17:04
+4 Арнила
показати весь коментар09.10.2022 17:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
йому не по зубах 😠
Здохни , падлюка , та дай нам спокій , вилупок із пітєрської підворотні 😡
это надо было сделать уже давно - тем более если есть маленькие дети в семье
Але місто Харків боролось і встояло, допоки не були розгромлені й відігнані довколишні рашистські війська.
Кстати часть прилетевших ракет, выпущенные стратегической авиацией, достанут и до западных регионов.