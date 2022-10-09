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Новини Війна
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Черговий обстріл Запоріжжя - не просто війна, а злочин проти людяності, - президент Естонії Каріс

запоріжжя

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що обстріл російськими військами житлових кварталів Запоріжжя є злочином проти людяності.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова атака на житловий квартал у Запоріжжі. Це не просто війна, а злочин проти людяності, організатор якого буде покараний", - наголосив Каріс.

Він також висловив співчуття рідним загиблих та українському народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я рішуче засуджую напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в Україні, - Ленарчич

Черговий обстріл Запоріжжя - не просто війна, а злочин проти людяності, - президент Естонії Каріс 01

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня загарбники завдали 9 ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Під вогонь потрапили десятки приватних будинків, два багатоквартирні та інша цивільна інфраструктура міста.

Встановлено інформацію щодо 13 загиблих, понад 80 поранених.

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) росія (65007) Естонія (1607) Алар Каріс (66)


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Топ коментарі
+7
Ху@ло просто повністю ****@ ший і ніяк не може затямити , що Украіна
йому не по зубах 😠
Здохни , падлюка , та дай нам спокій , вилупок із пітєрської підворотні 😡
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09.10.2022 17:07
+4
точно.. Рейган був правий -це імперія зла
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09.10.2022 17:04
+4
Воно то здохне рано чи пізно, але проблема в тому, що в оркостані мільйони таких путлерів. Вони не дадуть нам спокою. На зміну цьому прийде інше повернуте на манії величчі.
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09.10.2022 17:13
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точно.. Рейган був правий -це імперія зла
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09.10.2022 17:04 Відповісти
Ху@ло просто повністю ****@ ший і ніяк не може затямити , що Украіна
йому не по зубах 😠
Здохни , падлюка , та дай нам спокій , вилупок із пітєрської підворотні 😡
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09.10.2022 17:07 Відповісти
Воно то здохне рано чи пізно, але проблема в тому, що в оркостані мільйони таких путлерів. Вони не дадуть нам спокою. На зміну цьому прийде інше повернуте на манії величчі.
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09.10.2022 17:13 Відповісти
Поки прийде до влади інше ху@ло , НАМ потрібно встигнути стати членом НАТО і тоді нам 100% нічого боятись !!
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09.10.2022 17:17 Відповісти
треба німцям і румунам на своїх містах відчути парочку прилетов..
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09.10.2022 17:14 Відповісти
Ви про що? Це німці і румини вибрали асфальт замість ППО? Чи ми Чонгар відкрили,здали без бою Енергодар, Азов....
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09.10.2022 17:49 Відповісти
румынские министры с какого то хрена сейчас начали предлагать договариваться с путлером
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09.10.2022 18:08 Відповісти
путінскі консерви ...
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09.10.2022 18:47 Відповісти
просто удивительно румыны то каким боком - все-таки не помешает что в дом этому министру пару ракет прилетело
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09.10.2022 18:49 Відповісти
Типу з 24.02.22. у виконанні кацапів були якісь інші злочини.
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09.10.2022 17:15 Відповісти
Так и есть. А то какие-то продажные политиканы заявляют про переговоры и окончание войны и то, на секундочку, пока на нашей земле есть хоть один живой или не в плену кацапский военнослужащий, то идет Оборона Украины, а война начнется лишь в тот момент, когда все пять областей будут под нашим полным контролем и никогда раньше, а вот тогда уже переговоры будут возможны, если еще армия кацапов на тот момент будет существовать. В переговорах будут участвовать те страны, которые имеют сухопутную границу с кацапами (Кенигсберг не в счет, там уже референдум за независимость, наверное, провели, и он вышел из состава федерации, хотя он ни на что и не влияет по соседям), а именно мы, Польша, Эстония и Латвия. Возможно также Литва как соседка союзника кацапов ***********. Это заинтересованные стороны, а не непонятная Франция и Германия, которые не имеют никакого отношения к войне, вообще никакого, их поставки помощи вполне себе возмездные, за которые мы в будущем заплатим деньги. Эти переговоры напрямую касаются этих стран, а не французской власти, которая в случае нападения на страну НАТО будет устранена и Франция будет передана под управление военных, собственно как и все страны НАТО.
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09.10.2022 17:15 Відповісти
Жителі Запоріжжя , завжди вважали себе частиною "козлячого світу" - тому і мають тепер від братушок .
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09.10.2022 17:19 Відповісти
якщо так думати, то так можна сказати тоді і про жителів Львова, Чернігова, Вінниці, Києва і т.д., хто зазнав ударів від рашистів
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09.10.2022 17:25 Відповісти
нет конечно - но почему то жители именно южных територий не выезжают в безопасные места* чего они ждут? пока их убьют или захватят
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09.10.2022 18:10 Відповісти
Запоріжжя так масово не обстрілювали раніше, до десяти ракет всього було на місяць, зазвичай. А тепер, коли нарешті зрозуміли, що їм його не взяти, хочуть помститися і залякати усіх. Тут зручно це робити, бо с300 долітають вільно і х-22 безпечно пускати, щоб дальності вистачило. На інші міста треба використовувати більш коштовні і дефіцитні ракети, а тут близько і недорого їм це обходиться. І ракет старих неточних валом.
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09.10.2022 19:55 Відповісти
Куда выезжать *****?к себе примешь умник?
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10.10.2022 00:26 Відповісти
ты тупой? или косишь под дурака? а куда выехали миллионы украинцев?
это надо было сделать уже давно - тем более если есть маленькие дети в семье
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10.10.2022 04:49 Відповісти
Расскажи это запорожским козакам
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09.10.2022 17:56 Відповісти
маловато в Запорожье осталось козаков судя по выборам на протяжении многих лет
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09.10.2022 18:12 Відповісти
Неуместное разделение. Вангую ты сам лет 10 назад бегал на шествия 1, 9 мая, может даже с колорадской лентой.
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09.10.2022 18:40 Відповісти
ты ватный кондом - своим тупым постом показываешь уровень своего кацапского сознания
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09.10.2022 18:47 Відповісти
Ты можешь открыть мой профиль и почитать мои комменты, а затем извиниться за свой высер.
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09.10.2022 19:29 Відповісти
так ты тоже можешь почитать мои коменты и не писать изначально своей херни про козаков в Запорожье
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09.10.2022 21:46 Відповісти
Ну если ты не знаешь истории и в чем заключалось явление украинского козачества, то уж простите.
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09.10.2022 23:31 Відповісти
я знаю что такое украинское козачество - только от него в Запорожье почти ничего не осталось
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10.10.2022 04:51 Відповісти
И в отличие от тебя мой аккаунт создан не на прошлой неделе.🤡
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09.10.2022 19:31 Відповісти
якщо так говорити, то треба усіх воїнів з армії тоді, які розмовляють на російській, звільнити з армії і поставити туди вас, щоб ви їх усіх замінили і усіх ваших родичів до 20 ступеня рідства, бо не вистачить. Звісно, що треба усім спілкуватися українською, але тільки за вашим бажанням, до цього не прийти. Пройде час і природнім шляхом це відбудеться.
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09.10.2022 17:30 Відповісти
УКРАЇНІ ПОТРІБНО СКЛИКАТИ РАДУ БЕХПЕКИ ООН В ЗВ'ЗКУ З УДАРАМИ ПО ЦИВІЛЬНИМ ОБ'ЄКТАМ ЗАПОРІЖЖЯ.
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09.10.2022 17:34 Відповісти
и что ?чем это поможет? нужно людей вывозить живущих близко от линии фронта
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09.10.2022 18:13 Відповісти
Усі , мають зрозуміти : мова , патріотизм і націоналізація - є основою нашого суспільства . А коли говорять : "он ваюєт на язіке" - приймаємо дурня в цей момент , а через рік чи два - дуже жорстоко перевиховаємо
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09.10.2022 17:40 Відповісти
кого ты собрался перевиховувати трепло диванне?
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09.10.2022 18:15 Відповісти
Люба війна це і є злочин проти людства
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09.10.2022 17:42 Відповісти
Інтенсивність обстрілів Запоріжжя досягла рівня кривавих буднів Харкова місяць-два тому.
Але місто Харків боролось і встояло, допоки не були розгромлені й відігнані довколишні рашистські війська.
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09.10.2022 18:14 Відповісти
почему цивильные не выезжают в бесопасные места по-дальше от градов и обстрелов? они что тупые? им не жаль своих детей?
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09.10.2022 18:16 Відповісти
Ты с луны недавно упал или совсем зелёный и глупый? Большинство граждан Украины уже давно потратили свои сбережения и живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. А снять квартиру в западных регионах, без коммуналки равно минимальной зарплате. Не говоря уже про стоимость переезда, покупки новых вещей, которые обязательно понадобятся на новом месте. Это ещё если работа там будет, которой и для местных часто нет.
Кстати часть прилетевших ракет, выпущенные стратегической авиацией, достанут и до западных регионов.
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09.10.2022 18:31 Відповісти
хватит бред писать - уже сто раз можна было выехать в Европу..
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09.10.2022 18:38 Відповісти
Надеюсь, ты тоже нелох и пишешь минимум с собственной виллы в Майами?
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09.10.2022 18:42 Відповісти
я с самого начала войны никуда не выезжал с Киева сейчас самого безопасного места в Украине и даже ни разу не спускался в бомбосховище
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09.10.2022 18:44 Відповісти
 
 