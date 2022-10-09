Черговий обстріл Запоріжжя - не просто війна, а злочин проти людяності, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що обстріл російськими військами житлових кварталів Запоріжжя є злочином проти людяності.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова атака на житловий квартал у Запоріжжі. Це не просто війна, а злочин проти людяності, організатор якого буде покараний", - наголосив Каріс.

Він також висловив співчуття рідним загиблих та українському народу.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня загарбники завдали 9 ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Під вогонь потрапили десятки приватних будинків, два багатоквартирні та інша цивільна інфраструктура міста.

Встановлено інформацію щодо 13 загиблих, понад 80 поранених.