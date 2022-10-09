Росіяни грабують мешканців окупованої частини Запорізької області в межах "боротьби з партизанами", - Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області окупанти грабують місцевих мешканців під приводом боротьби з партизанами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Так, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами росіяни здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

Крім того, окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на окупованих територіях. Зокрема, у місті Горлівка, податкова інспекція Російської Федерації розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Причиною є відмова підприємців перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.

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"Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ за можливості залишити регіон на час проведення операції ЗСУ зі звільнення населених пунктів", - резюмують у повідомленні.