Шмигаль про проєкт держбюджету: 45% коштів направляємо на армію та безпеку країни
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки коштів у проєкті нового держбюджету закладено на армію та оборону країни.
Він нагадав, що цього тижня парламент ухвалив за основу проєкт держбюджету на 2023 рік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"45% всіх коштів направляємо на армію та безпеку країни. Ще майже 30% видатків на пенсії, соціальні програми, освіту та медицину. Скорочуємо видатки на державний апарат завдяки перегляду функцій держави. Зокрема, цього тижня уряд передав до Фонду держмайна понад 800 компаній з активами на суму 45 млрд грн. Мета такого рішення - це зменшення частки держави в економіці та усунення міністерств від управління компаніями", - зазначив Шмигаль.
За словами Прем’єр-міністра, головним завданням в економіці залишається збереження макроекономічної та макрофінансової стабільності, а також створення фундаменту для швидкого відновлення після завершення війни.
"Національний банк — наш ключовий партнер у цьому завданні. Цього тижня НБУ отримав нового голову Андрія Пишного. Впевнений, що наша плідна та конструктивна співпраця з НБУ продовжиться та отримає нові виміри", - наголосив Шмигаль.
Він також підкреслив, що перший саміт Європейського політичного співтовариства засвідчив, що в європейських лідерів немає "втоми" від війни, яку розв'язала рф, всі розуміють важливість перемоги України для майбутнього миру на континенті.
Говорячи про міжнародну політику, Шмигаль нагадав, що в Чехії пройшов перший саміт Європейського політичного співтовариства.
"Під час саміту говорили з багатьма європейськими лідерами про європейське майбутнє України, нашу перемогу й покарання росії, про шлях до НАТО, спільні виклики в енергетиці та відновлення нашої країни. Ніякої втоми від війни в Європі немає. Всі розуміють важливість нашої перемоги для майбутнього миру на континенті", - зазначив Шмигаль.
МВФ цього тижня виділив другий транш Україні на 1,3 млрд дол. В уряді очікують, що найближчим часом розпочнеться співпраця з фондом над новою багатомільярдною програмою на наступний рік.
"ОЕСР визнала Україну потенційним членом. Організація свого часу допомогла побудувати успішну повоєнну Європу. Будемо спільно будувати й успішну післявоєнну Україну", - наголосив Шмигаль.
Ще однією подією тижня, що минає, стало ухвалення ЄС восьмого пакету санкцій проти росії.
"Кожні нові санкції — це потужний удар по економіці агресора, який наближає нашу перемогу. В останньому пакеті буде заборона на імпорт багатьох товарів російської промисловості й водночас заборона надавати складні технологічні послуги, зокрема у сфері архітектури, ІТ, юриспруденції та інженерії", - підкреслив Шмигаль.
Щодо внутрішньої політики, Прем’єр-міністр зазначив, що Україну чекає найскладніший опалювальний сезон.
"Відверто говоримо, що Україну очікує найважча зима в нашій історії. Тому готуємося до всіх можливих варіантів розвитку подій. Зараз готовність до опалювального сезону складає 90%. Більше 4 млрд грн виділили регіонам на відновлення. Ще сотні мільйонів гривень на закупівлі генераторів, мініелектростанцій, резервного обладнання. Будемо безкоштовно надавати людям дрова у громадах, які розташовані у прифронтових регіонах", - наголосив Шмигаль.
Для населення підготували плани евакуації, якщо після ракетних атак не вдасться швидко відновити критичну інфраструктуру. Прем’єр-міністр закликав всіх і кожного відповідально ставитись до підготовки та максимально ефективно використовувати наявні енергетичні ресурси.
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злодіям-асвальтоукладчикам
Як взагалі, можна приймати проект бюджету за основу із такими цифрами та позою ЗеБені із німецьких порнофільмів:
Проєкт державного бюджету України на 2023 рік https://biz.censor.net/news/3368649/rada_pochala_rozglyadaty_byudjet_na_2023_rik_onovleno на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд. Джерело: https://biz.censor.net/n3372174
45% на оборону, це дуже багато та дуже розмивчато
своїм, щоб роздербанили, вірю....
держпідприємства передати кому???
тиждень тому заступником начдержмайна став менеджео бені.
то беня швидко знайде нових власників цим підприємствам
тим більше що після призначення, на другий день поступила заява передати всі держактиви по майну України саме під керівництво новопризначеного
сподіваюсь, розумієте чия це ініціатива...
а в моні живе зразу дві людини
одна людина, патріот а друга, барига гірше пороха...
Ви, батєнька, дебіл...
за підприємства, бюджет чи що порох кращий моні?
тендери в міськрадах знаєш?
аукціон, те ж саме
його ще нема а той хто виграв вже є
P. S. Те що ЗЕкоМанда завжди знайде виправдання (про€6алі) то усім відомо.
а, ну, зарплату платять і годують. і за те спасибі.
Тут не дивно про бюджет, логічно, що тре було "превентивно" але вже пізно про таке думати.. хоч є про що подискутувати насправді...
Тут головне, що мене дивує, в умовах воєнного стану бюджет приймається раз у рік в кінці року? може хоч щоквартально це робити? тут не можна прогнозувати так довгостроково!
И еще, скажи, сколько денег стоило сделать 20 затопленных водных прорезей фрезой в асфальте в Чонгаре и другом перешейке, поставить кумулятивных мин в траву вдоль дороги с взведением их по кабелю и срабатыванием по магнитному взрывателю на тяжелую технику? И тоже самое, только в грязь и снег, сделать по 4 дорогам из ***********, обильно наставив еще противотанковых ежей? И как второй эшелон держать фугасы в 30 минутах развертования на Антоновский мост и на дамбу у НХ с прикрытием иглами от вертушек и зениткой от парашютистов. Плюс в Одессе выкинуть мин столько, что можно было вернуть выведенные из Херсона войска, оставив там буквально 1000 человек на оборону, забрав всех против якобы суперсекретной инфы (дезы) о высадке десанта.
Еще воняют на то, шо им не дали Нобелевскую премию. За что??? Шнобелевскую за такое должны давать, а если быть точным, то военный трибунал и расстрел без всяких лишних проволочек.
Тому, потрібно хотя би зараз цей проект започаткувати! Не відомо на скільки ще затягнеться війна. Сподіваюсь вона закінчиться раніше. Але нам все одно будуть потрібні ракети для оборонобезпеки у майбутньому.
Або створити завод по переробці американських тамагавків, так, щоб по них не було видно, що це американскі ракети. Можна було б казати, що це українська розробка і застосовувати їх на фронті.
Баба і кіт
@babaikit
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https://twitter.com/babaikit/status/1579039792817647617 5 ч
Яка цікава представниця партії Зеленського у Верховній Раді
@OLGA34783989
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https://twitter.com/OLGA34783989/status/1578692415057440768 8 окт.
Березовый сок: Это написал мне иностранный журналист, с которым мы дружим с 2014 года. Он мой друг. И он друг Украины. И он будет об этом писать у себя дома. Похоже, что не только он. О чем речь? Госбюджет утвердили. А там 90 миллиардов гривен на дороги. Во время войны.
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1578844189931905024 18 ч
Не надо приписывать бывшему главе НБУ Шевченко то, что делал не он. НБУ выстоял на сейчас только потому, что банковская система была максимально очищена и укреплена при предыдущем правлении. При Гонтаревой. Это мы сейчас видим по документам.
Голова Ради ГК НАБУ Марк Савчук