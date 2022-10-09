УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7144 відвідувача онлайн
Новини Війна Бюджет-2023
1 994 47

Шмигаль про проєкт держбюджету: 45% коштів направляємо на армію та безпеку країни

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки коштів у проєкті нового держбюджету закладено на армію та оборону країни.

Він нагадав, що цього тижня парламент ухвалив за основу проєкт держбюджету на 2023 рік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"45% всіх коштів направляємо на армію та безпеку країни. Ще майже 30% видатків на пенсії, соціальні програми, освіту та медицину. Скорочуємо видатки на державний апарат завдяки перегляду функцій держави. Зокрема, цього тижня уряд передав до Фонду держмайна понад 800 компаній з активами на суму 45 млрд грн. Мета такого рішення - це зменшення частки держави в економіці та усунення міністерств від управління компаніями", - зазначив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" голосували за бюджет разом з ОПЗЖ, - нардепка "ЄС" Іонова

За словами Прем’єр-міністра, головним завданням в економіці залишається збереження макроекономічної та макрофінансової стабільності, а також створення фундаменту для швидкого відновлення після завершення війни.

"Національний банк — наш ключовий партнер у цьому завданні. Цього тижня НБУ отримав нового голову Андрія Пишного. Впевнений, що наша плідна та конструктивна співпраця з НБУ продовжиться та отримає нові виміри", - наголосив Шмигаль.

Він також підкреслив, що перший саміт Європейського політичного співтовариства засвідчив, що в європейських лідерів немає "втоми" від війни, яку розв'язала рф, всі розуміють важливість перемоги України для майбутнього миру на континенті.

Говорячи про міжнародну політику, Шмигаль нагадав, що в Чехії пройшов перший саміт Європейського політичного співтовариства.

"Під час саміту говорили з багатьма європейськими лідерами про європейське майбутнє України, нашу перемогу й покарання росії, про шлях до НАТО, спільні виклики в енергетиці та відновлення нашої країни. Ніякої втоми від війни в Європі немає. Всі розуміють важливість нашої перемоги для майбутнього миру на континенті", - зазначив Шмигаль.

МВФ цього тижня виділив другий транш Україні на 1,3 млрд дол. В уряді очікують, що найближчим часом розпочнеться співпраця з фондом над новою багатомільярдною програмою на наступний рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР затвердила проєкт бюджету-2023 в першому читанні

"ОЕСР визнала Україну потенційним членом. Організація свого часу допомогла побудувати успішну повоєнну Європу. Будемо спільно будувати й успішну післявоєнну Україну", - наголосив Шмигаль.

Ще однією подією тижня, що минає, стало ухвалення ЄС восьмого пакету санкцій проти росії.

"Кожні нові санкції — це потужний удар по економіці агресора, який наближає нашу перемогу. В останньому пакеті буде заборона на імпорт багатьох товарів російської промисловості й водночас заборона надавати складні технологічні послуги, зокрема у сфері архітектури, ІТ, юриспруденції та інженерії", - підкреслив Шмигаль.

Щодо внутрішньої політики, Прем’єр-міністр зазначив, що Україну чекає найскладніший опалювальний сезон.

"Відверто говоримо, що Україну очікує найважча зима в нашій історії. Тому готуємося до всіх можливих варіантів розвитку подій. Зараз готовність до опалювального сезону складає 90%. Більше 4 млрд грн виділили регіонам на відновлення. Ще сотні мільйонів гривень на закупівлі генераторів, мініелектростанцій, резервного обладнання. Будемо безкоштовно надавати людям дрова у громадах, які розташовані у прифронтових регіонах", - наголосив Шмигаль.

Для населення підготували плани евакуації, якщо після ракетних атак не вдасться швидко відновити критичну інфраструктуру. Прем’єр-міністр закликав всіх і кожного відповідально ставитись до підготовки та максимально ефективно використовувати наявні енергетичні ресурси.

Автор: 

держбюджет (2390) Шмигаль Денис (4565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
не вірю !!!!!!!!!!

злодіям-асвальтоукладчикам
показати весь коментар
09.10.2022 17:30
+12
Головне щоб вони дійшли ДО АРМІЇ.... бо направляють багато а Волонтери й досі завантажені на 101%.....
показати весь коментар
09.10.2022 17:34
+9
Певно більшість коштів йде на охорону і піар Вовочки.
показати весь коментар
09.10.2022 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не вірю !!!!!!!!!!

злодіям-асвальтоукладчикам
показати весь коментар
09.10.2022 17:30 Відповісти
Правильно! А мені хочеться спитати, чому Шмигаль не був таким розумним у 2020-му, чи у 2021-му? Хто, чи що заважав/заважало?
показати весь коментар
09.10.2022 18:26 Відповісти
а хто такий шмиГаль? Він щось вирішує чи дурник із церемоніальними повноваженнями шарнірного препізе Бені?

Як взагалі, можна приймати проект бюджету за основу із такими цифрами та позою ЗеБені із німецьких порнофільмів:
Проєкт державного бюджету України на 2023 рік https://biz.censor.net/news/3368649/rada_pochala_rozglyadaty_byudjet_na_2023_rik_onovleno на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд. Джерело: https://biz.censor.net/n3372174
показати весь коментар
09.10.2022 18:54 Відповісти
Так і я власне про те ж! Мовчав тоді - мовчи і зараз, раз ти - ніхто!
показати весь коментар
09.10.2022 20:54 Відповісти
Ростиславе, вподобайку мою бачите? Значить, я трішки доповнив цифрами та власним фе.
показати весь коментар
09.10.2022 20:59 Відповісти
а як можна вірити????
45% на оборону, це дуже багато та дуже розмивчато
своїм, щоб роздербанили, вірю....
держпідприємства передати кому???
тиждень тому заступником начдержмайна став менеджео бені.
то беня швидко знайде нових власників цим підприємствам
тим більше що після призначення, на другий день поступила заява передати всі держактиви по майну України саме під керівництво новопризначеного
сподіваюсь, розумієте чия це ініціатива...
а в моні живе зразу дві людини
одна людина, патріот а друга, барига гірше пороха...
показати весь коментар
09.10.2022 19:14 Відповісти
але ж ти потвора, клинить тебе як пса Павлова, бо Петро Олексійович всю твою родину перетрахав "шаленою бджілкою"?
показати весь коментар
09.10.2022 21:03 Відповісти
почитав твою муйню в мою сторону
Ви, батєнька, дебіл...
показати весь коментар
09.10.2022 21:55 Відповісти
дякую, від такого ображеного чмо як ти- це комплімент.
показати весь коментар
09.10.2022 22:43 Відповісти
ти хоч би пояснив, якого дідька зірвався на мені
за підприємства, бюджет чи що порох кращий моні?
показати весь коментар
10.10.2022 07:31 Відповісти
ну так хотят на аукцион госпредприятия выставить и продавать. Пусть лучше бизнес для релокации купит, чем и дальше для страны будут генерировать убытки
показати весь коментар
10.10.2022 00:32 Відповісти
беня або його люди забере за гривню, без зобов,язань
тендери в міськрадах знаєш?
аукціон, те ж саме
його ще нема а той хто виграв вже є
показати весь коментар
10.10.2022 07:24 Відповісти
Я остальное по карманам
показати весь коментар
09.10.2022 19:54 Відповісти
Головне щоб вони дійшли ДО АРМІЇ.... бо направляють багато а Волонтери й досі завантажені на 101%.....
показати весь коментар
09.10.2022 17:34 Відповісти
Та вашу мать, ви хоча б іноді думаєте перед тим, як написати? Армія зараз налічує близько 1 млн. осіб. Жодна країна не в змозі самостійно забезпечити таке військо. А ще резерв, строковики, учбові центри. Не шукайте зради там, де її немає. А корупція була, є і буде завжди.
показати весь коментар
09.10.2022 18:46 Відповісти
Какой миллион ? Это посчитано со всеми ментами,сбушниками,погранцами,медслужбой,.. это очередная ложь Зели,нет миллионной армии ни у кого в мире
показати весь коментар
09.10.2022 18:53 Відповісти
Anna Berlovska 7d09caf8 Навчіться розмовляти з людьми нормально.... потім поговоримо, в поки їди у напрямку рюззкага корабля бидлота.
P. S. Те що ЗЕкоМанда завжди знайде виправдання (про€6алі) то усім відомо.
показати весь коментар
09.10.2022 20:16 Відповісти
корупція є у всіх країнах а у нас державний безпрєдєл
показати весь коментар
10.10.2022 07:28 Відповісти
ну да. зброю і снаряди нам Захід постачає. на дрони, рації, буржуйки, палатки населення збирає.
а, ну, зарплату платять і годують. і за те спасибі.
показати весь коментар
09.10.2022 17:34 Відповісти
Поставляє то ж за гроші ?
показати весь коментар
09.10.2022 17:37 Відповісти
а у нас гроші звідки???
показати весь коментар
09.10.2022 17:41 Відповісти
З бюджету
показати весь коментар
09.10.2022 17:43 Відповісти
тобто лише власні? мною та вами зароблені відрахування? а куди мільярди гривень в еквіваленті економічної підтримки єс йдуть?
показати весь коментар
09.10.2022 18:44 Відповісти
вам вумнику --- в бюджеті ОТТАКЕНА ДІРА, розміром в Азовсталь та купу інших бюджетоутворюючих надходжень і можете не звіздіти, що там олігархи щось та десь -- там офіційно працювали 10к тисяч людей що з них йшли відрахування до бюджету, а ще ПДВ та інші податки, не тре тут стару зеліну пісеньку затягувати.. досі є один зелігарх, що не олігарх виявився..
показати весь коментар
09.10.2022 18:48 Відповісти
ага,з бюджету ЄС і США з Британією,у нас немає *****
показати весь коментар
10.10.2022 04:11 Відповісти
Ну вот и будут про бесплатные поставки оружия как про закупленное. Схему с асфальтом никто не отменял. Да и нет у государственных воров другого повода отмазатся от воровства из казны.
показати весь коментар
09.10.2022 17:48 Відповісти
так зарплатні та продовольчого забезпечення потрібно все більше, щотижня чи щомісяця ж домобілізовують...
Тут не дивно про бюджет, логічно, що тре було "превентивно" але вже пізно про таке думати.. хоч є про що подискутувати насправді...
Тут головне, що мене дивує, в умовах воєнного стану бюджет приймається раз у рік в кінці року? може хоч щоквартально це робити? тут не можна прогнозувати так довгостроково!
показати весь коментар
09.10.2022 17:40 Відповісти
А как же дороги?

И еще, скажи, сколько денег стоило сделать 20 затопленных водных прорезей фрезой в асфальте в Чонгаре и другом перешейке, поставить кумулятивных мин в траву вдоль дороги с взведением их по кабелю и срабатыванием по магнитному взрывателю на тяжелую технику? И тоже самое, только в грязь и снег, сделать по 4 дорогам из ***********, обильно наставив еще противотанковых ежей? И как второй эшелон держать фугасы в 30 минутах развертования на Антоновский мост и на дамбу у НХ с прикрытием иглами от вертушек и зениткой от парашютистов. Плюс в Одессе выкинуть мин столько, что можно было вернуть выведенные из Херсона войска, оставив там буквально 1000 человек на оборону, забрав всех против якобы суперсекретной инфы (дезы) о высадке десанта.

Еще воняют на то, шо им не дали Нобелевскую премию. За что??? Шнобелевскую за такое должны давать, а если быть точным, то военный трибунал и расстрел без всяких лишних проволочек.
показати весь коментар
09.10.2022 17:37 Відповісти
Вам і запланованих у бюджеті 2023р. і 90 мільярдів гривень на "велике_крадівництво" достатньо. А буде мало, то ешелонами гуманітарної допомоги "компенсуєте" собі.
показати весь коментар
09.10.2022 17:38 Відповісти
дороги будувати не завадить?
показати весь коментар
09.10.2022 17:39 Відповісти
Певно більшість коштів йде на охорону і піар Вовочки.
показати весь коментар
09.10.2022 17:44 Відповісти
решта йде на рахунок дерьмака та його братків.
показати весь коментар
09.10.2022 17:47 Відповісти
не соромно вам, покійного брата дЄрьмака паплюжити?
показати весь коментар
09.10.2022 18:58 Відповісти
Если бы ты, ахметовский лакей, отстаивал бы интересы Украины, а не зеленского, ахметова и коломойского, и занимался бы Армией ещё в 2021 году, то и полномасштабного вторжения не было бы.
показати весь коментар
09.10.2022 17:52 Відповісти
Де зимовий одяг для ЗСУ,та інша необхідна екіпіровка про що Резников так масно стелив "до 15.10 все буде в підрозділах ЗСУ"-перестаньте вже брехати не перекидайте ці проблеми знову на волонтерів.
показати весь коментар
09.10.2022 17:53 Відповісти
Якби в перший день війни ми почали будувати в Польщі завод по виробництву Українських ракет (проект є, "Гром 2", да і американці з тенологіями допомогли б), то сьогодні б ми уже мали виробництво кожен день по 10 ракет.

Тому, потрібно хотя би зараз цей проект започаткувати! Не відомо на скільки ще затягнеться війна. Сподіваюсь вона закінчиться раніше. Але нам все одно будуть потрібні ракети для оборонобезпеки у майбутньому.

Або створити завод по переробці американських тамагавків, так, щоб по них не було видно, що це американскі ракети. Можна було б казати, що це українська розробка і застосовувати їх на фронті.
показати весь коментар
09.10.2022 17:56 Відповісти


Баба і кіт

@babaikit

·

https://twitter.com/babaikit/status/1579039792817647617 5 ч

Яка цікава представниця партії Зеленського у Верховній Раді

показати весь коментар
09.10.2022 18:07 Відповісти
хронічний недотрах у клінічній формі... Там уся партійку "СукНаріду"- унікальні потвори.
показати весь коментар
09.10.2022 19:03 Відповісти
OLGA 25 %

@OLGA34783989

·

https://twitter.com/OLGA34783989/status/1578692415057440768 8 окт.

Березовый сок: Это написал мне иностранный журналист, с которым мы дружим с 2014 года. Он мой друг. И он друг Украины. И он будет об этом писать у себя дома. Похоже, что не только он. О чем речь? Госбюджет утвердили. А там 90 миллиардов гривен на дороги. Во время войны.

показати весь коментар
09.10.2022 18:14 Відповісти
а на БеняМараФайна 1.4млрд.для жополизтва- їхні дупи витримають? Добре, що лідор вЗесвіту, знімає відосики за свій рахунок та у вільний від роботи час...
показати весь коментар
09.10.2022 19:07 Відповісти
КМ нічого на армію не направляе. Армія - це кошти ЕС та частних лиц України.. КМ направляє кошти бюджета на ОП, ВР, на себе -любимих, частично на соц-виплати. На охорну здоров'я грошей йвже не вистачае. Соц виплати теж взяли на себе США та ЕС.
показати весь коментар
09.10.2022 18:16 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1578844189931905024 18 ч

Не надо приписывать бывшему главе НБУ Шевченко то, что делал не он. НБУ выстоял на сейчас только потому, что банковская система была максимально очищена и укреплена при предыдущем правлении. При Гонтаревой. Это мы сейчас видим по документам.

Голова Ради ГК НАБУ Марк Савчук
показати весь коментар
09.10.2022 18:17 Відповісти
вот быдлозелёные себя как любят
показати весь коментар
09.10.2022 18:24 Відповісти
А 90 млрд на "Велике Крадівництво 2". Схема доріг себе виправдала. Не після війни, а прямо зараз потрібно людські кошти закатати в асфальт. Не в будівництво розбомбленого житла, а в асфальт.
показати весь коментар
09.10.2022 19:09 Відповісти
"45% всіх коштів направляємо на армію та безпеку країни...., варто звернути увагу на "зелене наіпалово в процентах "по пріколу".А скільки ж це млрд грн ,а чи вічно зелених американських?
показати весь коментар
09.10.2022 19:50 Відповісти
главное, чтобы после второго чтения все это осталось. А то любителей бюджетного популизма у нас в стране хоть отбавляй
показати весь коментар
10.10.2022 00:30 Відповісти
 
 