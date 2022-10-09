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ЗСУ влучили у штаб 38-ї мотострілецької бригади РФ: ліквідовано понад 20 російських окупантів, - СтратКом

вибух

У російському Бірську ховають майора Валерія Голубєва, ліквідованого в Україні. Оповідаючи про ліквідацію Голубєва місцевий російський депутат повідомив, що разом з Голубєвим знищили штаб 38-ї ОМСБр ЗС РФ, а також ліквідували понад 20 російських окупантів.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Штаб 38-ї ОМСБр згорів.

В російському Бірську ховають майора Валерія Голубєва. Місцевий депутат цікаво пише про подробиці його смерті за 29-е вересня:

"Со слов погиб при проработки стратегического наступления в штабе. Штаб находился в подвале двухэтажного дома, либо "срисовали" квадрокоптерами, либо кто-то из местных навел.... Прилетело 3 ракеты и разом погибли больше 20 человек находившихся в штабе."

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського окупанта за допомогою ударного коптера. ВIДЕО

Окей, а штаб чого це був? Також в місцевій пресі пишуть про представника його військової частини №21720. Тобто мова йде про 38-у окрему мотострілецьку бригаду, у штаб якої влучили ЗСУ. Вітаю!" - йдеться у повідомленні.

ЗСУ влучили у штаб 38-ї мотострілецької бригади РФ: ліквідовано понад 20 російських окупантів, - СтратКом 01

Автор: 

армія рф (17271) ліквідація (3889) знищення (7175)


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Топ коментарі
+31
Для нас це не має ніякого значення, Башкірія чи *********. Прийшов на нашу землю вбивати українців - значить "руській" і повинен здохнути.
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09.10.2022 18:04
+22
Бавовна проти вати. Епічний батл.
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09.10.2022 18:03
+22
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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09.10.2022 18:05
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Бавовна проти вати. Епічний батл.
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09.10.2022 18:03 Відповісти
бірск це башкирія. а башкирія це не параша. хоча, виходячи з фаміліё, голубєв - чисто голубець на хромосомному рівні.
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09.10.2022 18:03 Відповісти
Для нас це не має ніякого значення, Башкірія чи *********. Прийшов на нашу землю вбивати українців - значить "руській" і повинен здохнути.
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09.10.2022 18:04 Відповісти
з.и. зовсім забув - щирі вітання ахфіцерской вдові з білою ладою. буде з ашотом на магілку їздить, побухать.
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09.10.2022 18:07 Відповісти
Башкірія це прародина угорців. Башкіри споріднена з угорцями нація.
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09.10.2022 19:18 Відповісти
За які такі ідеали цей вбивця "отдал жизнь"?! Виродки.
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09.10.2022 18:04 Відповісти
Вот за эти идеалы видимо https://twitter.com/i/status/1576964587542675458
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09.10.2022 18:09 Відповісти
Страйк )
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09.10.2022 18:05 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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09.10.2022 18:05 Відповісти
Земля бетоном и горячей смолы на спину в Аду росийскому нацисту, насильнику, мародеру, педофилу и убийце.
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09.10.2022 18:05 Відповісти
Мєдалі: ордєн Сутулого 3-го ступеня, із закруткою на спині, мєдаль "За взятіє за щеку" і т.д. А цей губер, чи хто він там, сказочнік. Мотострілецька бригада (як і будь-яка інша)- це тактичний рівень. І штаб бригади може розробляти тільки план бойового застосування бригади, але аж ніяк не "стратєгічєскоє наступлєніє". Клоуни, мля...🤡
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09.10.2022 18:06 Відповісти
Ану прекратите начинать оскорблять честь ахвицера! Начальник сказал - стратегическое, значит стратегическое! Хорошо, хоть не межгалактическое, все-таки, аж целый майор, о как!
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09.10.2022 19:48 Відповісти
Особо порадовали - медаль за участие в маневрах, и орден имени никому неизвестного местного генерала. А Где юбилейная медаль за окупоривание 1000 бутылки водки, орден за успешную транспортировку стиралки и утюга?
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09.10.2022 20:33 Відповісти
чудово !

вогонь по офіцерам
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09.10.2022 18:07 Відповісти
Біс!!! Уявіть собі: сидить у штабі кацапська офіцерня,один одного "крутіший",водить пальцями по мапі,замовляє у денщиків шмурдяку по ковточку ( це в них "Віскі" зветься),имяух обкладає підлеглих,аж гульк: така невдача!!!
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09.10.2022 18:07 Відповісти
У орко-штабі можна не лише відсидітися, а й відлежатися і навіть розкинути мізками.
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09.10.2022 18:09 Відповісти
Головна нагорода до здиху - медаль "Участніку маневров". Отакі герої на кацапщині.
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09.10.2022 18:37 Відповісти
Чурка пишет,что "валера погиб за идеи и идеалы". А по
факту-за ипотеку.
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09.10.2022 18:41 Відповісти
Сльози заважають мені залишити свій коммент ...
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09.10.2022 18:42 Відповісти
орден генерала шаймуратова (посмертно) - а это что еще за херня? "орден шойгу" еще не учредили? а то пора уже
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09.10.2022 18:46 Відповісти
пише друг зажмуреного майора: "но скажу одно - теперь каждый, кто усомнился в СВО, будет оскорблять память моего друга, те идеи и идеалы, за которые валера отдал жизнь. ...этот "кто-то" получит в табло ..."
он який грізний депутат яков кугубаєв. свистіть, яша, не мішки таскать. Приїдь і атамсті за друга. ну ні, він же дупутатішка, він надіється, що його не могилізують.
Вже деякі ваші хитрожопі починають розуміти щось про СВО і кивають п'ятами в різних напрямах за поребрик.
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09.10.2022 18:59 Відповісти
тлять, не каються ще в своєму кацапізмі. Ну, туди їм дорога, в пекло, до чортів
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09.10.2022 19:06 Відповісти
Валера, ну какого хрена ты приехал убивать украинцев?
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09.10.2022 19:10 Відповісти
раптовий сердечний напад ковіду. Навіть не встиг злякатись в штани.
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09.10.2022 19:41 Відповісти
А "депутат" таки безграмотный. Впрочем, что можно ожидать от тупого московита, независимо от его национальности.
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09.10.2022 19:44 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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09.10.2022 20:24 Відповісти
ордынская нечисть сдохнет на Украинской зкмле
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09.10.2022 20:32 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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09.10.2022 20:54 Відповісти
Прекрасная новость !!!
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09.10.2022 21:16 Відповісти
 
 