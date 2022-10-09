ЗСУ влучили у штаб 38-ї мотострілецької бригади РФ: ліквідовано понад 20 російських окупантів, - СтратКом
У російському Бірську ховають майора Валерія Голубєва, ліквідованого в Україні. Оповідаючи про ліквідацію Голубєва місцевий російський депутат повідомив, що разом з Голубєвим знищили штаб 38-ї ОМСБр ЗС РФ, а також ліквідували понад 20 російських окупантів.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Штаб 38-ї ОМСБр згорів.
В російському Бірську ховають майора Валерія Голубєва. Місцевий депутат цікаво пише про подробиці його смерті за 29-е вересня:
"Со слов погиб при проработки стратегического наступления в штабе. Штаб находился в подвале двухэтажного дома, либо "срисовали" квадрокоптерами, либо кто-то из местных навел.... Прилетело 3 ракеты и разом погибли больше 20 человек находившихся в штабе."
Окей, а штаб чого це був? Також в місцевій пресі пишуть про представника його військової частини №21720. Тобто мова йде про 38-у окрему мотострілецьку бригаду, у штаб якої влучили ЗСУ. Вітаю!" - йдеться у повідомленні.
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вогонь по офіцерам
факту-за ипотеку.
он який грізний депутат яков кугубаєв. свистіть, яша, не мішки таскать. Приїдь і атамсті за друга. ну ні, він же дупутатішка, він надіється, що його не могилізують.
Вже деякі ваші хитрожопі починають розуміти щось про СВО і кивають п'ятами в різних напрямах за поребрик.