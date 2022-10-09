Кримський міст охороняють із землі, з неба, з моря та з космосу, - росЗМІ

Кримський міст, на якому напередодні стався вибух, є одним із найзахищеніших місць у світі - його охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у неділю, 9 жовтня, повідомляє російське видання Meduza.

Зазначається, що під'їзди до Кримського мосту з обох боків охороняють спеціальні загони Росгвардії (вони мали оглядати автомобілі, що заїжджали на переправу, на предмет вибухівки та незаконних вантажів, але перевірки були вибірковими).

За заявами російського Мінтрансу, фури та вантажівки просвічують за допомогою спеціальних систем, які нібито можуть "виявити навіть гайку в салоні машини або розглянути, що взяв з собою водій на обід".

Наглядові пункти облаштували на самому мосту.

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Повідомляється, що у разі надзвичайної події спеціальний загін швидкого реагування має прибути на місце протягом кількох хвилин, щоб ліквідувати аварію та розібратися у тому, що сталося.

Росгвардії нібито допомагають спеціальні сили прикордонного контролю ФСБ та антидиверсійні групи на землі та на воді.

За даними видання, на воді міст охороняють малі рухливі катери кількох проєктів: протидиверсійні катери типу Грачонок (оснащені кулеметами, гранатометами або навіть ракетними комплексами Ігла), катери проєкту Мангуст (оснащені кулеметами та ракетами, проте в основному їх використовують для перехоплення суден та огляду).

Крім того, повідомляється, що за потребою можуть задіяти десантні катери БК-16 (ті ж ракети, кулемети та 19 десантників на борту), моторні човни Афаліна та Сарган.

Щоб захистити міст від тарана перед його опорами, збудували спеціальні циліндричні бетонні укріплення, які не дадуть кораблям підпливти близько до опор переправи.

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Із суші кораблі підтримує береговий ракетний комплекс Бал, оснащений протикорабельними ракетами з дальністю ураження до 260 кілометрів, та сучасний комплекс Бастіон із крилатими ракетами Онікс.

Також, за даними видання, міст охороняють під водою - щоб не допустити мінування або підриву опор моста, у воді постійно чергують військові водолази та спеціальні групи Чорноморського флоту. А система контролю акваторії Плавник нібито дозволяє виявити людину з відривом 2 км, а судно - з відривом 3 км.

Також для захисту мосту працюють спеціальні звукові пастки – система Амулет-П.

Крім водолазів та пасток, у захисті Кримського мосту нібито задіяні й спеціально навчені дельфіни.

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Також Росія нібито стежить за мостом із спеціального супутника Космос-К. А небо над переправою регулярно патрулюють російські винищувачі Су-27 та протичовновий літак-розвідник Іл-38.

На землі міст охороняють протиповітряні системи різної дальності: ракетний комплекс С-400 Тріумф та зенітно-гарматний Панцир-С1.

Також повідомляється, що в охороні мосту задіяні радіолокаційні системи: Подсолнух(вона стоїть у Криму і може виявляти цілі на відстані 450 км) і станція Воронеж-ДМ (покриває відстань у 6 тисяч км).

Видання зазначає, що лише на наземну охорону мосту, за підрахунками Бі-бі-сі, у 2022 році витратили 700 мільйонів рублів плюс ще 618 мільйонів – на різні технічні системи забезпечення безпеки.

Приблизно, за даними російського видання, стільки коштувала охорона залізничної частини мосту.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.