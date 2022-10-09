ЄС хоче розширити допомогу Україні: обговорюють збільшення з 5,7 млрд євро до 12 млрд євро, - Welt am Sonntag
В ЄС обговорюється виділення від 10 до 12 мільярдів євро до 2027 року на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні документи ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За інформацією видання, Брюссель хоче виділити мільярди для поставок зброї Україні та розширити військову допомогу Україні в найближчі місяці.
Фінансовий резерв, так званий Європейський фонд миру (EFF) у розмірі 5,7 млрд євро, може бути значно збільшено. З нього, крім нової навчальної місії, також частково фінансуються поставки озброєнь.
Обговорюється виділення від 10 до 12 мільярдів євро до 2027 року. Проте ще нічого не вирішено.
Наразі з EFF на військову підтримку Києва було витрачено 2,6 млрд євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль