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Новини Допомога Україні
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ЄС хоче розширити допомогу Україні: обговорюють збільшення з 5,7 млрд євро до 12 млрд євро, - Welt am Sonntag

єс,євросоюз

В ЄС обговорюється виділення від 10 до 12 мільярдів євро до 2027 року на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні документи ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За інформацією видання, Брюссель хоче виділити мільярди для поставок зброї Україні та розширити військову допомогу Україні в найближчі місяці.

Фінансовий резерв, так званий Європейський фонд миру (EFF) у розмірі 5,7 млрд євро, може бути значно збільшено. З нього, крім нової навчальної місії, також частково фінансуються поставки озброєнь.

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Обговорюється виділення від 10 до 12 мільярдів євро до 2027 року. Проте ще нічого не вирішено.

Наразі з EFF на військову підтримку Києва було витрачено 2,6 млрд євро.

Автор: 

допомога (8280) Євросоюз (13306)


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Расширяй, патамушо путен хочет расширить вашу задницу
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09.10.2022 19:01 Відповісти
И про оружие не надо забывать. Пора давать уже шото помощней и подальнобойней. Не забывайте, шо Украина защищает от кацапни и Запад тоже
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09.10.2022 19:10 Відповісти
 
 