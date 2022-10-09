Унаслідок обстрілу Запоріжжя 1 дитина загинула, ще 11 поранено, - ОП

Унаслідок обстрілу Запоріжжя загинуло 13 людей, серед них 1 дитина, також поранення зазнали 89 осіб, серед них 11 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Запоріжжя. Оновлено. Збільшилася кількість загиблих та поранених. Серед них багато дітей! Внаслідок ракетних обстрілів міста загинуло 13 осіб, серед них 1 дитина. Поранено – 89 мирних жителів, серед них 11 дітей!", - написав він.

За його словами тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку.

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