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Унаслідок обстрілу Запоріжжя 1 дитина загинула, ще 11 поранено, - ОП

запоріжжя

Унаслідок обстрілу Запоріжжя загинуло 13 людей, серед них 1 дитина, також поранення зазнали 89 осіб, серед них 11 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Запоріжжя. Оновлено. Збільшилася кількість загиблих та поранених. Серед них багато дітей! Внаслідок ракетних обстрілів міста загинуло 13 осіб, серед них 1 дитина. Поранено – 89 мирних жителів, серед них 11 дітей!", - написав він.

За його словами  тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено). ФОТОрепортаж

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діти (5037) Запоріжжя (2255) обстріл (28171)


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09.10.2022 19:10 Відповісти
Посміялися з ППО моста, а тепер давайте про ППО для Запоріжжя. Є щось, що може нас захистити, чи вже треба всім тікати?
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09.10.2022 19:12 Відповісти
Гроші на дороги є, а на ППО для оборони міст України нема. Незнаю як це можна пояснити!
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09.10.2022 19:15 Відповісти
 
 