УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 235 6

ЄС готує нові санкції, які торкнутися компаній та людей, що допомагають РФ обходити введені обмеження, - Bloomberg

єс

У Євросоюзі зазначили, що особи, які допомагають РФ обходити введені обмеження, дестабілізують ситуацію в Україні.

Європейський союз розглядає нові санкції щодо Російської Федерації. Обмеження можуть торкнутися компаній та людей з третіх країн. Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Європейський союз отримає широкі повноваження завдяки своєму новому пакету санкцій щодо РФ. Згідно з даними видання, введення екстериторіальних змін в санкції дозволить вводити обмеження щодо осіб та організацій, що знаходяться за межами юрисдикції блоку, та допомагають обходити вжиті заходи.

Крім того, санкції можуть застосовуватися до тих, хто, наприклад, ввозить заборонені російські товари в ЄС через третю країну, приховуючи їх справжнє походження, або експортує заборонені товари в Москву. Дане рішення дозволить ввести санкції щодо громадян ЄС, які допомагають іншим ухилятися від обмежень. Зазначається, що такі особи працюють на дестабілізацію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС дедалі важче запроваджувати санкції проти РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

В якості окремого кроку комісія працює над законодавством, яке дозволить накладати арешт на підсанкційні активи. Нинішні правила передбачають заморожування активів, що робить їх дорогими та складними у використанні. Юридична можливість конфіскації активів може відкрити двері для використання активів, що перебувають під санкціями, для відновлення України.

Мета комісії полягає в тому, щоб розширити повноваження країн ЄС щодо арешту злочинних активів, у тому числі тих, що належать російським фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями, шляхом розширення списку злочинів, таких як відмивання грошей та корупція.

Автор: 

росія (64871) санкції (11750) Євросоюз (13306)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабкiна та Шукшина ïдуть до Нiмеччини за бабками. Зупинить путiнських посiпак.
https://ticketbank.de/ru/tickets/1018-kalina-krasnaya
показати весь коментар
09.10.2022 19:27 Відповісти
гугл перекладач не допомагає сховатися російськомовним гнидам цензора
показати весь коментар
09.10.2022 19:30 Відповісти
Сделали бы уголовную ответственность за обход санкций, как за торговлю наркотиками.
показати весь коментар
09.10.2022 19:59 Відповісти
Та зробіть повне ЕМБАРГО і лусне ця монголоїдна потвора як совок!!!!!
показати весь коментар
09.10.2022 20:57 Відповісти
нужно санкции против компаний, чьи товары попадают в РФ вводить санкции, потому что сами компании и делают так, чтобы обходить санкции и продавать в РФ товары, через третьих лиц.
показати весь коментар
09.10.2022 22:24 Відповісти
А мадяри позволят?
показати весь коментар
09.10.2022 22:29 Відповісти
 
 