ЄС готує нові санкції, які торкнутися компаній та людей, що допомагають РФ обходити введені обмеження, - Bloomberg

У Євросоюзі зазначили, що особи, які допомагають РФ обходити введені обмеження, дестабілізують ситуацію в Україні.

Європейський союз розглядає нові санкції щодо Російської Федерації. Обмеження можуть торкнутися компаній та людей з третіх країн. Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Європейський союз отримає широкі повноваження завдяки своєму новому пакету санкцій щодо РФ. Згідно з даними видання, введення екстериторіальних змін в санкції дозволить вводити обмеження щодо осіб та організацій, що знаходяться за межами юрисдикції блоку, та допомагають обходити вжиті заходи.

Крім того, санкції можуть застосовуватися до тих, хто, наприклад, ввозить заборонені російські товари в ЄС через третю країну, приховуючи їх справжнє походження, або експортує заборонені товари в Москву. Дане рішення дозволить ввести санкції щодо громадян ЄС, які допомагають іншим ухилятися від обмежень. Зазначається, що такі особи працюють на дестабілізацію України.

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В якості окремого кроку комісія працює над законодавством, яке дозволить накладати арешт на підсанкційні активи. Нинішні правила передбачають заморожування активів, що робить їх дорогими та складними у використанні. Юридична можливість конфіскації активів може відкрити двері для використання активів, що перебувають під санкціями, для відновлення України.

Мета комісії полягає в тому, щоб розширити повноваження країн ЄС щодо арешту злочинних активів, у тому числі тих, що належать російським фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями, шляхом розширення списку злочинів, таких як відмивання грошей та корупція.