Росія шукає додаткові ресурси для ведення війни, ведуться переговори з третіми країнами щодо купівлі снарядів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію що керівництво Росії всіма способами шукає додаткові ресурси для ведення війни,.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Керівництво російської федерації здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами".

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