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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія шукає додаткові ресурси для ведення війни, ведуться переговори з третіми країнами щодо купівлі снарядів, - Генштаб

боєприпаси

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію що керівництво Росії всіма способами шукає додаткові ресурси для ведення війни,.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Керівництво російської федерації здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами".

Читайте також: Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17160) боєприпаси (2260) ресурси (6)


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Топ коментарі
+18
****** бульбаші, це вам ще аукнеться ...
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09.10.2022 19:30
+14
хто казав, окрім самих кацапів? а кацапи, як добре відомо, завжди брешуть.
снарядів наклепав совок, але через надто довгий термін зберігання якість їх залишає бажати кращого, м'яко кажучи.
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09.10.2022 19:33
+13
Т.е. при совке они поставляли в Кубу, Зимбабву, Анголу, Эфиоптвоюматию, Центрально-Африканскую Империю, Монголию и прочие ***** (поставляли), а теперь это всё выкупают? Вот такой вот Русский бизнес, он суров!
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09.10.2022 19:40
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краще б мозги пошукали.. а втім марно - їх ніколи там не було
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09.10.2022 19:29 Відповісти
Шо сказать - після цієї війни будуть утилізовані ВСІ радянські боеприпаси і техніка, залишиться лише НАТО-вські.
Для куйла - це крах, для України - це трагедія, для НАТО - величезна перемога.
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09.10.2022 19:51 Відповісти
Після утилізації вами написаного для України буде зброя НАТО, а це ніяк не трагедія
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09.10.2022 20:26 Відповісти
Думаю он имел ввиду что утилизировано это будет на нашей территории. Это таки трагедия.
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09.10.2022 22:15 Відповісти
Після війни цигани будуть збирати металолом на полях граблями .
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10.10.2022 04:31 Відповісти
Джо и Лиз - взять их
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09.10.2022 19:30 Відповісти
А що, "друга армія всьо-здулася"?
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09.10.2022 19:30 Відповісти
****** бульбаші, це вам ще аукнеться ...
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09.10.2022 19:30 Відповісти
А казали що кацапи наклепали снарядів на 3 війни.
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09.10.2022 19:30 Відповісти
хто казав, окрім самих кацапів? а кацапи, як добре відомо, завжди брешуть.
снарядів наклепав совок, але через надто довгий термін зберігання якість їх залишає бажати кращого, м'яко кажучи.
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09.10.2022 19:33 Відповісти
Існує закрита доповідь для вищого військово-політичного керівництва КП (кацапської підерації) по ситуації з ************ основних калібрів. Там говориться, що вже до кінця жовтня виникне «сложная сітуация с артілєрійскімі ************ 122 і 152 мм, а также пєрєбоі с мінамьотнимі ************».
Три війни можуть бути різної інтенсивності. В їх уяві війна була чимось на зразок «Кієв за трі дня».
Так що, звісно, вони шукають. А ми чекаємо в недалекому майбутньому більше хороших новин.
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09.10.2022 19:42 Відповісти
Про війни різної інтесивності згоден. Під час битви за Верден (перша світова) за одну добу французи напевно використали більше снарядів ніж зараз вони мають на складах загалом.
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09.10.2022 20:05 Відповісти
пруф? куйловська пропаганда - єто от лукавого.
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09.10.2022 19:52 Відповісти
Який тобі пруф? Тут писали про це.
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09.10.2022 20:03 Відповісти
Може і так наклепали на три війни (першу і другу світові + кацапсько-японську ) але гармат для них нема (107мм гармат наприклад). Колись читав в газеті що на якомусь складі на заході України зберігалися снаряди до австрійських гармат а самих гармат не було ось в тих ї***** подібна ситуація.
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09.10.2022 19:57 Відповісти
на три війни з грузінами...
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09.10.2022 22:58 Відповісти
Т.е. при совке они поставляли в Кубу, Зимбабву, Анголу, Эфиоптвоюматию, Центрально-Африканскую Империю, Монголию и прочие ***** (поставляли), а теперь это всё выкупают? Вот такой вот Русский бизнес, он суров!
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09.10.2022 19:40 Відповісти
Еслі всє перечісленні країні афро-азіопії продадуть зброю - чим самі будуть ЗАХИЩАТИСЯ?
гумовою опою куйла?
Ви вважаете їх повними дурнями?
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09.10.2022 19:54 Відповісти
Так, я вважаю їх повними дурнями, особливо "если хорошее дело, да за хорошие деньги"
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09.10.2022 20:38 Відповісти
Они и давно здохшего Мугабе продали бы за хотябы незамусоленные доллары.
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09.10.2022 20:45 Відповісти
Наклепали в СРСР багато чого,Але наприклад всі унітари та заряди з латунними гільзами рай для т.з. утилізаторів, а в ракетах золота до пів кіла на шт,робіть висновки...
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09.10.2022 19:40 Відповісти
Чем больше снарядов в Параше- тем чаще и громче будет бавовна. Прямая зависимость.
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09.10.2022 19:41 Відповісти
Треба стежити які країни допомагатимуть Росії зброєю. Напевно ЄС та США накладуть і на ті країни санкції що допомагатимуть Росії.
Але все що цікаво в Росії закінчуються ********** і це чудово.
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09.10.2022 19:46 Відповісти
Ей, Рєзніков! а ми могли б теж пошукати трохи, в Молдові там, в Таджикистані, в Киргизії, в Південній Кореї, на Кіпрі. у нас багато тепер савєтської техніки, їй треба **********!
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09.10.2022 19:51 Відповісти
Якщо недопалок тягне з бульбостану снаряди, запчастини до техніки та інші БК-озброєння, то чим буде воювати бульбофюрер, коли на нього нападуть Польща, країни Балтії та Україна (з чотирьох сторін - карта в нього є)?
Я вже мовчу про агресивну Вейшнорію! Хана мінський волості московії буде!
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09.10.2022 19:55 Відповісти
а як бульборашка кацапні надасть то вже можна буде по ній в'їб... тобто нанести удар по її складах?
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09.10.2022 20:07 Відповісти
Сколько снарядов ни купи - они будут уничтожены, так и не доехав
до передовой.
Селяви...
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09.10.2022 20:07 Відповісти
І живу силу з-за кордону тягнуть. Читала в ізраїльських ЗМІ, що росіяни залучили якусь кількість конкурентних клану Асада сирійських спецназівців "сили тигра", нещодавно декілька сирійців з цього угрупування були вбиті на херсонському напрямку. Певний контраст з термінами підготовки російських мобілізованих (цілих півроку на сирійців, з якими відпрацьовували десантні навички). В тих сирійських найманців певно, значна фінансова мотивація. https://www.newsru.co.il/mideast/9oct2022/syria_ru_115.html
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09.10.2022 20:30 Відповісти
вистачає у них і снарядів і мін. Вони вишукують БК в третіх країнах для того щоб Україні не дісталось. А якщо не вдається перекупити - влаштовують диверсії так як це було на складах БК в Чехії і Болгарії.
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09.10.2022 21:28 Відповісти
У нас уже половина арты под натовский калибр. Ещё несколько месяцев и полностью на него перейдём.
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09.10.2022 22:20 Відповісти
Мне другое интересно, как драники собираются открывать второй фронт, если лапти у них со складов уже все выгребли . Начиная от танко, заканчивая снарядами.
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09.10.2022 22:18 Відповісти
КБВО був самим крутим і насиченим при сересері,бував на окружних складах там всього було тьма-тьмуща,якщо навіть бульбаш 30 років продавав потроху, там ще є що тягати на довго.
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09.10.2022 22:49 Відповісти
підривати ці ешелони і склади де вантажаться бк на парашу,

нах ту білорусь, своїх людей треба захищати а не чекати поки знов будуть прильоти в Запоріжжя
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09.10.2022 23:25 Відповісти
Ну ща беларашу ещё разоружат, горит сарай гори и хата
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10.10.2022 00:28 Відповісти
У них скоро оплачивать все это не будет чем. Уже дефицит на следующий год прогнозируют больше 3 трлн. рублей
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10.10.2022 00:28 Відповісти
 
 