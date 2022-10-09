Росія шукає додаткові ресурси для ведення війни, ведуться переговори з третіми країнами щодо купівлі снарядів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію що керівництво Росії всіма способами шукає додаткові ресурси для ведення війни,.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Керівництво російської федерації здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.
Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами".
Топ коментарі
+18 Алекс Ростиков
показати весь коментар09.10.2022 19:30
+14 cimbitep
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+13 Serj Serj #495176
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Для куйла - це крах, для України - це трагедія, для НАТО - величезна перемога.
снарядів наклепав совок, але через надто довгий термін зберігання якість їх залишає бажати кращого, м'яко кажучи.
Три війни можуть бути різної інтенсивності. В їх уяві війна була чимось на зразок «Кієв за трі дня».
Так що, звісно, вони шукають. А ми чекаємо в недалекому майбутньому більше хороших новин.
гумовою опою куйла?
Ви вважаете їх повними дурнями?
Але все що цікаво в Росії закінчуються ********** і це чудово.
Я вже мовчу про агресивну Вейшнорію! Хана мінський волості московії буде!
до передовой.
Селяви...
нах ту білорусь, своїх людей треба захищати а не чекати поки знов будуть прильоти в Запоріжжя