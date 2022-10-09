Путін міг би закінчити війну сьогодні, вивівши свої війська з України, - Кірбі

Президент РФ Володимир Путін розпочав російсько-українську війну, і він міг би її закінчити вже сьогодні, вивівши свої війська з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "This Week" телеканала ABC News заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Що я можу вам сказати, це те, що пан Путін розпочав цю війну, і пан Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни. Він той, хто вирішив розпочати цей конфлікт, і він може вирішити покласти йому край. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Вона вже триває надто довго", - сказав він.

За словами Кірбі, нині ж Путін демонструє своїми рішеннями, що не збирається зупинятися.

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"Нині Путін не показує жодних ознак того, що він готовий це (закінчити російсько-українську війну – ред.) зробити. Насправді ж навпаки, призвавши сотні тисяч резервістів, політично анексувавши або, принаймні, намагаючись анексувати чотири регіони України, він демонструє всі ознаки того, що він йде далі, що він хоче продовжувати цю війну",- зазначив він.

Кірбі додав, що американські чиновники майже щодня спілкуються зі своїми українськими колегами, і Вашингтон продовжуватиме надавати Києву безпекову допомогу.

"Ви бачили, як кілька днів тому президент (Байден – ред.) схвалив ще понад 600 мільйонів доларів на додаткові HIMARS і гаубиці, інші боєприпаси та деякі транспортні засоби, тактичні машини. Ви побачите, як ми продовжуватимемо робити це й надалі", - заявив представник Білого дому.

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