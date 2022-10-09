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Новини Війна
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Путін міг би закінчити війну сьогодні, вивівши свої війська з України, - Кірбі

кірбі

Президент РФ Володимир Путін розпочав російсько-українську війну, і він міг би її закінчити вже сьогодні, вивівши свої війська з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "This Week" телеканала ABC News заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Що я можу вам сказати, це те, що пан Путін розпочав цю війну, і пан Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни. Він той, хто вирішив розпочати цей конфлікт, і він може вирішити покласти йому край. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Вона вже триває надто довго", - сказав він.

За словами Кірбі, нині ж Путін демонструє своїми рішеннями, що не збирається зупинятися.

Також читайте: Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Біля кордону зосереджено 6 батальйонів РБ, - Скібіцький

"Нині Путін не показує жодних ознак того, що він готовий це (закінчити російсько-українську війну – ред.) зробити. Насправді ж навпаки, призвавши сотні тисяч резервістів, політично анексувавши або, принаймні, намагаючись анексувати чотири регіони України, він демонструє всі ознаки того, що він йде далі, що він хоче продовжувати цю війну",- зазначив він.

Кірбі додав, що американські чиновники майже щодня спілкуються зі своїми українськими колегами, і Вашингтон продовжуватиме надавати Києву безпекову допомогу.

"Ви бачили, як кілька днів тому президент (Байден – ред.) схвалив ще понад 600 мільйонів доларів на додаткові HIMARS і гаубиці, інші боєприпаси та деякі транспортні засоби, тактичні машини. Ви побачите, як ми продовжуватимемо робити це й надалі", - заявив представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не знаємо, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт

Автор: 

допомога (8280) путін (23740) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+10
В Ростовской области рф самодемилитаризовался российский Су-24
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09.10.2022 19:50
+8
Не факт, що війна закінчиться, коли путін подохне. там хватає кровавих ублюдків
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09.10.2022 19:55
+7
"Путін міг би закінчити війну сьогодні", - це побажання було на часі місяців вісім тому. Забудьте, і не принижуйтесь.
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09.10.2022 19:55
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В Ростовской области рф самодемилитаризовался российский Су-24
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09.10.2022 19:50 Відповісти
Нажаль ватольотчіки встигли катапультуватися
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09.10.2022 19:54 Відповісти
они теперь следующий об небесную твердь долбанут...\не стоит сожалеть...\
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09.10.2022 19:56 Відповісти
на жаль, касапи не визнали, що цей летун на лінії фронту отримав свого Стінгера під брюхо, і літуни просто дотягували "до своїх"... Короче, завтра в зведеннях нашого Генштабу очікуйте плюсика (а, може, не одного) у відповідній стрічці.
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09.10.2022 20:03 Відповісти
Він би закінчив, якщо б США проговорило передачу Україні 15 Насамсів( або аналогів цих систем) 500 Абрамсів, 1000 Бредлі и 100 Ф-16, що б там поняли всьо безнадьогу, але хто тяне резину, хто цей герой))))
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09.10.2022 19:54 Відповісти
І що саме цікаве для НаТо це не критичні числа, бо хтосб все баче якось по своєму
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09.10.2022 19:57 Відповісти
а що робити з тими, наприклад, F-16? Консервувати? У нас є підготовлені літуни для них? А обслуга? Де, на якому аеродромі зберігати ті літачки?
Так само з Абрамсами, і з системами ППО.
Ну техніка не воює без навчених людей!
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09.10.2022 20:06 Відповісти
Подготовленные летчики уже есть. Техперсонал тоже не проблема.
По каждой специальности приезжают добровольцы из стран, где эксплуатируются F-16 и по ходу обучают наших специалистов. Куда вставить аккумуляторы и пистолет для заправки - не проблема.
По АО, РЭО и АВ наши спецы научатся быстро.
Вспомни, как в советские времена приезжал молодняк из училищ и институтов. Отводилось определенное время на стажировку со специалистами и ... вперед.
Когда обучались наши летчики, то наверняка там были и специалисты из наземного обслуживания.
Наше руководство и американцы понимали, что летчики без обученного персонала летать не смогут.
А что за проблема с Абрамс? Через неделю-две наши будут "расшивать" круче америкосов.
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09.10.2022 20:38 Відповісти
На диване, оно конечно, без проблем, а в реале никто современную технику, без обученной обслуги не даст.
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09.10.2022 21:09 Відповісти
Сколько нужно водителю Заза пересесть на Кодилак, через месяц будет летать)))
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09.10.2022 21:18 Відповісти
Ты сначала прочитай, что я написал.
Или ты только писатель, а не читатель?
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09.10.2022 21:39 Відповісти
Кстати, подобное обучение на два типа новейшей техники я проходил.
Поэтому в курсе всего ...
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09.10.2022 21:43 Відповісти
Да це вообще не проблєма якої потрібно мандражировать))) якщо наші айтішніка одні з найкращих, це говорить перед нами нема ніяких преград, окрім комплеска неполноценності, який нам всі вдавлюють, задавай собі потання -- чим я хужа,-- відповідь -- ні чим, я ще краща, чім вони
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09.10.2022 21:22 Відповісти
"Путін міг би закінчити війну сьогодні", - це побажання було на часі місяців вісім тому. Забудьте, і не принижуйтесь.
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09.10.2022 19:55 Відповісти
Это заявление - не для Украины, а для Америки. Да, из Америки далеко не всем видный очевидные в Украине вещи.
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09.10.2022 20:05 Відповісти
Не факт, що війна закінчиться, коли путін подохне. там хватає кровавих ублюдків
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09.10.2022 19:55 Відповісти
факт
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09.10.2022 20:04 Відповісти
...Або пустивши кулю в лоба собі
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09.10.2022 19:56 Відповісти
Кірбі- Що я можу вам сказати, це те, що пан Путін розпочав цю війну, і пан Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни. Пани не розпочинають ніколи війни позаяк пани ******* мир.різьного роду покидьки всяке куйло.звертає на себе увагу не панським миром а війною.вбивством розрухою.Коли куйло завтра скаже.що виводить свої війска з території України,це буде щось трішечки панського,якщо скаже,що ще й відшкодую всю заподіяну шкоду Україні і її народові ,буде трохи більше панського,хоча осадок "куйла" залишиться назавжди.
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09.10.2022 19:57 Відповісти
а касапи в сіоїх офіційних пабліках брешуть, ніби "представитель Пентагона https://t.me/lentadnya/56712 Кирби призвал Россию и Украину к переговорам".
Насправді, ось https://www.golosameriki.com/a/white-house-kirby-crimea-bridge-explosion-comments/6782323.html стаття на сайті "Голос Америки" (офіційне державне США джерело) - де жодного слова про те, що Кірбі закликає Україну всістися на переговори з ******. Навпаки, він каже, що ***** має вивести соїх орків з окупованих територій
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09.10.2022 19:59 Відповісти
Що б потім знову напасти, з новими силами, технікою, ракетами?
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09.10.2022 20:01 Відповісти
Він той, хто вирішив розпочати цей конфлікт, і він може вирішити покласти йому край ...Або йому зроблять--край
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09.10.2022 20:02 Відповісти
Віршик:"владимир путин правит миром
россию подняли с колен,
а армия вторая в мире орал в дурдоме пациент."
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09.10.2022 20:06 Відповісти
Ніхто не закінчить війну швидше ніж я. (Тойшоневтік)
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09.10.2022 20:13 Відповісти
Спочатку вивести війська, а потім застрелитись
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09.10.2022 20:29 Відповісти
Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы.
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09.10.2022 20:38 Відповісти
кремлевский *********** мог бы закончить войну прыгнув в мавзолей к володь рыжему в саркофаг...............................мать его ********........................................
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09.10.2022 20:51 Відповісти
Против Кирби могут начать расследование. Кацапское лобби и т.д.
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09.10.2022 21:09 Відповісти
Здесь , только один выход , цианид залить в пасть, выстрел в обезьянью голову , два контрольный на верняк, третье гильотина . Эта мразь, все знает, и петля на утиной шейке , затягивается плотней.
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09.10.2022 21:57 Відповісти
Пока эту ******** тварь не ****** (простите за тавтологию), коренных изменений в политике параши не произойдёт. Оно не пойдёт напопятную, бо царь не може всраться
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09.10.2022 21:59 Відповісти
Так конфлікт чи війна?
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09.10.2022 22:02 Відповісти
 
 