Путін міг би закінчити війну сьогодні, вивівши свої війська з України, - Кірбі
Президент РФ Володимир Путін розпочав російсько-українську війну, і він міг би її закінчити вже сьогодні, вивівши свої війська з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "This Week" телеканала ABC News заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Що я можу вам сказати, це те, що пан Путін розпочав цю війну, і пан Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни. Він той, хто вирішив розпочати цей конфлікт, і він може вирішити покласти йому край. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Вона вже триває надто довго", - сказав він.
За словами Кірбі, нині ж Путін демонструє своїми рішеннями, що не збирається зупинятися.
"Нині Путін не показує жодних ознак того, що він готовий це (закінчити російсько-українську війну – ред.) зробити. Насправді ж навпаки, призвавши сотні тисяч резервістів, політично анексувавши або, принаймні, намагаючись анексувати чотири регіони України, він демонструє всі ознаки того, що він йде далі, що він хоче продовжувати цю війну",- зазначив він.
Кірбі додав, що американські чиновники майже щодня спілкуються зі своїми українськими колегами, і Вашингтон продовжуватиме надавати Києву безпекову допомогу.
"Ви бачили, як кілька днів тому президент (Байден – ред.) схвалив ще понад 600 мільйонів доларів на додаткові HIMARS і гаубиці, інші боєприпаси та деякі транспортні засоби, тактичні машини. Ви побачите, як ми продовжуватимемо робити це й надалі", - заявив представник Білого дому.
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Так само з Абрамсами, і з системами ППО.
Ну техніка не воює без навчених людей!
По каждой специальности приезжают добровольцы из стран, где эксплуатируются F-16 и по ходу обучают наших специалистов. Куда вставить аккумуляторы и пистолет для заправки - не проблема.
По АО, РЭО и АВ наши спецы научатся быстро.
Вспомни, как в советские времена приезжал молодняк из училищ и институтов. Отводилось определенное время на стажировку со специалистами и ... вперед.
Когда обучались наши летчики, то наверняка там были и специалисты из наземного обслуживания.
Наше руководство и американцы понимали, что летчики без обученного персонала летать не смогут.
А что за проблема с Абрамс? Через неделю-две наши будут "расшивать" круче америкосов.
Или ты только писатель, а не читатель?
Поэтому в курсе всего ...
Насправді, ось https://www.golosameriki.com/a/white-house-kirby-crimea-bridge-explosion-comments/6782323.html стаття на сайті "Голос Америки" (офіційне державне США джерело) - де жодного слова про те, що Кірбі закликає Україну всістися на переговори з ******. Навпаки, він каже, що ***** має вивести соїх орків з окупованих територій
россию подняли с колен,
а армия вторая в мире орал в дурдоме пациент."