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Звуки вибухів, які було чути у Києві та області – це планові роботи саперів, - ОВА

сапер

Звуки вибухів, які було чути у столиці та області, пов’язані з плановою роботою саперів із розмінування територій,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.

"Звуки вибухів, які були чутні в Києві, пов'язані з роботою саперів у Київській області. На Київщині піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. На території Києва все спокійно", - наголошується в повідомленні.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що розмінування відбувалося на території Бучанського району.

"Вибух контрольований", - написав глава КОВА в телеграм-каналі.

З початку війни у Київській області було виявлено та знищено понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині навчання саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів, - ОВА

Автор: 

вибух (4433) Київ (19401)


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Ога, только в Харькове всьо настояшее
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09.10.2022 20:08 Відповісти
переезжай в Запорожье...
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09.10.2022 20:11 Відповісти
Запорізьку АЕС підключили до енергомережі України Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська.
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09.10.2022 20:15 Відповісти
Колись Цензор був цікавий.Нажаль зараз як не зайдеш-чи люди пити почали,чи репости з телеграм каналів(майже всі там підписані),починаєш читати-пьяний,тупий угар.Дуже шкода.
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09.10.2022 20:19 Відповісти
Повідомлення про повітряну тревогу... Через 10 хвилин повідомлення провибухи Київ і область... Ще через 10 хвилин повідомлення про "роботу мінерів"... Дибіли, б.....
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09.10.2022 21:58 Відповісти
 
 