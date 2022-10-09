Звуки вибухів, які було чути у Києві та області – це планові роботи саперів, - ОВА

Звуки вибухів, які було чути у столиці та області, пов’язані з плановою роботою саперів із розмінування територій,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.

"Звуки вибухів, які були чутні в Києві, пов'язані з роботою саперів у Київській області. На Київщині піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. На території Києва все спокійно", - наголошується в повідомленні.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що розмінування відбувалося на території Бучанського району.

"Вибух контрольований", - написав глава КОВА в телеграм-каналі.

З початку війни у Київській області було виявлено та знищено понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів.

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