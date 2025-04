Автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту - спецслужби України, - Путін. ВIДЕО

Ввечері 9 жовтня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть соцмережі.

Російський президент заявив, що авторами, виконавцями та замовниками підриву Кримського мосту є спецслужби України.

Голова Слідчого комітету РФ Бастрикін, який доповідав про цю подію Путіну, коментуючи інформацію про замовників, додав, що це : "спецслужби України та громадяни Росії і закордонних держав, які допомагали у підготовці цього теракту"

Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it's a "terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure" and blames "Ukrainian secret services" for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis