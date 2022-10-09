Автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту - спецслужби України, - Путін. ВIДЕО
Ввечері 9 жовтня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть соцмережі.
Російський президент заявив, що авторами, виконавцями та замовниками підриву Кримського мосту є спецслужби України.
Голова Слідчого комітету РФ Бастрикін, який доповідав про цю подію Путіну, коментуючи інформацію про замовників, додав, що це : "спецслужби України та громадяни Росії і закордонних держав, які допомагали у підготовці цього теракту"
Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it's a "terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure" and blames "Ukrainian secret services" for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis— max seddon (@maxseddon) October 9, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо Українську спецслужби зруйнували (чи, як кажуть кацапи піврєділі) міст, це значить, що расєйські спецслужби нікудишні.
Попали ракетою - ППО расєйське діряве.
Теракт - знову ФСБ прос... проспало.
Може ФСБ за звичкою самі організували "теракт", але не врахували, скільки на тому мосту матеріалів вкрадено і трохи завелику бімбу в вантажівку поклали?
Україна пишеться з великої літери!!
це тобі не мацковія
по-друге Кожного дня обстілюють отрки мирні міста та села по приказу Фуйла
з мостом та без нього
по-третє=пішов ти Фуйлу у дупу,мацкаль сраний
Це тобі не Нємцову у спину стріляти
або Скрипалєй травити..
Кремлівський фюрер вважає підрив мосту , терористичним актом ,
а те що русофашисти знищують українські міста і села , та украінців ,
ця дрянь ботоксна не вважає тероризмом , тоді що це ??😡
Значить сп*здів вже шось...
заседание совбеза.
Лицемірний підерастичний сучий син, а які ж об*єкти ЙОГО ОРДА кожного дня бомбардує в Україні? Скільки з них військові?
враг не должен чувсвовать себя как дома на украинской земле
родина тебя не забудет, *****!
Пока в Крыму очереди за бензином, а в Киеве - за шампанским
🤣
Ще одна колія залишилась.... Де слідчий експеримент?)
Вірю, що це наших рук справа. Горджусь!
Все буде Україна!!!
Слава Україні!
Может так и Х-ла уберут