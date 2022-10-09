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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту - спецслужби України, - Путін. ВIДЕО

Ввечері 9 жовтня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть соцмережі. 

Російський президент заявив, що авторами, виконавцями та замовниками підриву Кримського мосту є спецслужби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримський міст охороняють із землі, з неба, з моря та з космосу, - росЗМІ

Голова Слідчого комітету РФ Бастрикін, який доповідав про цю подію Путіну, коментуючи інформацію про замовників, додав, що це : "спецслужби України та громадяни Росії і закордонних держав, які допомагали у підготовці цього теракту"

Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it's a "terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure" and blames "Ukrainian secret services" for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis

— max seddon (@maxseddon) October 9, 2022

Автор: 

путін (23740) Бастрикін (23) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+35
Швиденько якось провели розслідування.
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09.10.2022 20:37
+35
Наче хтось пернув в колодязь.
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09.10.2022 20:37
+31
Игорь Пачковский

@Q0MT6pFmbVqynsM

·

https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1578789237948051456 8 окт.

На тему взрыва что есть в сухом остатке:
1. Взорвалась машина с российской регистрации.
2. Въехала она на мост со стороны России.
3. За рулём был гражданин России.

Никаких даже намёков на украинский след.
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09.10.2022 20:48
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нічоготнового пуйло не придумує - це вже було в даному випадку мабуть косплей Беслана і вибухів мкд організованих фсб щоб народ "воспилав праведним гнівом" але різниця в тому що зараз часи нові більше людей відрізняє провокації і пропаганду....а тим більше нам пох..й - нам нема куди відступати ... до речі так як і Заходу - наш крок назаад - це крок вперед ацапії і так безкінечно , договір з кацапією - це лише відтермінування наступних анексій .... це вже добре всі зрозумілі на наше щастя...
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09.10.2022 20:56 Відповісти
опять путин трахал Кабаеву в момент взрыва на керченском мосту .
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09.10.2022 20:56 Відповісти
Бійся *****....
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09.10.2022 20:57 Відповісти
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09.10.2022 20:57 Відповісти
Ааааа, Хуснуллін.....
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09.10.2022 21:35 Відповісти
Яку б відмазку він не придумав, все проти нього, чи расєї.
Якщо Українську спецслужби зруйнували (чи, як кажуть кацапи піврєділі) міст, це значить, що расєйські спецслужби нікудишні.
Попали ракетою - ППО расєйське діряве.
Теракт - знову ФСБ прос... проспало.
Може ФСБ за звичкою самі організували "теракт", але не врахували, скільки на тому мосту матеріалів вкрадено і трохи завелику бімбу в вантажівку поклали?
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09.10.2022 20:58 Відповісти
да сами его взорвали! чтобы потом был повод ударить по украине!
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09.10.2022 20:58 Відповісти
по перше;
Україна пишеться з великої літери!!
це тобі не мацковія
по-друге Кожного дня обстілюють отрки мирні міста та села по приказу Фуйла
з мостом та без нього
по-третє=пішов ти Фуйлу у дупу,мацкаль сраний
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09.10.2022 21:06 Відповісти
пуйло-пишеться з маленької літери (перепрошую)
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09.10.2022 22:33 Відповісти
То не ми, воно само.
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09.10.2022 20:58 Відповісти
хотіли на днюху але водій заснув на пятаку на 6 годин ..а так все планувалось на 7 жовтня
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09.10.2022 20:58 Відповісти
Мне жаль человека, который ехал на этом грузовике, да ну зря. Он мог бы еще столько свинособак и их ********* отправить к чертям
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09.10.2022 20:58 Відповісти
Ну если фофчик - Резиновая жопа гаварит, то так оно и есть! =)))
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09.10.2022 20:59 Відповісти
***** что-то задумал. Завтра совбезе будет цирк.
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09.10.2022 21:00 Відповісти
Ну спецслужбы. Ну Украины. И чё?
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09.10.2022 21:00 Відповісти
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09.10.2022 21:01 Відповісти
так отож!!
Це тобі не Нємцову у спину стріляти
або Скрипалєй травити..
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09.10.2022 21:02 Відповісти
Добре , що ху@ ло визнав хто підірвав міст - це вже не англосакси і не США , а украінські спецслужби 😠
Кремлівський фюрер вважає підрив мосту , терористичним актом ,
а те що русофашисти знищують українські міста і села , та украінців ,
ця дрянь ботоксна не вважає тероризмом , тоді що це ??😡
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09.10.2022 21:05 Відповісти
*****, а ти докажи.
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09.10.2022 21:06 Відповісти
Если так, то как же вы прое/али такое мероприятие, бараны?
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09.10.2022 21:09 Відповісти
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09.10.2022 21:26 Відповісти
А где ваши доказательства бараны.
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09.10.2022 21:09 Відповісти
та невже за 200 днів двотижневої шпіц-операції "ідІот по плану" у че моданного планувальника і це було передбачено?
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09.10.2022 21:09 Відповісти
А где ваши доказательства? Сам лично видел? Не. Ну и по традиции пнх
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09.10.2022 21:11 Відповісти
Отже цей виродок і підірвав міст для провокації
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09.10.2022 21:11 Відповісти
Коли ти **** здохнеш ? всі дуже чекають.
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09.10.2022 21:14 Відповісти
Если бы ВСЕ хотели-давно бы сдох.
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10.10.2022 05:53 Відповісти
Это "На правх рекламы"? Или из зависти?
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09.10.2022 21:16 Відповісти
не дуже хочеться цитувати коняку лаврова, та все ж: " гдє доказательства, которіе ми прімем?"
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09.10.2022 21:17 Відповісти
Побачив х*йло з відкритим ротом?
Значить сп*здів вже шось...
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09.10.2022 21:18 Відповісти
а ля гер ком а ля гер.
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09.10.2022 21:19 Відповісти
Міст український....що хочемо,те й робимо
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09.10.2022 21:20 Відповісти
кацапи! навіщо ви знищили наш міст до нашої Кубані?
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09.10.2022 21:21 Відповісти
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09.10.2022 21:23 Відповісти
Ох і мразь ботоксна , фу
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09.10.2022 23:20 Відповісти
Ну як ***** сказав, значить точно не Україна. Цей пацюк завжди бреше.
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09.10.2022 21:24 Відповісти
Путин как-то не в восторге от подарка и выглядит подавленным. Петух из Гамбурга с перьями в заднице.
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09.10.2022 21:24 Відповісти
мне одному показалось что ***** сидит и говорит полушепотом как обосранный?
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09.10.2022 21:25 Відповісти
Наші спец служби одни з найкращих. Нажаль політично-канцелярське керівництво України є їхним зрадником - вагнергейт.
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09.10.2022 21:28 Відповісти
На фото та відео видно, що всі опори автомобільної ділянки цілі але обрушено два автомобільні прольоти. Висновок: під опори вибухівка не закладалася, а однією вантажівкою два прольоти обрушити неможливо.
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09.10.2022 21:28 Відповісти
Прикольно, если ж/д часть добьют до начала "исторического"
заседание совбеза.
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09.10.2022 21:29 Відповісти
А путін - )(уйл0!!
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09.10.2022 21:29 Відповісти
А хто те старе стерво, яке піддакувало *****?
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09.10.2022 21:30 Відповісти
А що з таблом, ***** ?
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09.10.2022 21:31 Відповісти
Беслан,Буйнакськ,Каширське шосе,Волгодонськ,...Кримський міст...Хуйло,мерзота ти кгб-фсбешна!На тобі вже клейма ніде ставити!Здохни,тварюко,в страшних,довгих муках!І щоб,допоки ти конав,перед твоїми щурячими беньками постали всі замордовані і вбиті невинні душі!Ні,не в теплому казані зі смолою твоє місце!Багато честі! Твою огидну,мерзенну,підлу сустанцію мають рвати на дрібні шматочки самі темні сили Всесвіту! Потім зшивати і знову рвати...!І так незкінченно довго,безжально і з максимальним болем!За все те,що ти,виродок свинособачий наробив!
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09.10.2022 21:32 Відповісти
Как он о взрывах в Украине то переживает,так бы он о Катяхостане заботился
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09.10.2022 21:35 Відповісти
Образився за "цивільний об*єкт", яким він назвав стратегічний міст через протоку.
Лицемірний підерастичний сучий син, а які ж об*єкти ЙОГО ОРДА кожного дня бомбардує в Україні? Скільки з них військові?
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09.10.2022 21:37 Відповісти
ничо, кровавая плешивая гнида,СБУ тебе ещё в чемоданчик для говна мину подложит. сработает на вес
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09.10.2022 21:39 Відповісти
отличная работа. респект и благодарность украинским спецслужбам
враг не должен чувсвовать себя как дома на украинской земле
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09.10.2022 21:41 Відповісти
пнх *************** ********....................................................
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09.10.2022 21:48 Відповісти
сам ***** взорвал, он и раньше дома взривал
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09.10.2022 21:48 Відповісти
Масад тихо закурил в сторонке.
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09.10.2022 21:48 Відповісти
Пітун, моргни двічі, якщо тебе тримають в заручниках.
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09.10.2022 21:49 Відповісти
Ало это кремль? Да. Поздравте ***** с днем рождения.у нас нет никакого *****! А день рожления у в.в. не сегодня. А?? ТАК ВСЕТАКИ ЗНАЮТ,кто такой *****.😂
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09.10.2022 21:57 Відповісти
лучше сдохни **** и в эту минуту. убийцы, насильники, воры , палачи, мародеры и тд и тп. И оно еще вякает зверонелюдь...
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09.10.2022 21:59 Відповісти
С чего он ето взял? Машина росийская, за рулем был кацап, машина ехала со стороны рашки, проверяли машину рашисты, а виноваты все равно украинцы? Чистой воды гражданская война на рашке. Зато в Украине росийких военных ихамнет и гражданская вайна. О чем еще говорить с етими неадекватами?
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09.10.2022 21:59 Відповісти
Зачем рузкие сами себя обстреливают и взрывают и сваливают на другие страны?
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09.10.2022 22:02 Відповісти
Шок, сенсация ! ФСБ опубликовали фото диверсанта, устроившего взрыв
родина тебя не забудет, *****!

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09.10.2022 22:03 Відповісти
Впервые слышу, что стратегический мост это "гражданская инфраструктура".
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09.10.2022 22:03 Відповісти
Резинова попа пів ока відкрила і сказала.
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09.10.2022 22:03 Відповісти
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09.10.2022 22:05 Відповісти
АНЕКДОТ ДНЯ
Пока в Крыму очереди за бензином, а в Киеве - за шампанским
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09.10.2022 22:05 Відповісти
А НАХЙ ТЫ ЕГО БЕЗ СПРОСА СТРОИЛ !!!
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09.10.2022 22:19 Відповісти
"Ну говорить что угодно можно, фактов нет а еще знаете какой госдолг СыШыА."
🤣
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09.10.2022 22:22 Відповісти
Товарищ путин рекламирует украинские спецслужбы? Однако!
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09.10.2022 22:26 Відповісти
значит это были точно не мы.....
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09.10.2022 22:30 Відповісти
Не вірю...
Ще одна колія залишилась.... Де слідчий експеримент?)
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09.10.2022 22:40 Відповісти
Страшно *******, бо коли міст оберігався з землі, моря, з неба, з космосу і навіть спеціально навченими дельфінами, а специ СБУ все одно міст підірвали, то зайти в бункер до ***** їм як раз плюнути.
Вірю, що це наших рук справа. Горджусь!
Все буде Україна!!!
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09.10.2022 22:48 Відповісти
я прочитав назву статті : Актори ,
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09.10.2022 22:57 Відповісти
Его проницательность не имеет границ
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09.10.2022 23:12 Відповісти
Які ж молодці - спецслужби України!
Слава Україні!
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09.10.2022 23:16 Відповісти
Героям слава !!
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09.10.2022 23:23 Відповісти
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09.10.2022 23:42 Відповісти
І що?
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09.10.2022 23:47 Відповісти
То як виявилося наші спецслужби чудово співпрацюють з громадянами росії.
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10.10.2022 00:46 Відповісти
А почему бы нет?
Может так и Х-ла уберут
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10.10.2022 01:40 Відповісти
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10.10.2022 02:04 Відповісти
Почему церкви Украини еще не служат анамему по Путину, а те кто отказиваются, должно освободить храми данние в безоплатное пользование, как Печерская и Почаевская лавра
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10.10.2022 09:46 Відповісти
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