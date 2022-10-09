Говорили на теми України та енергетики, - Байден провів розмову із Шольцом

Президент США Джо Байден у неділю провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом, під час якої лідери обговорили допомогу Україні та ситуацію на світовому ринку енергоресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

"Президент Байден поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що глави держав обговорили ситуацію в Україні, а також "зобов'язання щодо надання допомоги Україні у сфері економіки та безпеки".

Згідно з Білим домом, Байден і Шольц також обговорили "останні події на світових ринках енергоресурсів та важливість забезпечення стабільних і доступних за ціною постачання енергоресурсів".

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