Говорили на теми України та енергетики, - Байден провів розмову із Шольцом
Президент США Джо Байден у неділю провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом, під час якої лідери обговорили допомогу Україні та ситуацію на світовому ринку енергоресурсів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.
"Президент Байден поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що глави держав обговорили ситуацію в Україні, а також "зобов'язання щодо надання допомоги Україні у сфері економіки та безпеки".
Згідно з Білим домом, Байден і Шольц також обговорили "останні події на світових ринках енергоресурсів та важливість забезпечення стабільних і доступних за ціною постачання енергоресурсів".
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Слава мудрому нарідові, що 30 років терпеливо та послідовно нівелював свою гідність та честь.
Ми такі !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jg8REdh0ivk
Звінок з канцелярії уряду: - Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав вже 100 танків. Кладе трубу.
Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав ще ППО. Кладе трубу.
Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - І зимню форму дав. Кладе трубу.
Знову, звінок з канцелярії уряду:- Байден. Нафта, газ
Шольц - Ооо, ja,ja!! Що ж ви відразу сказали.
Ця вигадана історія не анекдот, анекдот що партія Шольца виграла вибори в Нижній Саксонії)) Як?!