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Говорили на теми України та енергетики, - Байден провів розмову із Шольцом

байден,шольц

Президент США Джо Байден у неділю провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом, під час якої лідери обговорили допомогу Україні та ситуацію на світовому ринку енергоресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомляє Білий дім.

"Президент Байден поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що глави держав обговорили ситуацію в Україні, а також "зобов'язання щодо надання допомоги Україні у сфері економіки та безпеки".

Згідно з Білим домом, Байден і Шольц також обговорили "останні події на світових ринках енергоресурсів та важливість забезпечення стабільних і доступних за ціною постачання енергоресурсів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування РФ ядерної зброї може призвести до Армагеддону, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) Шольц Олаф (1136)


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Як стало відомо, Україна все ж таки має право на самозахист.
Слава мудрому нарідові, що 30 років терпеливо та послідовно нівелював свою гідність та честь.
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09.10.2022 21:21 Відповісти
А насправді)) ти скільки можешь танків дати, а ти скільки)))
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09.10.2022 21:25 Відповісти
За нас шо-то решают. Слава ЗСУ!
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09.10.2022 21:33 Відповісти
А может Байден сказал Шольцу, что Германия это только Много германских княжеств.
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09.10.2022 21:36 Відповісти
МАВКА. Российский солдат хотел с ней утех, но как украинка этим воспользовалась!
Ми такі !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jg8REdh0ivk

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09.10.2022 21:46 Відповісти
Меркель шо там?
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09.10.2022 21:55 Відповісти
Вечір. Помешкання Шольца. Шольц в халаті кольору "світлофору" за пивом з баварськими сардельками. Дивиться пятий раз постановку вистави "Фауст"....

Звінок з канцелярії уряду: - Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав вже 100 танків. Кладе трубу.

Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав ще ППО. Кладе трубу.

Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - І зимню форму дав. Кладе трубу.

Знову, звінок з канцелярії уряду:- Байден. Нафта, газ
Шольц - Ооо, ja,ja!! Що ж ви відразу сказали.

Ця вигадана історія не анекдот, анекдот що партія Шольца виграла вибори в Нижній Саксонії)) Як?!
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10.10.2022 00:01 Відповісти
 
 