Обвинувачення Путіним України у тероризмі на вигляд цинічне навіть для Росії, - ОП
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що обвинувачення президента РФ Володимира Путіна України у вибуху на Кримському мосту "виглядає надто цинічно навіть для Росії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Путін обвинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава- терорист, і весь світ знає хто це", - зазначив Подоляк.
Топ коментарі
+25 Перехватчик
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+22 шеколадный зае%ец
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+15 шеколадный зае%ец
показати весь коментар09.10.2022 22:51
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При всех предыдущих президентах я вообще в душе не чаял, кто является главой офиса, кто заместителем.
Это просто трэшак. В парламентско-президентской республике руководит какой-то мутный чмошник с крайне сомнительным бэкграундом. Здобули, бл****ь.
@*****
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https://twitter.com/*****/status/1579120714023841794 5 ч
То, что Крымский мост теперь охраняют боевые дельфины - не более чем сказки российской пропаганды: это обычный россиянин может пойти воевать за Путина, а любой мало-мальски умной скотине, не говоря уж про дельфинов, сходу понятно, кто тут *****.
Тыкать дулю и кричать " Сам дурак" ни к чему не ведёт
Вы с ним воюете или отношения все ещё выясняете?
Безумие бред и агрессия
руками красти
телефоном правити силовиками, це не цинічно?????