Обвинувачення Путіним України у тероризмі на вигляд цинічне навіть для Росії, - ОП

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що обвинувачення президента РФ Володимира Путіна України у вибуху на Кримському мосту "виглядає надто цинічно навіть для Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Путін обвинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава- терорист, і весь світ знає хто це", - зазначив Подоляк.

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