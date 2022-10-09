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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Обвинувачення Путіним України у тероризмі на вигляд цинічне навіть для Росії, - ОП

президента,банкова,оп,офіс

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що обвинувачення президента РФ Володимира Путіна України у вибуху на Кримському мосту "виглядає надто цинічно навіть для Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Путін обвинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава- терорист, і весь світ знає хто це", -  зазначив Подоляк.

Також читайте: Автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту - спецслужби України, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23773) Керченський міст (532) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+25
Дядюшка Шу

@*****

·

https://twitter.com/*****/status/1579120714023841794 5 ч

То, что Крымский мост теперь охраняют боевые дельфины - не более чем сказки российской пропаганды: это обычный россиянин может пойти воевать за Путина, а любой мало-мальски умной скотине, не говоря уж про дельфинов, сходу понятно, кто тут *****.
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09.10.2022 22:52
+22
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09.10.2022 22:50
+15
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09.10.2022 22:51
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Если раньше на свое день рождения было желание купить какую то фигню, сейчас желание что б города райсеи стирались с лица земли вместе с их **********, старыми пердунами и прочей швалью, хочу что б насиловали их детей а потом живьём на глазах родаков их резали по частям и родакам куски мяса засовывали в рот
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09.10.2022 22:43 Відповісти
Так! Під керівництвом мудрого Зе !
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10.10.2022 09:00 Відповісти
"Химині кури, Мотрині яйця" .Це така ж правда як воші кашляють...Самі підірвали, а нас звинувачують...!? Організували машину з селітрою, подібним підривали будинки на росії, щоб звинуватити Чечню? Потяг підігнали...Нап'ються і курять що і де попало...?! Бомбою буде лякати...?!
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09.10.2022 22:43 Відповісти
Будуть своїх генералів з розстрілювати , щоб нас переляканих налякати
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09.10.2022 22:46 Відповісти
Давайте вести таку вiйну, щоб я вас мiг бомбити, а ви мене нi
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09.10.2022 22:46 Відповісти
Уйло - террорист √1!!!
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10.10.2022 06:55 Відповісти
Вот это и бесит больше всего -безпомощность народа. и цинизм власти.
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11.10.2022 08:37 Відповісти
Маразму кремлевских террористов нет границ. Чем больше они врут тем сильнее они возбуждаются от своего цинизма. Тут уже принцип маньяка, мол смотрите что я еще сделаю и что вы мне сделаете
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09.10.2022 22:46 Відповісти
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09.10.2022 22:46 Відповісти
Курва носата
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09.10.2022 22:48 Відповісти
Чому без намордника? Ковід ніхто не відміняв.
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09.10.2022 22:52 Відповісти
Тупа вата так само гадала як ця багуцка - вот харашо што раха напала на Україну, уничтожать всех бендєр, вот тагда заживем
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09.10.2022 22:53 Відповісти
маскальське *****
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09.10.2022 22:54 Відповісти
А коли це зелене недоробло таке вякало. Та взагалі, як там у арапа петруши алексеевича ..... и царевна родила то ли сина толи дочь.... Так і це недоробло.
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09.10.2022 23:07 Відповісти
Уродина тварь багуцкая, тупая как и все "слуги" 🤢
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09.10.2022 23:17 Відповісти
Ото ку..ва зеленопуза
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10.10.2022 06:33 Відповісти
Понабирали идиоток во власть.
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11.10.2022 08:41 Відповісти
Офис Президента выглядит неубедительно и жалко после высказываний Стивена Кинга по этому поводу.
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09.10.2022 22:46 Відповісти
Этот Офис Президента вообще выглядит неубедительно и жалко. По определению.
При всех предыдущих президентах я вообще в душе не чаял, кто является главой офиса, кто заместителем.
Это просто трэшак. В парламентско-президентской республике руководит какой-то мутный чмошник с крайне сомнительным бэкграундом. Здобули, бл****ь.
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09.10.2022 22:56 Відповісти
Ivan is it you again?
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10.10.2022 03:40 Відповісти
Танька-давалка давно тебя не было)
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10.10.2022 04:25 Відповісти
аналіз вьісєрів невідомо звідки панавьілєзльіх офісньіх радників + ****** новьіньі дом і фрідом - нашє фсьо!
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10.10.2022 08:22 Відповісти
на все Воля Божа
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09.10.2022 22:48 Відповісти
і лукавого теж.Середини немає
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09.10.2022 23:36 Відповісти
Підрив мосту вдався тому що в ОПі про це не знали. Респект СБУ!
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09.10.2022 22:49 Відповісти
ОП не буде в курсі,коли українські підводні лодки камікадзе знищуть не пару прольотів полотна а пару несучих опор мосту.
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09.10.2022 23:38 Відповісти
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09.10.2022 22:50 Відповісти
целофановий...
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09.10.2022 22:56 Відповісти
Треба просто перетворити процес знищення русоскота у примислову і конвеерну професійну справу. А для цього треба багато далекобійної зброї і навчання. Так до того і іде. Головне щоб Захід поставляв в великих масштабах. Головне зараз закрити всі міста ППО, а поітм далекобійними ракетами знищити все військове в мордорі в радіусі 1000+.
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09.10.2022 22:51 Відповісти
Когда бегун по пенькам с януковичем начинает блеять про цинизм, это слишком даже для зеленой слизи.
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09.10.2022 22:51 Відповісти
Ви ще їх на одному страусі разом не бачили як по пеньках спускались )
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09.10.2022 22:57 Відповісти
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09.10.2022 22:51 Відповісти
До такої старості вони не доживуть!
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10.10.2022 09:05 Відповісти
Воровать на телемарафоне еще ценничнее
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09.10.2022 22:52 Відповісти
А згадайте, блаЗЄнські, як ви звинувачували Порошенка в тому, що це завдяки йому почалася та йшла війна та що саме він не бажає її закінчити? Чи вже забули? Хіба це не був пік цинізму? Звинувачувати не росію й путіна, а президента України? Ось тепер відчуйте.
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09.10.2022 22:52 Відповісти
Вони вже забули про це і брешуть щось нове.
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09.10.2022 22:55 Відповісти
Ivan is it you?
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10.10.2022 03:41 Відповісти
Дядюшка Шу

@*****

·

https://twitter.com/*****/status/1579120714023841794 5 ч

То, что Крымский мост теперь охраняют боевые дельфины - не более чем сказки российской пропаганды: это обычный россиянин может пойти воевать за Путина, а любой мало-мальски умной скотине, не говоря уж про дельфинов, сходу понятно, кто тут *****.
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09.10.2022 22:52 Відповісти
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09.10.2022 22:55 Відповісти
Без бойових пінгвінів - до дупи вся ця охорона.
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11.10.2022 08:43 Відповісти
Це був незаконний міст, незаконно збудований на території України без згоди України, тому Українська архітектурна комісія наказала знести незаконний міст.
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09.10.2022 23:06 Відповісти
Якісь ростовські "ларечники", мабуть біглий янукович, для вивозу украденого з України, збудували незаконний міст. та ще й без дозволу Української інспекції.
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10.10.2022 06:06 Відповісти
Вы бы меньше отвлекались на то чяво он там говорит,а больше бы доказательства собирали.
Тыкать дулю и кричать " Сам дурак" ни к чему не ведёт
Вы с ним воюете или отношения все ещё выясняете?
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09.10.2022 23:12 Відповісти
Рашка уже как бешеный в последней стадии

Безумие бред и агрессия
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09.10.2022 23:14 Відповісти
Професійний терорист звинуватив Українy в тероризмі!
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09.10.2022 23:27 Відповісти
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09.10.2022 23:38 Відповісти
а владі ротом бути патріотом
руками красти
телефоном правити силовиками, це не цинічно?????
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10.10.2022 07:39 Відповісти
 
 