Рашисти вночі завдали удару по Запоріжжю: Є загиблий, постраждали 5 осіб, зокрема дитина. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Пізніше глава ОВА зазначив, що внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

"На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", - додав Старух.

Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше заявив, про загиблу особу.

"Ще п‘ять людей постраждали. Серед постражалих - одна дитина, у якої порізи від уламків скла. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав він.

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