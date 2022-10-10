Рашисти вночі завдали удару по Запоріжжю: Є загиблий, постраждали 5 осіб, зокрема дитина. ВIДЕО (оновлено)
Російські окупаційні війська вночі обстріляли Запоріжжя.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Пізніше глава ОВА зазначив, що внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
"На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", - додав Старух.
Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше заявив, про загиблу особу.
"Ще п‘ять людей постраждали. Серед постражалих - одна дитина, у якої порізи від уламків скла. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав він.
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Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
Жодного слова про роботу нашого ПВО,
комусь так треба, чи що це тоді?
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
бо другого пояснення нема