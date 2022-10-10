УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10987 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 737 20

Рашисти вночі завдали удару по Запоріжжю: Є загиблий, постраждали 5 осіб, зокрема дитина. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто.  Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Пізніше глава ОВА зазначив, що внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

"На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", - додав Старух.

Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше заявив, про загиблу особу.

"Ще п‘ять людей постраждали. Серед постражалих - одна дитина, у якої порізи від уламків скла. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав він.

Також читайте: Обласна прокуратура розслідує ракетні обстріли Запоріжжя, - Офіс генпрокурора

Автор: 

Запоріжжя (2255) обстріл (28171) Старух (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Почитав коменти кацапів. То не люди. Може колись і були людьми- не знаю, але то вже не люди.

Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
показати весь коментар
10.10.2022 06:14
+11
Cмерть рашистським окупантам !
показати весь коментар
10.10.2022 06:35
+10
Клоун вимагає від Штатів визнати кацапію країною терористом. А чи визнала терористом лаптєстан Україна?
показати весь коментар
10.10.2022 07:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почитав коменти кацапів. То не люди. Може колись і були людьми- не знаю, але то вже не люди.

Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
показати весь коментар
10.10.2022 06:14 Відповісти
Cмерть рашистським окупантам !
показати весь коментар
10.10.2022 06:35 Відповісти
Фашисти кацапскі коли вже ця нація мокшан здохне і не буде смердіти на весь світ.
показати весь коментар
10.10.2022 06:37 Відповісти
Яким видом ракет, ведеться обстріл ?
показати весь коментар
10.10.2022 07:08 Відповісти
якщо близько десятка, скоріше за все, - знову с300
показати весь коментар
10.10.2022 07:37 Відповісти
З точки зору диваного експерта, Миколаїв, десять прильотів С-300. Запоріжжя - десять прильотів С-300. Кожного дня. фактор несподівано, відкидаємо.
Жодного слова про роботу нашого ПВО,
комусь так треба, чи що це тоді?
показати весь коментар
10.10.2022 08:03 Відповісти
наче писали вже, що ппо проти с-300 не дуже ефективна... треба якось виявляти пускові та винищувати на упередження... але ж у покидьків їх до біса...
показати весь коментар
10.10.2022 08:09 Відповісти
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!

Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
показати весь коментар
10.10.2022 07:26 Відповісти
є одне але... якщо поцілимо так само по цивільних об'єктах... на статус терориста довго не чекатимемо, , як мокшандія, і той струмочок військової підтримки, який потихеньку допомагає нам бити ворога, пересохне майже миттєво...
показати весь коментар
10.10.2022 07:36 Відповісти
В рашистских приграничных н.п.полно военных целей,хотя теже военкоматы..Нужно хоть по ним ударить, иначе раштеррор не остановить
показати весь коментар
10.10.2022 11:57 Відповісти
Клоун вимагає від Штатів визнати кацапію країною терористом. А чи визнала терористом лаптєстан Україна?
показати весь коментар
10.10.2022 07:32 Відповісти
Зеля, либо давай ответку по Белгороду, либо уходи
показати весь коментар
10.10.2022 07:40 Відповісти
Как терпилы. Как те солдатики в тире. Сидим и ждем когда на башку ракета прилетит. А потом будет стандартная хрень про "країну-терориста", "усі будуть покарані", "бережіть себе". Надо что-то делать, как-то наступать, двигать линию фронта или какие-то диверсии с этими с-300 устраивать. Тут же на запорожском направлении вообще все глухо. Как будто все всех устраивает.
показати весь коментар
10.10.2022 07:40 Відповісти
мабудь америкоси не дозволяють бити по раші
бо другого пояснення нема
показати весь коментар
10.10.2022 07:55 Відповісти
навряд чи вони забороняють нам бити по своїй тимчасово окупованій території (а с-300 звідти й прилітають, аеродроми базування тих покидьків, що жбурляють крилате залізяччя, нам недоступні фізично) заради звільнення. навіть навпаки. мабуть, чогось поки не вистачає... єдине, що можна зробити, це супутникові дані в режимі реального часу з координатами пускових мобільних установок та відповідні злі пташки на упередження...
показати весь коментар
10.10.2022 08:04 Відповісти
Розумні люди. Треба вміти правильно співставити сили. Ну спалять наші один царський будинок, а ті у відповідь десятки наших. Вам би певно полегшало
показати весь коментар
10.10.2022 08:06 Відповісти
Цапський*
показати весь коментар
10.10.2022 08:07 Відповісти
Даже десять к одному,а не нулю, и то дело..Главное не превращаться в терпил и заставить эту рашскотобазу выть и искать укрытия..
показати весь коментар
10.10.2022 12:01 Відповісти
а чим бити?
показати весь коментар
10.10.2022 08:08 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
10.10.2022 10:11 Відповісти
 
 