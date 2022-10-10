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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів по Слов’янську. Серед постраждалих - дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"Недобрий ранок у Слов'янську! Вночі центральна частина міста знову зазнала обстрілів. Постраждали приватні будинки на вул. Ботанічній. В одному з них мешкала сім'я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Загальний результат обстрілу – четверо загиблих, двоє поранених.

Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені 01
Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені 02
Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені 03
Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені 04

обстріл (28171) Донецька область (8291) Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+9
А тем временем нам США боятся дать дальнобойные системы чтобы мы не стреляли по рашистским военным обьектам ато будет ескалация. Какая еще больше ескалация будет? Смотреть молча как рашисты методично разбивают наши города?
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10.10.2022 08:42
+4
Не дадуть допоки в нас залишиться бодай один москворотий українець.
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10.10.2022 08:45
+2
типо в амеріці-європі їх немає
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10.10.2022 08:57
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А тем временем нам США боятся дать дальнобойные системы чтобы мы не стреляли по рашистским военным обьектам ато будет ескалация. Какая еще больше ескалация будет? Смотреть молча как рашисты методично разбивают наши города?
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10.10.2022 08:42 Відповісти
Не дадуть допоки в нас залишиться бодай один москворотий українець.
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10.10.2022 08:45 Відповісти
Так так
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10.10.2022 08:56 Відповісти
типо в амеріці-європі їх немає
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10.10.2022 08:57 Відповісти
Дохера тих москворотих там.
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10.10.2022 09:04 Відповісти
не того, що буде ескалація.

ведуться на ядерний шантаж!
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10.10.2022 08:58 Відповісти
Чому американці не надають ракет Україні? Бояться ядерних погроз росії.

Американці мають сказати росії: Ви маєте право обстрілювати Україну, а Україна не має права вас обстрілювати? Якщо не припините ці удари по Україні - ми надамо Україні ракети.
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10.10.2022 08:56 Відповісти
Треба не чекати що там в амеріці а робити, самим. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх) ПУТІНА зупинить лише одне ВІДПОВІДНИЙ УДАР
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10.10.2022 08:59 Відповісти
так я про прості ракети , а не про ядерні.
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10.10.2022 09:00 Відповісти
у кого є ядерна зброя того не чіпають,
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10.10.2022 09:02 Відповісти
ну це да.
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10.10.2022 09:09 Відповісти
Гидота московська
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10.10.2022 09:08 Відповісти
Бойдя дай уже УКРАИНЦАМ далнебойку ATACMS ,сколько можно дрочить уже в" белой будке"......................................
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10.10.2022 09:39 Відповісти
 
 