Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів по Слов’янську. Серед постраждалих - дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.
"Недобрий ранок у Слов'янську! Вночі центральна частина міста знову зазнала обстрілів. Постраждали приватні будинки на вул. Ботанічній. В одному з них мешкала сім'я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.
Загальний результат обстрілу – четверо загиблих, двоє поранених.
Топ коментарі
+9 Valter Valter
показати весь коментар10.10.2022 08:42
+4 Oleksandr Riabukha
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+2 Hazan Eldoran
показати весь коментар10.10.2022 08:57
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ведуться на ядерний шантаж!
Американці мають сказати росії: Ви маєте право обстрілювати Україну, а Україна не має права вас обстрілювати? Якщо не припините ці удари по Україні - ми надамо Україні ракети.