Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів по Слов’янську. Серед постраждалих - дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"Недобрий ранок у Слов'янську! Вночі центральна частина міста знову зазнала обстрілів. Постраждали приватні будинки на вул. Ботанічній. В одному з них мешкала сім'я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Загальний результат обстрілу – четверо загиблих, двоє поранених.











