УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11077 відвідувачів онлайн
Новини Війна
392 2

422 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 804 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 10 жовтня 2022 року понад 1226 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 804 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 68, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Запоріжжя 1 дитина загинула, ще 11 поранено, - ОП

"Збільшилася кількість постраждалих дітей внаслідок обстрілу військами РФ 9 жовтня м. Запоріжжя. Одна дитина загинула та одинадцять поранено.

У ніч на 10 жовтня внаслідок обстрілу ворогом Миколаївської області отримала поранення 3-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

діти (5037) смерть (6739) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.10.2022 09:08 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
10.10.2022 09:17 Відповісти
 
 