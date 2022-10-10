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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 870 осіб, 267 літаків, 235 гелікоптерів, 2495 танків, 1486 артсистем, 5149 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,

танків - 2495 (+9) од,

бойових броньованих машин - 5149 (+16) од,

артилерійських систем - 1486 (+9) од,

РСЗВ - 353 (+5) од,

засоби ППО - 181 (+1) од,

літаків - 267 (+1) од,

гелікоптерів - 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1097 (+11),

крилаті ракети - 249 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3908 (+18) од,

спеціальна техніка - 136 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 870 осіб, 267 літаків, 235 гелікоптерів, 2495 танків, 1486 артсистем, 5149 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) знищення (7123) техніка (1819) втрати (4381)


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В статистику так і не потрапили 2 бомбардувальники ТУ-22М3 знищені нашим беспілотником на території росії.
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10.10.2022 09:43 Відповісти
Настамнєт
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10.10.2022 09:45 Відповісти
Це неважливо. Статистика враховує їхні втрати, а не наші влучання.
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10.10.2022 11:33 Відповісти
пусть лучше они все тихо поломались и никто об этом не узнал.
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10.10.2022 10:06 Відповісти
Это не точная инфа, поэтому не попали.
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10.10.2022 11:24 Відповісти
Главное, что мы в них попали!
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10.10.2022 12:24 Відповісти
 
 