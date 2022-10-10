Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 870 осіб, 267 літаків, 235 гелікоптерів, 2495 танків, 1486 артсистем, 5149 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 870 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,
танків - 2495 (+9) од,
бойових броньованих машин - 5149 (+16) од,
артилерійських систем - 1486 (+9) од,
РСЗВ - 353 (+5) од,
засоби ППО - 181 (+1) од,
літаків - 267 (+1) од,
гелікоптерів - 235 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1097 (+11),
крилаті ракети - 249 (+2),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3908 (+18) од,
спеціальна техніка - 136 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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