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Новини Війна
11 002 18

У Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти, - ОВА

ппо

Повітряна атака триває. В Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА,

"Наголошую, що повітряна тривога все ще триває. Не ігноруйте це та перебувайте в укриттях. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів чи об'єкти інфраструктури, що зазнали пошкоджень. Від цього залежить життя людей. Тримаймося", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині ППО збила 2 російські ракети, - Кім

Автор: 

Київська область (4001) ППО (3138) ракети (4000)


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Топ коментарі
+6
Нажаль хвороба , квартал головного мозку на фоні зеленої гарячки , у тих хто заразився нею у 2019 році прогресує і завдає непоправної шкоди здоров"ю нації . Виправити це майже неможливо . Прогнози песимістичні .
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10.10.2022 10:07
+6
А вот и нет! Дело продолжает идти, оно не закончено. Асфальт - это не про тупость, а про коррупцию. За асфальт шли откаты от производителей асфальтовых заводов, а это кацапские и беларуские бизнесмены, приближенные к лукашенко и путину. Они давали взятки за то, что бюджетные средства шли на асфальт, а не на армию. Взятки давали депутатам и остальным. Тут сотни уголовных дел, но их нету. То есть эти люди сейчас сидят на своих местах. Они не просто продолжают воровать и заниматься лишь тем, где им дадут откат в руку, а вдобавок уязвимы для шантажа, так как у кацапов есть на них компромат, свидетельство передачи денежных средств. Им дана команда: не отсвечивать, но ни в коем случае не допустить разворачивания производства снарядов и оружия, мешать всеми силами, задавить бумажной работой. Это чудовищный вред всей нашей нации, который происходит здесь и сейчас.
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10.10.2022 10:16
+5
Бульбофюрер вчера обвинял Украину в том что мы хотим бомбить Беларашку. Ето был признак того что Бульбофюрер сам готовился бомбить Украину и боялся что мы ударим в ответ. Но наше МЗС заверило Бульбофюрера что бить по Беларашке мы не будем. И вот имеем результат. И вообще нужно переформатировать наши вертолеты под патрулирование и уничтожение БПЛА, а не заниматься х***ней и применять вертолеты для неприцельного засеивания нурасами полей
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10.10.2022 09:56
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Зездюк мародерячи та крадучи гуманітарку забув клістрони у всу забрати . Підфортило нам !
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10.10.2022 09:54 Відповісти
Бульбофюрер вчера обвинял Украину в том что мы хотим бомбить Беларашку. Ето был признак того что Бульбофюрер сам готовился бомбить Украину и боялся что мы ударим в ответ. Но наше МЗС заверило Бульбофюрера что бить по Беларашке мы не будем. И вот имеем результат. И вообще нужно переформатировать наши вертолеты под патрулирование и уничтожение БПЛА, а не заниматься х***ней и применять вертолеты для неприцельного засеивания нурасами полей
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10.10.2022 09:56 Відповісти
Согласен!Надо снаряды тратить с умом , а не 50 ракет на Антоновский мост ,который ещё стоит.Бить надо по лугандону и *********
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10.10.2022 10:02 Відповісти
На данный момент нету ракетных ударов с Бульбостана, нету взлетов и скорее всего нету пусков ракет над их территорией с аэродромов кацапов и нету пролетов ракет над их территориях, пущенных из россии. Но скорее всего мопеды полетят, жду этой атаки.

Бомбить Бульбостан бесполезно, надо точечно бить по резиденциям и дислокациям высшего руководства. Либо наоборот сухопутное наступление с целью мобилизовать местное население (верховный главнокомандующий Светлана Тихановская по Конституции же имеет право на это) и затем вторым фронтом идти на Москву, пускай вперед как разведку и штурмовиков беларусов. Оттуда до Москвы 300-350км, до Ленинграда не сильно больше. Великолепный плацдарм, да и желающих добровольно воевать будет много, ведь мы полностью даём добро на изнасилования и мародерства русского населения на россии, воруйте столько, сколько можете унести, грабьте любой дом, никаких запретов, никакой ответственности. Желающие появятся в большом количестве.
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10.10.2022 10:12 Відповісти
Де ППО навколо Києва????? Де обіцяне.....ППО???
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10.10.2022 09:56 Відповісти
А навіщо нам ППО - небо надійно закрите зеліним асфальтом .
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10.10.2022 09:58 Відповісти
Хватит уже про асфальт

Дело сделано нужно это исправлять
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10.10.2022 10:00 Відповісти
Нажаль хвороба , квартал головного мозку на фоні зеленої гарячки , у тих хто заразився нею у 2019 році прогресує і завдає непоправної шкоди здоров"ю нації . Виправити це майже неможливо . Прогнози песимістичні .
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10.10.2022 10:07 Відповісти
Ще одне підтвердження ... Сумно .
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10.10.2022 10:11 Відповісти
Раджу тобі подивитись Карася.Для таких як ти він чітко роз'яснює що треба робити на даний час
https://www.youtube.com/watch?v=4Lm53hPX6HU
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10.10.2022 10:19 Відповісти
А вот и нет! Дело продолжает идти, оно не закончено. Асфальт - это не про тупость, а про коррупцию. За асфальт шли откаты от производителей асфальтовых заводов, а это кацапские и беларуские бизнесмены, приближенные к лукашенко и путину. Они давали взятки за то, что бюджетные средства шли на асфальт, а не на армию. Взятки давали депутатам и остальным. Тут сотни уголовных дел, но их нету. То есть эти люди сейчас сидят на своих местах. Они не просто продолжают воровать и заниматься лишь тем, где им дадут откат в руку, а вдобавок уязвимы для шантажа, так как у кацапов есть на них компромат, свидетельство передачи денежных средств. Им дана команда: не отсвечивать, но ни в коем случае не допустить разворачивания производства снарядов и оружия, мешать всеми силами, задавить бумажной работой. Это чудовищный вред всей нашей нации, который происходит здесь и сейчас.
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10.10.2022 10:16 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне ...
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10.10.2022 10:24 Відповісти
Так вперед, ісправлюн.
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10.10.2022 10:25 Відповісти
скільки грошей виділили на ремонт доріг в "наступному році?
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10.10.2022 11:21 Відповісти
В першому абзаці написано про ППО
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10.10.2022 10:35 Відповісти
Люди добрі,які можуть бути переговори з терористами?
Тільки сильнішого вони бояться.
Бомбити їхні аеродроми,АЗС,залізничні дороги які ведуть в Україну.
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10.10.2022 10:14 Відповісти
*** ВАМ А НЕ УКРАИНА !!!!

https://youtu.be/jpb5mltwBr4
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10.10.2022 11:04 Відповісти
 
 