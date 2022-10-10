У Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти, - ОВА

Повітряна атака триває. В Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА,

"Наголошую, що повітряна тривога все ще триває. Не ігноруйте це та перебувайте в укриттях. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів чи об'єкти інфраструктури, що зазнали пошкоджень. Від цього залежить життя людей. Тримаймося", - йдеться у повідомленні.

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