У Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти, - ОВА
Повітряна атака триває. В Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА,
"Наголошую, що повітряна тривога все ще триває. Не ігноруйте це та перебувайте в укриттях. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів чи об'єкти інфраструктури, що зазнали пошкоджень. Від цього залежить життя людей. Тримаймося", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Віктор Степаненко
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+6 Vlad Cheh
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Бомбить Бульбостан бесполезно, надо точечно бить по резиденциям и дислокациям высшего руководства. Либо наоборот сухопутное наступление с целью мобилизовать местное население (верховный главнокомандующий Светлана Тихановская по Конституции же имеет право на это) и затем вторым фронтом идти на Москву, пускай вперед как разведку и штурмовиков беларусов. Оттуда до Москвы 300-350км, до Ленинграда не сильно больше. Великолепный плацдарм, да и желающих добровольно воевать будет много, ведь мы полностью даём добро на изнасилования и мародерства русского населения на россии, воруйте столько, сколько можете унести, грабьте любой дом, никаких запретов, никакой ответственности. Желающие появятся в большом количестве.
Дело сделано нужно это исправлять
https://www.youtube.com/watch?v=4Lm53hPX6HU
Тільки сильнішого вони бояться.
Бомбити їхні аеродроми,АЗС,залізничні дороги які ведуть в Україну.
https://youtu.be/jpb5mltwBr4