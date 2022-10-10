Ракетний удар по Києву: наразі відомо про 8 загиблих та 24 поранених. ВIДЕО
У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+57 oleg1966
показати весь коментар10.10.2022 10:11
+48 Danilo Kosmina #241992
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+37 Виктор Войцеховский #537531
показати весь коментар10.10.2022 10:13
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Провоцируют на волну негодования, чтобы украинцы раскачивали лодку, требовали немедленного адекватного воздействия.
Предполагаю, что ВСУ само разберется куда и как ответить, а таких "товарищей" мы можем просто спамить не отвечая, чтобы они не создавали "мнение народа".