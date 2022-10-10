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Ракетний удар по Києву: наразі відомо про 8 загиблих та 24 поранених. ВIДЕО

київ

У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві повторні вибухи

Автор: 

Київ (19401) обстріл (28171) жертви (1776) Повітряні атаки на Київ (735)


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Топ коментарі
+57
Агония плешивого гандона
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10.10.2022 10:11
+48
как вам спится Илон Маск и Папа?.. мылотворцы х.евы
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10.10.2022 10:14
+37
Там пи...Су Кучме не икается? Это ж он Ту 95 и Ту 160 наши любимой Раиссе передал
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10.10.2022 10:13
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Фейерверк цирковой со взрывом моста я не комментировал на цензоре...,сидя в Ютьюбе сразу понял...подстава...а вы дальше радуйтесь....
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10.10.2022 10:54 Відповісти
Та понятно было шо Пуйло само его *********. Нужен был какой-то повод для ударов по крит обьектам. А тут все уже всрались от радости.
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10.10.2022 11:27 Відповісти
Ну от яка БАРАНЯКА виклала відео і не запіксіліла локацію?!
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10.10.2022 11:04 Відповісти
Чекай , кончене ху@ло , прильоту по кремлю 😡
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10.10.2022 11:04 Відповісти
На форуме много ботов, зарегистрированных после февраля 22 года под различными флагами.
Провоцируют на волну негодования, чтобы украинцы раскачивали лодку, требовали немедленного адекватного воздействия.
Предполагаю, что ВСУ само разберется куда и как ответить, а таких "товарищей" мы можем просто спамить не отвечая, чтобы они не создавали "мнение народа".
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10.10.2022 11:35 Відповісти
Хороших кацапів не буває! Кацапстан повинен бути знищенним, від слова весь!!!!
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10.10.2022 12:50 Відповісти
***** має висити на ************ башті!
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10.10.2022 12:51 Відповісти
Чи не час іппанути по Білорашці?... А також по Бєлгороду, Курську і т.д.? Чи й далі гундос яйця чухати буде???
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10.10.2022 13:01 Відповісти
Я так бачу, що поки гундосу в башку не прилетить, то толку не буде...
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10.10.2022 13:02 Відповісти
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