Ракетний удар по Києву: наразі відомо про 8 загиблих та 24 поранених. ВIДЕО

У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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