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Новини Війна
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Окупанти випустили 75 ракет по Україні, 41 з них знищила ППО, - Залужний

ппо,іскандер

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - зазначив він.

Також читайте: Наслідки удару рашистів по центру Києва. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28171) Залужний (721)


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Топ коментарі
+43
Оце показник.Слава ЗСУ.
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10.10.2022 11:03
+37
Херачить надо по скоплению войск кацапов и скотов со скотного двора "Белоруссия".
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10.10.2022 11:06
+30
Найбільше довіряю Залужному
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10.10.2022 11:06
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Оце показник.Слава ЗСУ.
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10.10.2022 11:03 Відповісти
Він хоч в тямі, бо за професією має розуміти "Закликаю всіх знаходитися в укриттях!"? Майже усі укриття продані в приватні руки і тут в Цензорі була заява одного з чинуш, що не забирати же їх, це приватна власність. В нашому мікрорайоні лишилось одне бомбосховище, до якого швидко не добігти, а головне його вистачить лише на один будинок, який там поруч.
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10.10.2022 11:14 Відповісти
В моїй школі, яку я закінчив у 2009, є два бомбосховища, так от одне із них від 2008 здане в оренду, під магазин.
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10.10.2022 11:18 Відповісти
Скажу більше, під держустановами були шикарні бомбосховища, деколи по 4-5 поверхів під землю, але до них не пускають. Ще недавно Філатов з Дніпра казав, що йдіть на роботу та з роботі від бару до кафе (як напівпідвальні чи підвальні) і не лізьте до держустанов.
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10.10.2022 11:22 Відповісти
Так прямо і сказав? А чи не брешеш ти, Дімон Толянович?
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10.10.2022 11:38 Відповісти
А ти, Сява, загугли.
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10.10.2022 11:42 Відповісти
Може і не так сказав, але ... У нас сховище розраховане лише на половину навіть не усієї кількості.
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10.10.2022 11:56 Відповісти
то в Польщі теж війна?
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10.10.2022 11:30 Відповісти
А в Канаді?
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10.10.2022 12:58 Відповісти
ну чого ти психуєш, все буде добре вір у свою долю, у свого ангела охонца, така ціна свободи.
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10.10.2022 11:23 Відповісти
В Канаді не ********? Під проксі заробляєш. А тут на кожному підвалі панельки повісили БОМБОСХОВИЩЕ №такий-то, і все одно, що в таких будинках по всім нормативах, що срср, що України, в підвалах перебувати під час бомбувань не можна.
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10.10.2022 11:28 Відповісти
Слышишь ты, носитель паники и провокаций. В ссср бомбоубежища перестали строить еще в 60-е годы. Целый районы хрущевок строились без них, не говоря уже о 70-х, 80-х. Может пора записаться в ВСУ и пойти воевать, а не с дивана волать?
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10.10.2022 12:29 Відповісти
Ти мені це розповідаєш, ти пропагандон не з каналу Рада? В житлових будинках не будували, будували в держустановах, з розрахунком, що і мешканці житлових будинків там можуть поміститися. Поруч купа НДІ, навчальних закладів, виробництв, в минулому райкомів, прокуратур,.... Все занедбано чи для своїх, коли повітряна тривога, то і відвідувачів на вулицю виганяють. В колишньому обкомі, то взагалі аля Werfolf повністю автономна на кілька поверхів. Будували без урахування потреб населення вже після 1991 року. Але населення більше по чисельності не стало, тільки житлові умови покращились.
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10.10.2022 12:53 Відповісти
Специалист. До 60-х годов бомбоубежища строили не только под госструктурами, но и на заводах и фабриках, а так же как отдельно стоящие сооружения в микрорайонах, а так же под школами. После 60-х это перестало строится. Прапагандон... Мозги себе купи или поинтересуйся у знающих людей... Уже в конце 70-х все они приходили в негодность...
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10.10.2022 14:57 Відповісти
Примітивна брехня підкріплення образами, типова манера бота. Під державними об'єктами будували весь час до 1991 і навіть трохи після. Чи я бачив примари, і маю віяти пропагандону а не документам і власним очам . До непридатності вони приходили, коли їх не доглядали, а ті які доглядали, то і побудовані до Другої Світової Війни працювали. А за за недбале відношення мали відповідати, але реально за відповідали одиниці з тисяч, бо пішов розвал системи і вже не тільки не доглядали бомбосховища, а навіть починали розкрадати держрезерви, хоча за це була вишка. Іди гуляй, хамло.
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10.10.2022 15:06 Відповісти
Научись для начало читать, то что тебе пришут. Зато орешь про пропагандонов. До 60-х годов бомбоубежища строили не только под госструктурами, но и на заводах и фабриках, а так же как отдельно стоящие сооружения в микрорайонах, а так же под школами В переводе для тебя и таким как ты глухим, говорится о том, что под госструктурами и после 60-х годов продолжали строить бомбоубежища. Но на других объектах уже перестали. Иди ходи со своей зрадой и дальше.
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10.10.2022 15:23 Відповісти
На всьому перечисленому будували і в 80-ті, і навіть в 90-ті, взнай хоч, що це таке типовий проект, і поцікався як його важко змінити (майже неможливо), і скільки коштує новий (дешевше побудувати хоч якесь укриття), а без нього будувати не дадуть без доброго хабаря, та ще пояснити причину, коли в держструктурах усюди були спеціальні відділи. Це зараз вони існують формально. От існують люди, які працювали двірниками, а зараз вумнічать в мережі.
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10.10.2022 15:34 Відповісти
Дядя, ты дурак? Причем тут госструктуры?
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10.10.2022 15:50 Відповісти
Или я так понимаю, ты бывший работник спецотдела, чекист?
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10.10.2022 15:51 Відповісти
У вас хвантазія аж зашкалює. Після 1991 року вплив спецвідділу падав, і посада стала не цінуватися. І всюди де я працював були спецвідділи чи посади. Спецвідділ це не чекісти, вони лише мають доступ до держтаємниці, а СБУ лише перевіряє, давати доступ особі чи ні. І займаються різними речами, різними справами, залежно від профілю організації. Наприклад "спецвідділ університету призначений для організації роботи по плануванню і здійсненню заходів, пов'язаних із захистом державної таємниці. Підпорядковуються ректору". Потім місцями почали суміщати їх посади з основними. І це привело до відсутності повної реальної інформації на місцях, яка зараз так потрібна Україні в даний час. А доступ до таємниці і так мав і має будь який більш менш важливий керівник, той же ректор у ВУЗу і не тільки.
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10.10.2022 16:45 Відповісти
Лица из спецотдела всегда были или чекистами или работали на них. Хватит писать много слов... Речь шла о бомбоубежищах...
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10.10.2022 16:51 Відповісти
Тобі нереально щось довести, бо в тебе інші ціль пересмикувати та молоти дичину. Бомбосховища напряму входять в їх обов'язки. СБУ має лише контролювати. Все, бувай. Мели що бажаєш, але без мене.
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10.10.2022 16:59 Відповісти
Більше половини, добре! Слава ЗСУ!
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10.10.2022 11:04 Відповісти
пан Залужный НУЖНА ОТВЕТКА ! расчехляйте все загашники и херачьте по московии
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10.10.2022 11:04 Відповісти
Херачить надо по скоплению войск кацапов и скотов со скотного двора "Белоруссия".
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10.10.2022 11:06 Відповісти
вусатий тарган давно нарвався зі своїми стартовими майданчиками кацапських ракет у бік України...
пояснити усім у Світі та знищити або знищити та пояснити ту ху.ню
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10.10.2022 11:13 Відповісти
Та вже б херачив, якби з 2019 якась пліснява не заморозила ракетні програми
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10.10.2022 11:07 Відповісти
ну и сколько там тех ракет было бы сделано ? нет надо херачить уже лендлизом
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10.10.2022 11:09 Відповісти
Вони могли б робитися і зараз.
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10.10.2022 11:12 Відповісти
Нажаль - ні. У технологічному процесі виробництва приймають участь близько 240 підприємств оборонпрому - зараз це закрутити не можливо.
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10.10.2022 12:29 Відповісти
«На свете нет ужаснее напасти, Чем идиот, дорвавшийся до власти! Нам нужен труп в одежде короля, А не живой придурок у руля.».
Леонид Филатов, 1999 г.

Еще и ***** в президентское кресло не сел, а поэт уже все про него написал.
Впрочем, он писал не о конкретном человек. Он писал о россии, где эта ситуация типичная
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10.10.2022 11:05 Відповісти
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10.10.2022 11:56 Відповісти
СЛАВА ВОИНАМ ПВО!
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10.10.2022 11:05 Відповісти
Пора кацапію бомбити усім світом! Бо той гандон ніколи не зупиниться!
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10.10.2022 11:06 Відповісти
Для світу "війни немає" , вони вірять що їх не зачепить .... так само як Україна вірила у 2008 коли рашисти знищували Грузинів.
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10.10.2022 11:13 Відповісти
Ну, Україна допомагала грузинам - це і арта великого калібру і системи ППО, та й добровольці з України там були.
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10.10.2022 12:32 Відповісти
Є зброя з закордону теж й добровольці є.... Ви не зовсім зрозуміли про що я.
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10.10.2022 13:18 Відповісти
Агонія бункерного підараса
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10.10.2022 11:06 Відповісти
Надіюсь резерви ракет ПВО достатні, бо русня може зараз послати бомбардувальники, а вони більш небезпечні
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10.10.2022 11:06 Відповісти
Думаю завжди тримають нз в пару ракет якраз для того щоб збити літунів, які захочуть під шумок проскочити
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10.10.2022 11:08 Відповісти
Найбільше довіряю Залужному
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10.10.2022 11:06 Відповісти
ЗСУ, ви Умнічки! Херачте кацапів!
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10.10.2022 11:07 Відповісти
Ого, это же самые лучшие кацапские ракеты, что у них вообще остались, копили все это время их и вылизывали до рабочего состояния. Дальше будут ракеты куда хуже качеством.

Но не надо расслабляться, намного (стократно) более опасен вылет самолетов из *********** и других кацапских аэродромов с целью бомбометания в условиях, когда мы перезаряжаем ПВО. Часть запаса ракет, увы, придется держать на этот случай, даже если мы могли бы еще лучше сбить ракеты. Пока хармами и после атакмс не обработали ************ аэродромы с самолетами на них.
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10.10.2022 11:08 Відповісти
Когда же мы дождемся продолжения: "Ответным ударом поражены инфраструктурные объекты противника. Все ракеты достигла цели." Не хватает боеприпасов, или у кого-то так и не отрос парный орган(речь не о Залужном, если что).
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10.10.2022 11:11 Відповісти
Там теж є ПРО і ППО. Просто пульнути 1-3 шт. сенсу немає.
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10.10.2022 11:58 Відповісти
Така агонія може тривати роками, ще на початку війни Пентагон казав, що РФ щодня може виготовляти 10 рекет різного типу іскандерів, калібрів... за тиждень 70 штук... такий залп який сьогодні переживає Україна може відбуватись з регулярністю 2-4 тижні...
Жодних фінансових обмежень також і близько не видно... За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
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10.10.2022 11:11 Відповісти
Де Ви таке прочитали про 70 штук на тиждень? Шо за херня?
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10.10.2022 11:23 Відповісти
Ще на початку війни була стаття про заводи де РФ виготовляє ракети, за підрахунками Пентагону, якщо РФ запустить, а вона планувала запустити кругло добове виробництво ракет, РФ зможе виготовляти 10 шт. на добу.
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10.10.2022 11:32 Відповісти
Максимум 200 на рік. І то лише за умови наявності електронних компонентів, яких немає.
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10.10.2022 11:36 Відповісти
може..
та тілько всі хто робив
-одні на фронті
-інші за кордоном ховаються
-ті хто залишився нічого не вміють
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10.10.2022 11:39 Відповісти
Десь, колись, якась стаття, хтось писав, а хтось повірив. Як що б у кацапів були можливості вони б гасили цілими днями. Це по типу нові довбодятли прийшли до керування їх угрупованнями і тепер волатють : нас теж в Гаагу забрать не забудьте.
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10.10.2022 11:44 Відповісти
Чудовий результат! Спасибі збройним силам та протиповітряній обороні за велику кількість врятованого майна та життів 41/75 - гарна протиракетна оборона.
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10.10.2022 11:11 Відповісти
Треба добивати той Кримський мост. Обидва - і автомобільний, і залізничний. Тільки так.
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10.10.2022 11:12 Відповісти
Так, міст потрібно добити.
Це дуже не просто.
Але це буде зроблено рано чи пізно,
і чим раніше - тим краще.
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10.10.2022 11:16 Відповісти
Треба добивати заводи де роблять ракети...
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10.10.2022 11:16 Відповісти
Треба нищити літаки, які ті ракети запускають. Це більш ефективніше. Як Ви уявляєте знищення заводу, який займає не один квадратний километр площі?
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10.10.2022 11:25 Відповісти
Повідомлення від Воїна,це не несвіже обличчя зе.Слухати не можливо.
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10.10.2022 11:12 Відповісти
Любими шляхами добитись поставок дальніх ракет і всі сили на знищення аеродромів, місць запуску по нам на терріторіїї московщини. Ліквідація кримського моста тепер питання принципу.
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10.10.2022 11:15 Відповісти
Скільки ще в тої рашиської погані тих ракет ?,думаю українці які закордоном мають вийти на Покрову на маніфестації блокувати посольства варварської рф і що б кожен громадянин ціє імперії зла був ізгоєм по всьому світі.
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10.10.2022 11:18 Відповісти
На чорта потрібен був підрив цього моста, він (міст) практично не постраждав, а у кацапів тепер руки розв'язані в метро тепер ховатися треба, а не їздити.
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10.10.2022 11:29 Відповісти
ті що,мацкаль??
а з 24 лютого теж за мост вбивали та катували дітей та людей??
Пішов Фуйлу у дупу разом з мостом.
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10.10.2022 11:35 Відповісти
Міст завеликий буде, а от пляшка від ігристого буде в самий раз.
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10.10.2022 11:44 Відповісти
Міст в Криму зірвали ФСБ для *****, за ганьбу на фронті!!
ВОНИ постійно підривали будинки з московітами ще з часів війни в Чечні, МН17, НОРд-ОСТ, газогони ПП-1та 2…..
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10.10.2022 11:46 Відповісти
так, треба бити не тільки по тому всратому мосту, але і по їх електростанціях! як вони по наших
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10.10.2022 11:48 Відповісти
А ти впевнений, що то зробила Україна?

Як тобі такий варіант: пуйло дав наказ підірвати, щоб почати масовані атаки на нас, тому що чмобілізація провалилася зі тріском, а від тих, кого вдалося впіймати, немає ніякого толку.....

Він, звичайно, міг і раніше так зробити, але можливо це був план б/в/с....

І також, можливо не розраховував, що проліт моста перестане існувати....

Я пам'ятаю чеченські кампанії, дуже схожий почерк...
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10.10.2022 11:53 Відповісти
Дійсно, міг і раніше влаштувати масовану атаку. На День Незалежності так не було.
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10.10.2022 12:02 Відповісти
русоскот знищував інфрастуктуру в Запоріжжі ще до підриву кримськогго мосту, не кажучи за террористичну діяльність з 24 лютого. Так що знищення мосту як і любих кацапів -свята справа.
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10.10.2022 11:54 Відповісти
Дуже пристойний результат. Особливо зважаючи на архаїчність озброєння частин ППО.
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10.10.2022 11:41 Відповісти
Низький уклін Залужному та Захисникам України!!!
🇺🇦⚔️‼️❤️😡👍✊🇪🇺🇩🇪🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇮🇩🇯🇵🇨🇦🇬🇧🇦🇿🇺🇸🇫🇮🇪🇪😡😡‼️❤️🇺🇦⚔️
Головне, щоб з ОПУ дєрьмаки з татаровими, вчергове, «не свою інформацію третіх стран» не злили лукашенку!!
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10.10.2022 11:42 Відповісти
Пшнх отсюда, шмара без флага!
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10.10.2022 11:54 Відповісти
рашистська тварь, відповідь буде, не хвилюйся.
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10.10.2022 11:56 Відповісти
З іншого боку ... Це показує, як можна замаскувати пуск ТЯЗ.
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10.10.2022 12:03 Відповісти
Это тем кто говорил что ПВО не работает

Больше 50% это неплохой показатель считается
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10.10.2022 12:12 Відповісти
..ищите наводчиков...
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10.10.2022 12:32 Відповісти
ЗСУ, наши солнышки, наша единственная защита, добивайте этих рашистских ублюдков, мы с Вами!
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10.10.2022 12:48 Відповісти
 
 