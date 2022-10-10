Окупанти випустили 75 ракет по Україні, 41 з них знищила ППО, - Залужний
Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.
Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - зазначив він.
Топ коментарі
+43 Igor Grytselyak
показати весь коментар10.10.2022 11:03
+37 Старый зольдат
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+30 Ksenia VB
показати весь коментар10.10.2022 11:06
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пояснити усім у Світі та знищити або знищити та пояснити ту ху.ню
Леонид Филатов, 1999 г.
Еще и ***** в президентское кресло не сел, а поэт уже все про него написал.
Впрочем, он писал не о конкретном человек. Он писал о россии, где эта ситуация типичная
Но не надо расслабляться, намного (стократно) более опасен вылет самолетов из *********** и других кацапских аэродромов с целью бомбометания в условиях, когда мы перезаряжаем ПВО. Часть запаса ракет, увы, придется держать на этот случай, даже если мы могли бы еще лучше сбить ракеты. Пока хармами и после атакмс не обработали ************ аэродромы с самолетами на них.
Жодних фінансових обмежень також і близько не видно... За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
та тілько всі хто робив
-одні на фронті
-інші за кордоном ховаються
-ті хто залишився нічого не вміють
Це дуже не просто.
Але це буде зроблено рано чи пізно,
і чим раніше - тим краще.
а з 24 лютого теж за мост вбивали та катували дітей та людей??
Пішов Фуйлу у дупу разом з мостом.
ВОНИ постійно підривали будинки з московітами ще з часів війни в Чечні, МН17, НОРд-ОСТ, газогони ПП-1та 2…..
Як тобі такий варіант: пуйло дав наказ підірвати, щоб почати масовані атаки на нас, тому що чмобілізація провалилася зі тріском, а від тих, кого вдалося впіймати, немає ніякого толку.....
Він, звичайно, міг і раніше так зробити, але можливо це був план б/в/с....
І також, можливо не розраховував, що проліт моста перестане існувати....
Я пам'ятаю чеченські кампанії, дуже схожий почерк...
🇺🇦⚔️‼️❤️😡👍✊🇪🇺🇩🇪🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇮🇩🇯🇵🇨🇦🇬🇧🇦🇿🇺🇸🇫🇮🇪🇪😡😡‼️❤️🇺🇦⚔️
Головне, щоб з ОПУ дєрьмаки з татаровими, вчергове, «не свою інформацію третіх стран» не злили лукашенку!!
Больше 50% это неплохой показатель считается