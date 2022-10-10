Окупанти випустили 75 ракет по Україні, 41 з них знищила ППО, - Залужний

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.



Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.



Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - зазначив він.

Також читайте: Наслідки удару рашистів по центру Києва. ФОТОрепортаж