Зеленський про масовані обстріли України: У них дві мішені - енергооб’єкти та люди. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав громадян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.
Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, Південь.
Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.
Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.
Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАЙДЕНА ОБ УГРОЗЕ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ
28 ЯНВАРЯ 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств,
они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
20 февраля вечером, за три дня до эскалации, министр обороны Алексей Резников заявил :
«по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки со стороны Российской Федерации ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Сообщение на официальном сайте президента за 29 марта об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле. Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета " и "возьмет на себя обязательство НЕ размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь С СОГЛАСИЯ РОССИИ КАК СТРАНЫ-ГАРАНТА).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
Пороха кацапи хоча б поважали, а об тебе ноги витирають
Якщо партнери не дають. то це можна купити на чорному ринку.
Чому бюджет приймається такий наче країна не воює. Дуже дивно себе поводять наші політики