Зеленський про масовані обстріли України: У них дві мішені - енергооб’єкти та люди. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав громадян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.



Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, Південь.

Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.



Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.



Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього", - наголосив глава держави.

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