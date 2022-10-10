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Новини Війна
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Зеленський про масовані обстріли України: У них дві мішені - енергооб’єкти та люди. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав громадян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.

Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, Південь.
Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.

Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього", - наголосив глава держави.

Читайте: Зеленський про ранковий обстріл України окупантами: Росіяни намагаються вбити людей, які їдуть на роботу. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23653) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+53
Мерзавец почти 3 года подрывавший обороноспособность страны.
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10.10.2022 11:08
+39
Досить, два відосика зранку це передоз... Тобі не ікається, асфальтоукладчик зелений?
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10.10.2022 11:09
+33
Скумбрия, мама Римма и папа Саша тоже сидят сегодня в убежищах?
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10.10.2022 11:11
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Пока зеленая поросль не прекратит саботаж призыва,и не раздаст оружие и ПЗРК теробороне,поставив их в оцепление инфраструктурных обьектов,нас ждут суровые времена!!Так и будеш Шмыгаль бегать устанавливать сгоревшие трансформаторы.Сегодня промедление с этим смерти подобно,ведь Запад не спешит не то что небо закрывать а просто смеется над нами дав ОДНУ!!!!!! ПВО установку Айрис.

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10.10.2022 16:37 Відповісти
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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10.10.2022 18:14 Відповісти
є думка, що Зеленський записав відео в бункері, а потім зображення наклали на картинку Банкової
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10.10.2022 16:53 Відповісти
Дивує не те, що порохоботи, вкупі із самими тупорилим рашистами, в унісон, намагаються мазати лайном законно обраного президента і головнокомандувача воюючої держави(клепки бракує і одним і другим). А те, що за дивовижних обставин, ця деструктивна діяльність, що межує із диверсією і саботажем - ніяким чином не присікається адміністрацією, а схоже навпаки, вітається і стимулюється створюванням для них "теплої ванни".
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10.10.2022 17:46 Відповісти
А що падалЬяковській п'ятирубльовкі хтось слово давав? В спам мерзота зебільна.
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10.10.2022 18:23 Відповісти
Про саботаж

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАЙДЕНА ОБ УГРОЗЕ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

28 ЯНВАРЯ 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств,
они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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10.10.2022 18:17 Відповісти
Про саботаж

20 февраля вечером, за три дня до эскалации, министр обороны Алексей Резников заявил :

«по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки со стороны Российской Федерации ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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10.10.2022 18:20 Відповісти
Про саботаж:

Сообщение на официальном сайте президента за 29 марта об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле. Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета " и "возьмет на себя обязательство НЕ размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь С СОГЛАСИЯ РОССИИ КАК СТРАНЫ-ГАРАНТА).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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10.10.2022 18:21 Відповісти
Про саботаж:

Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.

Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.

Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
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10.10.2022 18:23 Відповісти
А що ж твій призначенець буданов не попередив заздалегідь, щоб хоча б діти не йшли до до школи? А відос справді знімався на вулиці чи відеомонтаж, заснований на технологіі т. з. діпфейку?
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10.10.2022 19:25 Відповісти
Сьогодні Києв прикриває те ППО що закупив Порошенко! Асфальт Зеленського можете засунути в ,,, Зеленському!
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10.10.2022 19:38 Відповісти
воно хворе?? немає укриттів..не будували..то урядовий квартал - комфортне укриття з їжею нашару
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10.10.2022 19:54 Відповісти
Да, у путлера две цели. Но почему ты, такой патриот и украинец не являешься такой целью? Путлер всегда пытался убрать лидера страны, которую пытается захватить. Так какого черта, продажная зеленая тварь, ты начал уголовно преследовать Пороха?
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10.10.2022 20:18 Відповісти
Оманськікнурі імені жидакаламоя перевертня ідіть вже геть.....свою місію перед кремлівською мафією ви вже виконали сповна.......досить вже подовжувати своє нікчемне життя за рахунок українців....всі підете на "скрепу"...як взагалі може бути при владі "смотрящій" януковича єЛДАК ???
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10.10.2022 20:31 Відповісти
ти ж казало що , якщо не справлюсь - піду.....настав твій зоряний шлях...іди вже геть ...
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10.10.2022 20:33 Відповісти
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10.10.2022 21:47 Відповісти
Та да хірово Вова - ти три роки йшов кацапам на поступки, а вони це вважали за прояв слабкості.
Пороха кацапи хоча б поважали, а об тебе ноги витирають
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10.10.2022 21:45 Відповісти

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10.10.2022 21:49 Відповісти
А В ТЕБЕ ЯКА МІШЕНЬ !!!???
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11.10.2022 03:21 Відповісти
Чому не закупляєтьс зброя для захисту країни?
Якщо партнери не дають. то це можна купити на чорному ринку.
Чому бюджет приймається такий наче країна не воює. Дуже дивно себе поводять наші політики
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11.10.2022 05:03 Відповісти
Тому що вони не нашi .
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11.10.2022 07:55 Відповісти
Оно за СОБОЙ что-нибудь числит? Почему мы сами ничего не производим?Только дайдайдай!
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11.10.2022 05:56 Відповісти
Як би був не монтаж відео, поряд був би єрмак і купа охорони.
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11.10.2022 08:08 Відповісти
Здохни, мерзота!
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11.10.2022 14:36 Відповісти
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