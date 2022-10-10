В Івано-Франківську зупинили роботу транспорту. Школи і підприємства просять перейти в онлайн

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів перейти на дистанційну форму роботи, а також під час повітряної тривоги в місті призупинили роботу транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні у фейсбуці.

"Прохання бути максимально в укриттях. Ми весь транспорт зупинили, і ви тепер розумієте чому. По Україні завдаються масові удари. Ворог випускає велику кількість ракет, працює протиповітряна оборона. Але потрібно розуміти, що кількість ракет надзвичайно велика. Прохання максимально відреагувати", – наголосив Марцинків.

Він також звернувся до міських підприємств, навчальних та інших закладів із закликом максимально обмежити офлайн-режим.

"Тобто максимально працювати в онлайн-режимі протягом цієї доби. Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців без паніки, спокійно, перебувайте в укриттях. Будьте максимально безпечними. Обстріли можуть тривати достатньо довгий час. Тому реагуймо на повітряні тривоги. Дякуємо Богу та ЗСУ. Все буде добре! Ми переможемо! Ворог просто бачить, що програє, тому вдається до масових ударів. Давайте будемо максимально обережні!" – зазначив міський голова.

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