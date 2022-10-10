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Новини
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У Львові ракетами пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури - немає гарячої води та частково світла

львів

У Львові зафіксовано влучання російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури, немає гарячої води, частина міста без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Львівської міськради Андрій Садовий.

"Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.

Садовий зазначив, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, тому наразі гаряча вода не подається.

Також читайте: Рашисти вдарили по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині, - ОВА

У місті запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

Автор: 

Львів (3064) ракети (4000) інфраструктура (486)


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Топ коментарі
+7
Реакція хлопців на передку, які дивляться відео ракетних ударів: - ********… - Їм пииизда.
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10.10.2022 11:23
+5
А що бракує нашим РСЗО та ракетній артилерії вчинити те саме в Ростові на Дону, Білгороді та інших містах на території РФ
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10.10.2022 11:22
+4
Говорять, що пів Украіни без світла .
Може всеж вдарити у відповідь по центрам кацапських міст ?

«А то хутін нападе» - А ЗАРАЗ ВІН ЩО РОБИТЬ ???
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10.10.2022 11:24
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Схоже б'ють по інфраструктурів заходу акцентовано, можливі провокації від картопляників, але всі вже давно готові.
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10.10.2022 11:21 Відповісти
Я так понимаю ********** ничего не будет ?
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10.10.2022 11:22 Відповісти
А що бракує нашим РСЗО та ракетній артилерії вчинити те саме в Ростові на Дону, Білгороді та інших містах на території РФ
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10.10.2022 11:22 Відповісти
какой в этом смысл? смысл есть, если уничтожать самолеты, склады со снарядами и вооружением и заводы по производству всего вышеперечисленного..., свои люди на рашке - просто мусор...
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10.10.2022 11:25 Відповісти
Простой смысл. Безнаказанность порождает беззаконие. Они должны понимать что на каждый такой высер будет соответствующий ответ по их объектам инфраструктуры. Кроме того их гражданские будут лучше понимать причнно следственные связи, а то у них с этим туго
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10.10.2022 13:01 Відповісти
Хватит писать бесполезные с военной точки зрения вещи, та какие бесполезные, тотально вредные и абсурдные, у нас каждый выстрел на счету.

Бить надо по военным заводам и по рабочим, инженерам, руководителям проектов, которые там работают. Нанять чеченца за 100000 долларов (или узбека, или даже русского, но русского только за водку, они доллары даже не видели никогда в жизни), чтобы тот проломил голову инженеру, который руководит сборкой ракетных двигателей, например. Этот инженер без охраны, по графику, физически слабый. Бей ножом и топором и все, спрячь тело хотя бы на 4-5 часов, чтобы успеть выехать из города, дальше уезжай в другую сторону и получай бабки. Такого рода операции должны быть. Замены работникам промышленных военных предприятий вообще нету, убей 50-60 лет мужичка и его никто не сможет заменить. Военных закрытых городков не по ядерке у кацапов практически нету, заводы прямо в городах многие стоят, проходной двор везде.
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10.10.2022 11:31 Відповісти
Бить надо по военным заводам и по рабочим, инженерам, руководителям проектов, которые там работают💯
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10.10.2022 11:44 Відповісти
100+ хаймарсов для антионовского моста нашли. 75 хаймарсов для ответки по инфраструктуре тоже есть. Смысла ******* зеркально более чем достаточно.
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10.10.2022 13:02 Відповісти
Реакція хлопців на передку, які дивляться відео ракетних ударів: - ********… - Їм пииизда.
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10.10.2022 11:23 Відповісти
Говорять, що пів Украіни без світла .
Може всеж вдарити у відповідь по центрам кацапських міст ?

«А то хутін нападе» - А ЗАРАЗ ВІН ЩО РОБИТЬ ???
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10.10.2022 11:24 Відповісти
Ну ***** и дурак, сейчас тепло на улице.

Чмоня мог сделать тоже самое, но в мороз, тогда бы угроза отсутствия потока воды в трубах потребовала бы срочных мер для того, чтобы все трубы при замерзании не полопались, особенно в земле или под асфальтом.

Вовремя мост взорвали, иначе бы чмоня самоподорвал жилой дом в Москве и сделал тоже самое, но уже в мороз. А теперь на зиму ракет уже не будет, особенно еще в рабочем состоянии и особенно, если на России будут диверсии на ракетных заводах.
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10.10.2022 11:26 Відповісти
" чтобы все трубы при замерзании не полопались, особенно в земле или под асфальтом." (С)

Тобі скільки рочків?
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10.10.2022 11:34 Відповісти
Судячи з його постiйних висерiв-простирадл кацапською, чувак дебело сидить на самокаламбуцяних барбiтуратах..
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10.10.2022 12:12 Відповісти
 
 