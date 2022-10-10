У Львові ракетами пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури - немає гарячої води та частково світла
У Львові зафіксовано влучання російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури, немає гарячої води, частина міста без світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Львівської міськради Андрій Садовий.
"Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.
Садовий зазначив, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, тому наразі гаряча вода не подається.
У місті запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.
Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.
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Бить надо по военным заводам и по рабочим, инженерам, руководителям проектов, которые там работают. Нанять чеченца за 100000 долларов (или узбека, или даже русского, но русского только за водку, они доллары даже не видели никогда в жизни), чтобы тот проломил голову инженеру, который руководит сборкой ракетных двигателей, например. Этот инженер без охраны, по графику, физически слабый. Бей ножом и топором и все, спрячь тело хотя бы на 4-5 часов, чтобы успеть выехать из города, дальше уезжай в другую сторону и получай бабки. Такого рода операции должны быть. Замены работникам промышленных военных предприятий вообще нету, убей 50-60 лет мужичка и его никто не сможет заменить. Военных закрытых городков не по ядерке у кацапов практически нету, заводы прямо в городах многие стоят, проходной двор везде.
Може всеж вдарити у відповідь по центрам кацапських міст ?
«А то хутін нападе» - А ЗАРАЗ ВІН ЩО РОБИТЬ ???
Чмоня мог сделать тоже самое, но в мороз, тогда бы угроза отсутствия потока воды в трубах потребовала бы срочных мер для того, чтобы все трубы при замерзании не полопались, особенно в земле или под асфальтом.
Вовремя мост взорвали, иначе бы чмоня самоподорвал жилой дом в Москве и сделал тоже самое, но уже в мороз. А теперь на зиму ракет уже не будет, особенно еще в рабочем состоянии и особенно, если на России будут диверсии на ракетных заводах.
Тобі скільки рочків?