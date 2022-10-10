У Львові ракетами пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури - немає гарячої води та частково світла

У Львові зафіксовано влучання російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури, немає гарячої води, частина міста без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Львівської міськради Андрій Садовий.

"Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.

Садовий зазначив, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, тому наразі гаряча вода не подається.

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У місті запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.