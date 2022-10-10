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Новини
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Данілов відповів Кремлю на ракетний обстріл України: Це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти

данілов

Масований ракетний обстріл України, який Росія завдала вранці 10 жовтня, викликає в українців лише лють та зневагу.

Про це заявив у Facebook секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші", – написав Данілов.

Він наголосив, що російська влада здатна налякати лише людей, які живуть на території країни-агресора.

"Ви можете лякати тільки слухняне російське стадо. Вам нас НІКОЛИ не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти", – написав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про масований обстріл України: "Путін - терорист, який розмовляє ракетами"

Автор: 

Данілов (1259) обстріл (28171) ракети (4000) росія (64871)


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Топ коментарі
+25
Добавить нечего - всех свинособак УНИЧТОЖИМ
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10.10.2022 11:26
+14
Правильно сказав - саме такі почуття!
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10.10.2022 11:27
+11
Абсолютно правильно сказав Данилов!
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10.10.2022 11:29
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Які ви кончені з люсьою на пару. Йдіть ще фейгіна спитайте з ждановим коли там вже кінець війні ?
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10.10.2022 11:25 Відповісти
"Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися - на вулицях і в бункерах, на морі і на суші"

Мля, Кісо, не стримуй себе. А то окрім покиздіти від РНБО ніякої користі не видно.
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10.10.2022 11:25 Відповісти
Добавить нечего - всех свинособак УНИЧТОЖИМ
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10.10.2022 11:26 Відповісти
Очень сильно видно жагу до помсти !********* будут наказаны ?
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10.10.2022 11:26 Відповісти
Справедливості заради, сьогодні ракети НЕ летіли з території бульбашів
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10.10.2022 11:31 Відповісти
Кто вам это сказал?
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10.10.2022 11:33 Відповісти
Всі джерела щодо запусків ракет сьогодні писали, що вони летять або з Каспію, або з Чорного моря. Про Білорусь не було ні слова, окрім фейкової інфи щодо шахідів в напрямку Волині, яка не підтвердилась.
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10.10.2022 11:36 Відповісти
Добре таке говорити, будучи у безпеці. А у звичайних людей навіть нормальних бомбосховищ немає. Не у всіх же містах є метро.
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10.10.2022 11:26 Відповісти
ти хочеш здаватись кадирівцям?
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10.10.2022 11:48 Відповісти
Я хочу виїхати за кордон.
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10.10.2022 12:07 Відповісти
І констатувати факт це значить закликати до капітуляції. Просто пустопорожня балаканини все набридла. Те, що влада вміє багато балакати з приводу і без всім і так відомо, але далі слів справа не доходить. З Білоруссю он навіть дипломатичні відносини не розірвали. З Сирією та іраном розірвали , а з Білоруссю ні. То до чого ці розповіді про лють, про незворотне покарання тощо. Мантрами вирішили людей заспокоїти, бо більше немає чим?
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10.10.2022 15:05 Відповісти
Правильно сказав - саме такі почуття!
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10.10.2022 11:27 Відповісти
А у нас во дворе кладут асфальт. Во дворе, Карл! Запорожье!
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10.10.2022 11:29 Відповісти
У Києві ще навесні з'являлися оголошення такого типу: "Шановні сусіди! У зв'язку з неминучою перемогою України у такій-то квартирі проходитиме ремонт, тож можливі гучні звуки. Прохання поставитися з розумінням"...
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10.10.2022 11:31 Відповісти
Це ознака сильного духу нації!
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10.10.2022 11:32 Відповісти
Згинь. кацапня!
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10.10.2022 11:33 Відповісти
Ты че, ****, охренела? Пошла нах отсюда.
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10.10.2022 11:51 Відповісти
Абсолютно правильно сказав Данилов!
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10.10.2022 11:29 Відповісти
Казати ( по написанному) й клован може, а не тiльки козлячий лiкарь..Робити коли почне?
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10.10.2022 12:18 Відповісти
Над Бучею збили 6 ракет.
Вони прилетіли з білорусії.
Так і будемо підтримувати дипвідносини с ціми шакалами?
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10.10.2022 11:29 Відповісти
Ми хочемо, щоб ще звідти поперли війська? Нам одного фронту мало? Повірте, там техніки і зброї вистачає, щоб зробити нам купу проблем на півночі...
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10.10.2022 11:33 Відповісти
Я не пропоную на них нападати!
Розірвати дипвідносини!
Чи гроші, це головне: в магазинах є товари з білорусії і все чудово?
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10.10.2022 11:36 Відповісти
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10.10.2022 11:30 Відповісти
Так закатані в асфальт гривні хто перевірятиме а ось ППО на резинові не заміниш і самі ракети не складно порахувати.
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10.10.2022 11:42 Відповісти
може твій мозок здатен осягнути те що нам навіть патрони не продавали не те що ПВО
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10.10.2022 11:50 Відповісти
Говорити навчились,можливо ділом доведеш свої слова?бо якось, на фоні повної сраки у державі,не переконливо.
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10.10.2022 11:30 Відповісти
А чому Ви до Данилова, а не до ***** звертаєтесь?
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10.10.2022 11:32 Відповісти
Ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку. І коли кажуть, що мали повідомити про початок великої війни 24 лютого, то це фізично неможливо зробити. Чому? А якби 24 лютого війна не почалась, а почалася б 25? До речі, пригадуєте, як нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 січня? Обіцяли, що почнеться напередодні Нового року? Таких повідомлень було більше, ніж достатньо", - зауважив Данілов.zекоМанда.
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10.10.2022 11:49 Відповісти
А це що ***** має дбати про обороноздатність України? У нас є РНБО, Данилов його член, хай відзвітує, що вони зробили для обороноздатності, знаючи за півроку, що буде напад.
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10.10.2022 12:10 Відповісти
Данилов! Что ты там болтал о политической воле зеленых соплей?
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10.10.2022 11:33 Відповісти
Всех руSSких уничтожим, мы СИЛЬНЫЕ.
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10.10.2022 11:33 Відповісти
Господи,який же був правий Степан Андрійович Бандера ! Москалі то є вороги цивілізації! А ми колись ще й сумнівалися: вони-мол тепер не такі... А ось тепер переконалися,нажаль на власній шкірі.
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10.10.2022 11:34 Відповісти
Шо тут скажеш -- треба держатись . А ЗСУ своє діло знає .
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10.10.2022 11:34 Відповісти
Коли флот орків у чорному морі був у досяжності звичайної артилерії ви ***** трусили, а тепер "...на морі і на суші."
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10.10.2022 11:35 Відповісти
Коли флот був досяжний, крейсер "мацква" пішов на дно.
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10.10.2022 12:17 Відповісти
Сказав то правильно, але чому не спрацював великий «розвідник» буданов і діти пішли до школи?
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10.10.2022 11:35 Відповісти
ага, тим паче, це ж очевидно було, що Путлер буде відповідати за свою дорогоцінну іграшку - міст.
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10.10.2022 11:40 Відповісти
Вот трепаться в соцсетях нашим зелёным шмарклям равных нет Даже Киев не могут прикрыть трепачи толстожопые А зимой кацапы по электростанциям лупить будут (Ну да у вас же в бункерах автономное отопление да генераторы Вы гавнюки тщедушные зиму переживёте )Ударьте оставшимися Точками -У по белгороду и курску Половина точно долетит Вместо скулить и причитать думайте как отомстить
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10.10.2022 11:36 Відповісти
Я бы стадо заменил на быдло.
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10.10.2022 11:42 Відповісти
В Бєлгороді вибухи? Чи в Воронежі? Може в Курську? Та ні. Тільки один пи@діж Данилова.
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10.10.2022 11:47 Відповісти
а ти чого ****** а не воюєш?
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10.10.2022 11:51 Відповісти
А спеціально,щоб таке пи#дло, як ти про це спитало.
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10.10.2022 12:12 Відповісти
Та не буде ніяких вибухів по Воронежу і Білгороду. Бо нам дают зброю з умовою, що воно не застоcовуватиметься по території РФ. Час вже це зрозуміти. Нам залишається жити як у тирі і сподіватися, що пронесе, та й усе.
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10.10.2022 12:16 Відповісти
 
 