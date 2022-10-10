Данілов відповів Кремлю на ракетний обстріл України: Це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти
Масований ракетний обстріл України, який Росія завдала вранці 10 жовтня, викликає в українців лише лють та зневагу.
Про це заявив у Facebook секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші", – написав Данілов.
Він наголосив, що російська влада здатна налякати лише людей, які живуть на території країни-агресора.
"Ви можете лякати тільки слухняне російське стадо. Вам нас НІКОЛИ не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти", – написав секретар РНБО.
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Мля, Кісо, не стримуй себе. А то окрім покиздіти від РНБО ніякої користі не видно.
Вони прилетіли з білорусії.
Так і будемо підтримувати дипвідносини с ціми шакалами?
Розірвати дипвідносини!
Чи гроші, це головне: в магазинах є товари з білорусії і все чудово?