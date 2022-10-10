Данілов відповів Кремлю на ракетний обстріл України: Це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти

Масований ракетний обстріл України, який Росія завдала вранці 10 жовтня, викликає в українців лише лють та зневагу.

Про це заявив у Facebook секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші", – написав Данілов.

Він наголосив, що російська влада здатна налякати лише людей, які живуть на території країни-агресора.

"Ви можете лякати тільки слухняне російське стадо. Вам нас НІКОЛИ не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти", – написав секретар РНБО.

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