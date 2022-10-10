Ворог атакував чотири райони Києва, загинули 5 людей, постраждали 32, - КМВА

Ворог атакував чотири райони Києва, є влучання у різні об’єкти критичні інфраструктури, загинуло п’ятеро осіб, постраждали – 32.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Шевченківський район. Три влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні об'єкти інфраструктури. Постраждали три особи", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У Святошинському районі є влучання в одноповерховий будинок - травмовано три особи.

У Голосіївському районі зафіксовано два влучання в різні об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждала одна особа.

У Деснянському районі є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждала одна особа. Наслідки уточнюють.

На всіх місцях та об'єктах працюють рятувальні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару рашистів по центру Києва. ФОТОрепортаж