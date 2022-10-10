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Новини Війна
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Ворог атакував чотири райони Києва, загинули 5 людей, постраждали 32, - КМВА

вибух

Ворог атакував чотири райони Києва, є влучання у різні об’єкти критичні інфраструктури, загинуло п’ятеро осіб, постраждали – 32.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Шевченківський район. Три влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні об'єкти інфраструктури. Постраждали три особи", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У Святошинському районі є влучання в одноповерховий будинок - травмовано три особи.

У Голосіївському районі зафіксовано два влучання в різні об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждала одна особа.

У Деснянському районі є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждала одна особа. Наслідки уточнюють.

На всіх місцях та об'єктах працюють рятувальні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару рашистів по центру Києва. ФОТОрепортаж

Автор: 

КМДА (2363) Київ (19401) обстріл (28171) жертви (1776) Повітряні атаки на Київ (735)


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Топ коментарі
+2
Что ты несешь?
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10.10.2022 11:47
+1
А тебе , кацапня, не питають . Це наші українські справи



Реєстрація: 07 березня 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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10.10.2022 11:48
+1
А куда на Троешке прилетело, ориентировочно хотя би
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10.10.2022 12:30
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10.10.2022 11:38 Відповісти
Что ты несешь?
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10.10.2022 11:47 Відповісти
А тебе , кацапня, не питають . Це наші українські справи



Реєстрація: 07 березня 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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10.10.2022 11:48 Відповісти
Ты полудурок отбитый рот гнилой закрой!
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10.10.2022 11:59 Відповісти
Точнее manda отбитая!!
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10.10.2022 12:00 Відповісти
А куда на Троешке прилетело, ориентировочно хотя би
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10.10.2022 12:30 Відповісти
Над Погребами ракеты сбили, возле тец 6.
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10.10.2022 14:35 Відповісти
Її не збили.... Горіло понад 2 години
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10.10.2022 16:13 Відповісти
Їх там було три, одну сбили на моїх очах, на шматки розлітилася.
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12.10.2022 00:38 Відповісти
Так було по звуку три, але одну таки ні, на жаль, не збили... коли вони, падли, йдуть купно, не завжди є можливість збити всі .
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13.10.2022 10:00 Відповісти
 
 