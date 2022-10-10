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Новини Війна
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Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП

київ

Росіяни продовжують тероризм. Застосовують авіацію та величезну кількість ракет по об’єктах критичної інфраструктури задля знищення енергозабезпечення країни!

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже однозначно зрозуміло, що чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст. Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь Південь", - зауважує він.

№Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень. Наприклад, лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ. ‼️Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - додає Тимошенко. 

Також читайте: Зеленський про масовані обстріли України: У них дві мішені - енергооб’єкти та люди. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19401) обстріл (28171) ТЕЦ (457) енергетика (2574) електроенергія (6174) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+11
Яке телебачення, той провладний марафон, олігархічних каналів, який вже і пенсіонерів дістав. Там ні Еспресо, 5 чи Прямого немає.
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10.10.2022 11:39
+10
В 1001 раз говорю - надо наносить удары по территории Параши. Хватит талдычить мантру, что мы не орки и с мирным населением не воюем. Пора понять что на Расеи нет мирного населения, а есть убийцы. насильники и ворье
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10.10.2022 11:39
+10
Это написал мне иностранный журналист, с которым мы дружим с 2014 года. Он мой друг. И он друг Украины. И он будет об этом писать у себя дома. Похоже, что не только он.

О чем речь? Госбюджет утвердили. А там 90 миллиардов гривен на дороги. Во время войны. Не после, а во время. "Велике крадівництво 2.0". И никакая радость от взрыва Крымского моста не перебивает печаль от этого наглого воровства в период войны. Хотя... Народ выбрал эту власть, народ заслужил эту власть. Жаль тех, кто не голосовал, но все равно ощутит на себе власть какистократов.

Голосовали за это "Слуга народа", "Довіра", осколки ОПЗЖ - "Платформа за життя та мир" с "Відновлення України" и... часть "Голоса".

Каждая *********** гривна - это гривна, которую не потратили на форму, на тепловизор, на БПЛА, на все, что сегодня собирают деньги волонтери. Но кому-то война, а кому-то 90 миллиардов на дороги... Дякую. Опі . Благодєтєлі бл.
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10.10.2022 11:47
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Прорвёмся!!!В 90-е были и ничего пережили!!!!
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10.10.2022 11:34 Відповісти
что такое 90-е по сравнению с тем что есть сейчас? Тогда тоже столько невинных людей умирало или что?
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10.10.2022 11:36 Відповісти
...водночас віярні відключення не зачеплять найважливіші сфери економіки і у першу чергу сферу телебачення
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10.10.2022 11:35 Відповісти
Яке телебачення, той провладний марафон, олігархічних каналів, який вже і пенсіонерів дістав. Там ні Еспресо, 5 чи Прямого немає.
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10.10.2022 11:39 Відповісти
Відповісти тим самим по москалям
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10.10.2022 11:35 Відповісти
З чого? Та і - до чого? Все - по військовим цілям!
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10.10.2022 11:53 Відповісти
тільки дзеркальна відповідь їх зупинить.якщо небуде відповіді то це договорняк по знищеню України.
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10.10.2022 11:58 Відповісти
А коли я казав що будемо без світла і тепла обзивали ідіотом та не вірили, але реальність постукала в гості, не буде ні світла, ні тепла, ні інтернету і дуже поганий зв'язок. Тому всі думайте як пережити зиму без благ цивілізації.
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10.10.2022 11:37 Відповісти
Переживемо. Світло робиться просто - USB-світильник. Автомобільний акумулятор дає на добу роботу ноутбука через автоперетворювач з 12 В на 19,5 В, потрібні для ноутбука. Точку доступу для Інтернету можна брати зі смартфону, котрий і живитиметься від ноутбука. Складніше з теплом. Але коли у хаті чи квартирі його трохи є, то можна у залі посередині поставити намет, у якому ночувати і не мерзнути. У намет поставити навіть диван... А обігрів намету зробити досить просто - є безліч відео для туристів, як зігрітися у наметі. Я от читав, що японські солдати ще у 1943 році обігрівалися в окопах Манжурії від невеликих свинцевих акумуляторів, що були у них на поясі - а в одежі було вмонтовано термоспіралі... Так що способи є. Треба просто подумати, звідки і як брати енергію і як її передавати....
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10.10.2022 11:47 Відповісти
Не перебарщивайте, у кацапов нету ракетного потенциала привести это в исполнение. Даже на 10% нету.

Но всем родным и близким конечно по газону (кузов ГАЗ) дров и котел для тепла и воды или же теплообменник для воды (с насосом электрическим 12В), солнечная батарея (монокристалл) на 3-4 квадратных метра с аккумулятором хватит даже на 2 ноутбука и телефоны с лед-светильниками, также аккумуляторные (мощные) цепные электропилы хорошо валят лес и затем еще распиливают на дрова, они раз в 100 экономичнее бензиновых. Сушить только пару месяцев нужно конечно.

С этим значительно проще и надежнее пережить зиму, когда работает телефон, светильник и ноутбук, а также есть тепло рядом и горячая вода хотя бы в чайнике. Важнее всего занять и отвлечь людей, время так идет быстрее. Соседи могут перейти в дом с утеплением и котлом, также городских к себе взять (но надо воду слить везде из дома, если он надолго отрезан от отопления, иначе все трубы лопнут). Самые богатые уже сделали солнечный коллектор (аналог солнечной батареи, только выше кпд на площадь, работает на фазовом переходе как кондиционер) на крыши своих домов, он зимой тоже эффективен, дом не согрет, но горячую воду помыться всей деревне по очереди даст.
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10.10.2022 11:48 Відповісти
Хто хоче, щоб у нього стабільно працював ноутбук, купіть автомобільний перетворювач з 12 В на 19,5 В (саме стільки, як правило, потрібно ноутбуку, хоча є моделі і з 20,5 В) - він загалом вставляється у гніздо прикурювача. Отже, якщо взяти нормально заряджений акумулятор на 60 ампер-годин, то його зарядки вистачає рівно на 24 години безперервної роботи ноутбука з підсвіткою з USB-світильника, вставленого у гніздо USB ноутбуку. Перевірив не один раз: працює! А, щоб легше під'єднуватися, можна купити в автокрамниці портативний прикурювач: там плюс і мінус на акумулятор на одному кінці, а на іншому - прикурювач... Тобто прикурювач у Вас буде незалежно від автомобіля...
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10.10.2022 11:39 Відповісти
А стабільно працюючий інтернет теж від прикурювача можна буде замастирити?
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10.10.2022 11:44 Відповісти
Вам потрібно увімкнути точку доступу у смартфоні - якщо хочете Інтернет на комп'ютер. А Інтернет, може, і не зовсім стабільний, але однаково буде: якщо не проводовий, то безпроводовий...
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10.10.2022 11:49 Відповісти
Безпроводовий без електрики працює? Тобто,якщо не буде живлення на вишкі наприклад "Київстар" то все буде добре? Оце новина)
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10.10.2022 12:16 Відповісти
зараз вам інтернет від маска прорекламують)
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10.10.2022 14:25 Відповісти
В 1001 раз говорю - надо наносить удары по территории Параши. Хватит талдычить мантру, что мы не орки и с мирным населением не воюем. Пора понять что на Расеи нет мирного населения, а есть убийцы. насильники и ворье
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10.10.2022 11:39 Відповісти
Это написал мне иностранный журналист, с которым мы дружим с 2014 года. Он мой друг. И он друг Украины. И он будет об этом писать у себя дома. Похоже, что не только он.

О чем речь? Госбюджет утвердили. А там 90 миллиардов гривен на дороги. Во время войны. Не после, а во время. "Велике крадівництво 2.0". И никакая радость от взрыва Крымского моста не перебивает печаль от этого наглого воровства в период войны. Хотя... Народ выбрал эту власть, народ заслужил эту власть. Жаль тех, кто не голосовал, но все равно ощутит на себе власть какистократов.

Голосовали за это "Слуга народа", "Довіра", осколки ОПЗЖ - "Платформа за життя та мир" с "Відновлення України" и... часть "Голоса".

Каждая *********** гривна - это гривна, которую не потратили на форму, на тепловизор, на БПЛА, на все, что сегодня собирают деньги волонтери. Но кому-то война, а кому-то 90 миллиардов на дороги... Дякую. Опі . Благодєтєлі бл.
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10.10.2022 11:47 Відповісти
їм пох на чому бабло пиляти,факт у тому що раніше невикористані гроші міноборони черзе зрив закупівель уряд пустив на "дороги та мости" і за це ніхто невідповів досі,але так як багато чого вже зруйновано то і довести буде складно..
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10.10.2022 14:31 Відповісти
Гітлер теж бомбив Британію в 1940-му році з метою зламати дух британців (Лондон, Коветрі, порти). Зламав? Хєр там!
Через два роки сама Німеччина лежала у руїнах...
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10.10.2022 11:58 Відповісти
нам у бритів ще треба повчитися як під постійними бомбардуваннями їм вдалося налагодити виробництво зброї для фронту..
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10.10.2022 14:34 Відповісти
 
 