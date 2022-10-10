Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП
Росіяни продовжують тероризм. Застосовують авіацію та величезну кількість ракет по об’єктах критичної інфраструктури задля знищення енергозабезпечення країни!
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже однозначно зрозуміло, що чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст. Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь Південь", - зауважує він.
№Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень. Наприклад, лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ. ‼️Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - додає Тимошенко.
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Но всем родным и близким конечно по газону (кузов ГАЗ) дров и котел для тепла и воды или же теплообменник для воды (с насосом электрическим 12В), солнечная батарея (монокристалл) на 3-4 квадратных метра с аккумулятором хватит даже на 2 ноутбука и телефоны с лед-светильниками, также аккумуляторные (мощные) цепные электропилы хорошо валят лес и затем еще распиливают на дрова, они раз в 100 экономичнее бензиновых. Сушить только пару месяцев нужно конечно.
С этим значительно проще и надежнее пережить зиму, когда работает телефон, светильник и ноутбук, а также есть тепло рядом и горячая вода хотя бы в чайнике. Важнее всего занять и отвлечь людей, время так идет быстрее. Соседи могут перейти в дом с утеплением и котлом, также городских к себе взять (но надо воду слить везде из дома, если он надолго отрезан от отопления, иначе все трубы лопнут). Самые богатые уже сделали солнечный коллектор (аналог солнечной батареи, только выше кпд на площадь, работает на фазовом переходе как кондиционер) на крыши своих домов, он зимой тоже эффективен, дом не согрет, но горячую воду помыться всей деревне по очереди даст.
О чем речь? Госбюджет утвердили. А там 90 миллиардов гривен на дороги. Во время войны. Не после, а во время. "Велике крадівництво 2.0". И никакая радость от взрыва Крымского моста не перебивает печаль от этого наглого воровства в период войны. Хотя... Народ выбрал эту власть, народ заслужил эту власть. Жаль тех, кто не голосовал, но все равно ощутит на себе власть какистократов.
Голосовали за это "Слуга народа", "Довіра", осколки ОПЗЖ - "Платформа за життя та мир" с "Відновлення України" и... часть "Голоса".
Каждая *********** гривна - это гривна, которую не потратили на форму, на тепловизор, на БПЛА, на все, что сегодня собирают деньги волонтери. Но кому-то война, а кому-то 90 миллиардов на дороги... Дякую. Опі . Благодєтєлі бл.
Через два роки сама Німеччина лежала у руїнах...