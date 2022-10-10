Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП

Росіяни продовжують тероризм. Застосовують авіацію та величезну кількість ракет по об’єктах критичної інфраструктури задля знищення енергозабезпечення країни!

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже однозначно зрозуміло, що чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст. Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь Південь", - зауважує він.

№Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень. Наприклад, лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ. ‼️Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - додає Тимошенко.

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