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Новини Війна
19 085 90

Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та Києві, - Шмигаль

ракета,запоріжжя

Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - зазначив Шмигаль.

Головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти.

"Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст. Тримаймо стрій! Нашим захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70. Ми знали, з ким маємо справу й тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтеся в укриттях. Слава Україні!", - додає прем'єр.

Також читайте: В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об’єктах критичної інфраструктури, - ОДА

Автор: 

крилаті ракети (1070) обстріл (28171) ракети (4000) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+17
⚡️Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Бєлгородській, Курській і Брянській областях РФ.
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10.10.2022 11:50
+13
Андрей Тесля

@AndrejTesla

·

https://mobile.twitter.com/AndrejTesla/status/1579379634877370369 1 год

Після сьогоднішніх обстрілів : 1) Єдиний марафон - нах@й . 2) ОПЗЖ - нах@й . 3) Монобільшість - нах@й . 4) Керівництво ВР - нах@й . 5) Дороги - нах@й . 6) дєрьмак та татровисмірнови нах@й до в'язниці . 7) Бюджет тільки на Армію і Державу . Усе інше - нах@й !!!
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10.10.2022 12:01
+12
Чергове фуфло від чергових фуфлоаналітиків.
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10.10.2022 12:03
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Так порахуй збитки, нанесені Україні за 7 місяців війни і вистав росії репарації!
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10.10.2022 11:48 Відповісти
Як же він порахує,якщо він може тільки язиком чесати? А це ж не мішки тягати.
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10.10.2022 12:00 Відповісти
Ну, то таке... Шміґоль...
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10.10.2022 12:26 Відповісти
По глазам німецькі контрабандист перекладаеться
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11.10.2022 22:28 Відповісти
Ще один придурок з констатацією фактів вискочив - теж при ділі , як ЗЕ .
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10.10.2022 11:49 Відповісти
Але Зе правильно, що висунувся: у нього така робота. Хай виконує.
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10.10.2022 12:00 Відповісти
чего правильно? зеленский как терпила черноротый только сообщает о том что случилось - а что он сделал чтобы этого не случилось? или какой ответ дают ЗСУ?
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10.10.2022 12:15 Відповісти
ЗСУ дає відповідь НА ФРОНТІ! Чи про що ви?
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10.10.2022 12:27 Відповісти
где там было про ЗСУ? что вы несете? я про зеленского написал
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10.10.2022 12:29 Відповісти
"где там было про ЗСУ? что вы несете? я про зеленского написал"
А це тоді хто написав :
"или какой ответ дают ЗСУ?"
Розлади свідомості ? Щодо ЗСУ-вони зараз героїчно у тяжких боях відбивають наші тимчасово окуповані теріиторії. Якщо хочеться у цьому переконатися-можна злізти з дивану та поїхати туди, на передову.
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10.10.2022 14:49 Відповісти
ЗСУ знає де і коли давати в-дь. Україна лупить по зубам кацапам регулярно і успішно, поки НАТО сцикує ми боримося за усіх. Чи чого ти чекаєш, що ми як кацапня з криком ура підемо у наступ по всіх фронтах?
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10.10.2022 12:48 Відповісти
⚡️Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Бєлгородській, Курській і Брянській областях РФ.
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10.10.2022 11:50 Відповісти
Може "закладки" активуються,які чекали саме такої ситуації.
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10.10.2022 12:01 Відповісти
ответка пошла жара
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10.10.2022 12:30 Відповісти
в телеграме ни слова
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10.10.2022 12:39 Відповісти
а нам треба економити ракети
щоб бити ворого на фронті
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10.10.2022 11:50 Відповісти
А краще так -"нада проста пєрєстать стрєлять.."
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10.10.2022 11:53 Відповісти
Так,наразі про це говорить Ігнат.
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10.10.2022 11:58 Відповісти
лукашенко походу решил нападать!Зелёные ублюдки ****** по **********!
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10.10.2022 11:50 Відповісти
Чим, трьома бригадами? Ми так більше звільнимо своїх воїнів для інших напрямків.
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10.10.2022 11:58 Відповісти
Я про ракеты говорю.
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10.10.2022 12:01 Відповісти
Які "ракеты"? Пилососи?
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10.10.2022 12:29 Відповісти
Військові знають, якщо арахамії не нагадять!
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10.10.2022 12:01 Відповісти
Послухав зараз аналітиків...
Загальна думка, колишній тріумвірат - путін, шойгу, герасимів - всьо. Офіційно ще на місцях, а насправді позбавлені всіх ниток управління
Те, що сталося сьогодні, це вже практичні дії нового тріумвірату - пригожин, кадиров, суровкін.
Війна набуває нового характеру.
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10.10.2022 11:52 Відповісти
Чергове фуфло від чергових фуфлоаналітиків.
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10.10.2022 12:03 Відповісти
Точно.

Три-чотири вечори переглядав «аналітиків». Висновок: абсолютне і тотальне витрачання часу ні на що.
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10.10.2022 12:32 Відповісти
А ФСБ вже розігнали? Навряд Бортніков з кадировим будуть в одному човні.
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10.10.2022 12:16 Відповісти
патрушев сыночок на приемника идет
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10.10.2022 12:16 Відповісти
Кадиров дон
**** серйозно, ти мене розсмішив.
Усі бачать який він тупий, із нього буде хороший воєначальник, багато росіян стануть хорошими.
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10.10.2022 12:51 Відповісти
Надо меньше шмыгать носом шмаркли зелёные а фигачить тем что долетит по территории срашки Ваша пустая болтовня хуже обстрелов Языками только -Мы накажем мы привлечём к ответственности Того тувинца что яйца нашему пленному живому отрезал уже наказали .....
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10.10.2022 11:52 Відповісти
Та хватит предлагать нам потерять 1 ракету ради фуфла, даже если она убьет 5000 кацапов. Им на это насрать и даже выгодно будет в политическом отношении.

Ракета полетит на военную технику, на военных людей и на работников военных заводов. Кстати, даже если Шойгу какой-то приедет в Белгород, то не стоит его убивать. Он не военный и бездарность, не стоит тратить на него ракету.
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10.10.2022 11:55 Відповісти
Дурня повна! З лампи Алладіна "фигачить"? Все що є - треба випускати на фронті, а не маячнею займатись типу "вдаримо (навіщось) по Бєлгороду"...
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10.10.2022 12:32 Відповісти
Многие не понимают что удары по инфраструктуре белгорода и курска произведут на кацапов больше эффект чем тысяча убитых орков Как они визжали из за моста и какое это давление на кремлядей производит Другое дело что наша власть тщедушная и не решительная История с вагнеровцами в белоруси тому доказательство
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10.10.2022 12:38 Відповісти
В "спам" москалику!
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10.10.2022 14:15 Відповісти
Ну вот, теперь за дело наши беженцы на России и диверсанты должны взяться. На России газопроводы, нефтепроводы, электрокабели либо на поверхности, либо неглубоко под землей, либо тысячи километров проводов в воздухе. Взять аккумуляторный шуруповерт и сверлить трубы, взять аккумуляторный бетонорез и рубить столбы, на которых сопли электрокабелей висят, можно кстати подпилить немного 3-4 столба и пятый обрушить, тогда они веерно лягут. Аккумуляторная болгарка режет как бензиновая ничуть не хуже, зато не шумит на 5км вокруг. Складывай столбы, не сдохни от шагового напряжения при падении кабеля, закусывай болторезом изолированным упавший кабель, если не самая высоковольтная линия (на столбе написано всегда, что там такое, таи карты есть).

Покажем им, что у них значительно холоднее зима, что у них в 50 раз длиннее плечи инфраструктуры, что им куда сложнее экспресс-ремонты выполнять, что у них нету Европы под боком с современными генераторами и электростанциями.
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10.10.2022 11:53 Відповісти
Поджигать леса, тайгу.
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10.10.2022 12:54 Відповісти
***** біситься. Принизили крутого пацана вдаривши по кримському мосту, який він так пафосно відкривав на Камазі.
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10.10.2022 11:54 Відповісти
Нелюди запланували цей злочин давно. Ще до мосту.
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10.10.2022 12:08 Відповісти
да а мост взорвали фсбшники что бы иметь типа повод для ракетных ударов
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10.10.2022 12:18 Відповісти
Це тому, що Зеленський наживається на війні і не хоче миру - Потрібно просто перестати стріляти і домовитись десь посередині
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10.10.2022 11:55 Відповісти
У Путина бешенство матки случилось.
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10.10.2022 11:56 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

А мне не лень напомнить, что на днях депутаты ВР проголосовали за выделение 90 миллиардов гривен на дороги. Как и все годы до этого выделяли не на закупку ПВО и ПРО. И во время войны не на ПВО и ПРО, а на дороги. Теперь вы начали понимать, кто сидит в ВР и чем это чревато для гражданского населения? На дорогах они решили подзаработать? Ностальгия по "Великому крадівництву"?

Голосовали за это "Слуга народа", "Довіра", осколки ОПЗЖ - "Платформа за життя та мир" с "Відновлення України" и часть "Голоса". Народ должен знать своих хероев и делать выводы.
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10.10.2022 11:59 Відповісти
Людям оказывается медицинская помощь на месте российского обстрела в Киеве, Украина, понедельник, 10 октября 2022 г.
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10.10.2022 11:59 Відповісти
Пишите люди в твиттре всем западным президентам и политикам, и министрам обороны, чтобы дали Украине ПВО и ПРО и самолеты, чтобы закрыть небо от ракет!
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10.10.2022 12:01 Відповісти
Все, что не убивает Украинцев, делает Украинцев сильнее! никакие разрушения не имеют ценности большей, чем свобода и воля! Постройки можно отстроить, разрушения не сломят волю Украинцев!
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10.10.2022 12:00 Відповісти
Вопрос к Пороху и Зе - ГДЕ, хоть одна отечественная ракета ПВО-ПРО? Янелох так вообще закатал ЗСУ в асфальт- "Велыкэ крадивництво". Вован-кровавый - как тебе спиться? Погибшие дети Украины не беспокоят?
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10.10.2022 12:01 Відповісти
Андрей Тесля

@AndrejTesla

·

https://mobile.twitter.com/AndrejTesla/status/1579379634877370369 1 год

Після сьогоднішніх обстрілів : 1) Єдиний марафон - нах@й . 2) ОПЗЖ - нах@й . 3) Монобільшість - нах@й . 4) Керівництво ВР - нах@й . 5) Дороги - нах@й . 6) дєрьмак та татровисмірнови нах@й до в'язниці . 7) Бюджет тільки на Армію і Державу . Усе інше - нах@й !!!
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10.10.2022 12:01 Відповісти
Коломийського у списку немає.

До речі, він досі не висловив свою позицію щодо війни і щодо його інтерв'ю осені 2019 року.
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10.10.2022 12:36 Відповісти
Що це за панічний висер аля усіх *****.
Треба зберігати холодний розум, а не займатися зрадойобством.
Війна триває, треба патрони рахувати, а не зрадоньку розганяти.
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10.10.2022 12:55 Відповісти
А московских попов в Украине опять будет зеленая власть защищать? Будут продолжать в
Украине молитвы за здравие гундяева и путина?
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10.10.2022 13:00 Відповісти
А почему никто не спрашивает себя про все 30 лет независимости?
Ведь по факту мы бездарно потратили мирное время, а могли построить государство, на которое парашка, могла только, как шавка из-за поребрика гавкать.
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10.10.2022 12:02 Відповісти
Ну и к чему эти фантазии о потерянных шансах? Давай ещё сядем и погрустим,как Петлюра с Грушевским всё просрали.
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10.10.2022 12:06 Відповісти
Где-то он прав. На момент обретения независимости только в Николаеве было 3 крупных судостроительных завода. Единственное на что они сгодились спустя время, это в определенный исторический момент изготовление кастрюль.
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10.10.2022 12:16 Відповісти
кому нужны были эти устаревшие заводы которые выпускали никому не нужную продукцию
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10.10.2022 12:20 Відповісти
Да на кацапстане таких,канувших в Лету заводов тысячи.
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10.10.2022 12:43 Відповісти
Хм, такое понятие, как работа над ошибками в вашем мировозрению отсутствует.
Вы готовы хоть тысячу раз наступать на одни и те же грабли.
Аплодирую вашему уму.
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10.10.2022 13:23 Відповісти
Аплодирую вашому умению пердеть в лужу.
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10.10.2022 13:29 Відповісти
"умный" как тёща вчера..
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10.10.2022 12:29 Відповісти
Подрыв Керченского моста артерии военных поставок южной группировки оккупантов спровоцировал Уйло на эти подлые обстрелы мирных граждан.
Хорошо, что это произошло не во время лютых морозов. Запас ракет у него не бесконечный.
Я надеюсь, что власть все починет до морозов, учтет недостатки обороны ПВО и особенно на то, что добьется от наших международных партнеров закрытого неба Украины и таких санкции, что у него не будет возможности наносить нам вред!
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10.10.2022 12:02 Відповісти
Партнеры успешно прут деньги кацапам... Сколько уже война идет... Пока кацапы будут с баблом - война никогда не закончится...
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10.10.2022 12:04 Відповісти
Відремонтувати до морозів? - ні. Недоліки ППО- ні, немає ні кількості ні якості. Закрите небо - ну це вже смішно, нові санкції - хіба якщо Угорщину спочатку виженуть з ЄС тоді можливо(з ними навіть проти попа гундяя не можуть), але на 99% що ні.
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10.10.2022 12:07 Відповісти
Хлопці на півдні пішли в наступ. Пишуть, що полонених сьогодні не буде. В Брянську удар по полігону, курськ, брянськ, ростовська область бавовна.
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10.10.2022 12:05 Відповісти
давай ЗСУ больше 100% COTTON
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10.10.2022 12:22 Відповісти
МИД прямо сейчас должен собрать фото- и видеоматериалы, статьи в иностранной прессе, и отправить:
1) Папе Римскому.
2) Илону Маску.
3) Эрдогану.
4) Кто там в Румынии главный.
И снабдить это риторическим вопросом - вы бы вели переговоры с Гитлером, будь у того ядерное оружие?

Кабмин будет работать наконец-то? Или все заняты написанием текстов для Зеленского?
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10.10.2022 12:06 Відповісти
А вони скажуть домовляйтеся, тим виродкам аби закінчилася гаряча війна, а далі наші проблеми то наші проблеми, аби по новинах нас знову не бачити.
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10.10.2022 12:08 Відповісти
Пофіг на виродків. Нам треба, щоб це прочитали підписники тих виродків і щось для себе зрозуміли і щоб відсоток підтримки допомоги Україні не знизився. Ті гниди це писали для своїх підписників, для ЗМІ, от і нам потрібно адресувати це їх підписникам.
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10.10.2022 13:52 Відповісти
...4) может.... в Венгрии ? -правильно перепечатывай методичку, а то палишься на ровном месте...
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10.10.2022 12:36 Відповісти
За последние пару недель с призывами к Украине пойти на переговоры с ***́JI0M выступили:
1) Папа Римский.
2) Илон Маск (этот пошёл дальше и написал, что Крым отдали Украине по ошибке, а ещё, что Украина должна отказаться от курса в НАТО).
3) Различные официальные лица Турции (потому что якобы это единственный путь закончить войну).
4) Министр обороны Румынии (то же, что и п. 3).

Или тебя задело, что я критикую zелёную команду? Ну, так привыкнуть должен был давно. Был бы президентом Порошенко - твой плешивый любимец вообще бы не нападал, потому что ракетную программу бы никто не свернул, как это сделал Zеленский. А теперь брысь.
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10.10.2022 13:43 Відповісти
а шо про кучму и ющенко в методичке ничево нет ?
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10.10.2022 15:31 Відповісти
Ишь как ты прилип к подошве
И чем Ющенко не устраивает, додик? При нём состоялись первые шаги Украины к НАТО, жаль, Меркель преградила путь.
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10.10.2022 18:12 Відповісти
"додик" твой папа , потому как не вытер тебя об штору ..
твоё кацапское нутро за десять миль воняет.. нах пшол -так понятно
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10.10.2022 18:19 Відповісти
Только не разрыдайся, дурочка
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10.10.2022 18:27 Відповісти
Жулька путьке с газом очень помогла
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11.10.2022 22:36 Відповісти
насрати на них всіх з високого горба!
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10.10.2022 14:02 Відповісти
На них - да. На их подписчиков - не насрать. Какой-нибудь американец уважает Маска, прочитает его высер и может подумать - точно, нужны переговоры. А когда тот же американец прочитает и посмотрит, что куйло творит, то покрутит у виска и пошлёт Маска в жопу. То же касается обычных граждан Румынии, Турции. Пусть помнят, кто такое куйло и понимают, что с Гитлером нужны не переговоры, а его поражение.
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10.10.2022 14:31 Відповісти
Вирок вибору 2019, Чому досі на електростанціях та не всіх важливих об'єктах не встановлені засоби створення перешкод від ракет і дронів, *** зелені зі своїм бабломойським, поверніть награбоване бабло і захистіть інфраструктуру країни.
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10.10.2022 12:07 Відповісти
Зєля де грім2 для відповіді по ворожих об'єктах інфраструктури?
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10.10.2022 12:16 Відповісти
Вже і діти знають, що під асфальтом.
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10.10.2022 12:24 Відповісти
Гром-2 проектировался и передан Саудовской Аравии, у Украины на него прав нет https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Вместо "Грома-2" нужно упоминать Вільха-М (дальность до 120 км) и Сапсан (часто путают с "Гром-2", так до конца и не понятно, на каком этапе была его разработка и какая там дальность).
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10.10.2022 13:47 Відповісти
попросить прямой военной помощи у нато и расфигачить полностью черноморский флот раши, добровольцев у нато хватит на несколько десятков F-16
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10.10.2022 13:58 Відповісти
В тисячний раз впевнююсь, що кацапи не люди,а біологічне сміття. І права жити в цивілізованому суспільстві не мають.
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10.10.2022 15:34 Відповісти
Ни военного, ни политического, ни стратегического, ни тактического смысла.

Террор ради террора, насилие ради насилия.

Альянс должен закрывать небо над Украиной. И закончить эту войну.

Никакого стратегического ядерного оружия он не применит.
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10.10.2022 15:52 Відповісти
Русня х*яре людей в центрі европи а сша/европа/нато мовчить і танкі, літакі не поспішае постачати бо не на часі. Я вже не говорю про АТКМС акі мусили бути в Україні оффіційно вже 2-3 місяця тому але не на часі. Зато илона маск і рижий х*й пропонують нам здатись і піти з х*йлом на переговори і це місяць до важливих виборів в конгрес сша від яких залежить чи будем ми в загалі отримувату якусю допомогу від штатів чи просто зільють нас і пох. З такими "партнерами" і ворогів не треба. Виразять обеспокоеность і далі х*р ложили
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10.10.2022 16:00 Відповісти
США та партнери дають зброї стількі, щоб ця війна продовжувалась декілька років. Основна ціль цієї війни - нанесення Россії найбільшої шкоди руками українців. Що буде при цьому з самими українцями та їх країною, їх те не переймає.
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10.10.2022 16:22 Відповісти
А чому ви не обговорюєте тему, як припинити цю війну без жодного пострілу на користь простим українцям? Чекаєте доки пани вам вкажуть на неї?

То ж ніколи цього не діждетесь.

https://forum.lvivport.com/threads/bud-laska-dopomozhit-meni-posaditi-putina-do-vjaznici.120613/

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10.10.2022 16:12 Відповісти
Пока зеленая поросль не прекратит саботаж призыва,и не раздаст оружие и ПЗРК теробороне,поставив их в оцепление инфраструктурных обьектов,нас ждут суровые времена!!Так и будеш Шмыгаль бегать устанавливать сгоревшие трансформаторы.Сегодня промедление с этим смерти подобно,ведь Запад не спешит не то что небо закрывать а просто смеется над нами дав ОДНУ!!!!!! ПВО установку Айрис.
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10.10.2022 16:40 Відповісти
 
 