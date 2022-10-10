Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та Києві, - Шмигаль
Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - зазначив Шмигаль.
Головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти.
"Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст. Тримаймо стрій! Нашим захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70. Ми знали, з ким маємо справу й тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтеся в укриттях. Слава Україні!", - додає прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
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А це тоді хто написав :
"или какой ответ дают ЗСУ?"
Розлади свідомості ? Щодо ЗСУ-вони зараз героїчно у тяжких боях відбивають наші тимчасово окуповані теріиторії. Якщо хочеться у цьому переконатися-можна злізти з дивану та поїхати туди, на передову.
щоб бити ворого на фронті
Загальна думка, колишній тріумвірат - путін, шойгу, герасимів - всьо. Офіційно ще на місцях, а насправді позбавлені всіх ниток управління
Те, що сталося сьогодні, це вже практичні дії нового тріумвірату - пригожин, кадиров, суровкін.
Війна набуває нового характеру.
Три-чотири вечори переглядав «аналітиків». Висновок: абсолютне і тотальне витрачання часу ні на що.
**** серйозно, ти мене розсмішив.
Усі бачать який він тупий, із нього буде хороший воєначальник, багато росіян стануть хорошими.
Ракета полетит на военную технику, на военных людей и на работников военных заводов. Кстати, даже если Шойгу какой-то приедет в Белгород, то не стоит его убивать. Он не военный и бездарность, не стоит тратить на него ракету.
Покажем им, что у них значительно холоднее зима, что у них в 50 раз длиннее плечи инфраструктуры, что им куда сложнее экспресс-ремонты выполнять, что у них нету Европы под боком с современными генераторами и электростанциями.
А мне не лень напомнить, что на днях депутаты ВР проголосовали за выделение 90 миллиардов гривен на дороги. Как и все годы до этого выделяли не на закупку ПВО и ПРО. И во время войны не на ПВО и ПРО, а на дороги. Теперь вы начали понимать, кто сидит в ВР и чем это чревато для гражданского населения? На дорогах они решили подзаработать? Ностальгия по "Великому крадівництву"?
Голосовали за это "Слуга народа", "Довіра", осколки ОПЗЖ - "Платформа за життя та мир" с "Відновлення України" и часть "Голоса". Народ должен знать своих хероев и делать выводы.
@AndrejTesla
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https://mobile.twitter.com/AndrejTesla/status/1579379634877370369 1 год
Після сьогоднішніх обстрілів : 1) Єдиний марафон - нах@й . 2) ОПЗЖ - нах@й . 3) Монобільшість - нах@й . 4) Керівництво ВР - нах@й . 5) Дороги - нах@й . 6) дєрьмак та татровисмірнови нах@й до в'язниці . 7) Бюджет тільки на Армію і Державу . Усе інше - нах@й !!!
До речі, він досі не висловив свою позицію щодо війни і щодо його інтерв'ю осені 2019 року.
Треба зберігати холодний розум, а не займатися зрадойобством.
Війна триває, треба патрони рахувати, а не зрадоньку розганяти.
Украине молитвы за здравие гундяева и путина?
Ведь по факту мы бездарно потратили мирное время, а могли построить государство, на которое парашка, могла только, как шавка из-за поребрика гавкать.
Вы готовы хоть тысячу раз наступать на одни и те же грабли.
Аплодирую вашему уму.
Хорошо, что это произошло не во время лютых морозов. Запас ракет у него не бесконечный.
Я надеюсь, что власть все починет до морозов, учтет недостатки обороны ПВО и особенно на то, что добьется от наших международных партнеров закрытого неба Украины и таких санкции, что у него не будет возможности наносить нам вред!
1) Папе Римскому.
2) Илону Маску.
3) Эрдогану.
4) Кто там в Румынии главный.
И снабдить это риторическим вопросом - вы бы вели переговоры с Гитлером, будь у того ядерное оружие?
Кабмин будет работать наконец-то? Или все заняты написанием текстов для Зеленского?
1) Папа Римский.
2) Илон Маск (этот пошёл дальше и написал, что Крым отдали Украине по ошибке, а ещё, что Украина должна отказаться от курса в НАТО).
3) Различные официальные лица Турции (потому что якобы это единственный путь закончить войну).
4) Министр обороны Румынии (то же, что и п. 3).
Или тебя задело, что я критикую zелёную команду? Ну, так привыкнуть должен был давно. Был бы президентом Порошенко - твой плешивый любимец вообще бы не нападал, потому что ракетную программу бы никто не свернул, как это сделал Zеленский. А теперь брысь.
И чем Ющенко не устраивает, додик? При нём состоялись первые шаги Украины к НАТО, жаль, Меркель преградила путь.
твоё кацапское нутро за десять миль воняет.. нах пшол -так понятно
Вместо "Грома-2" нужно упоминать Вільха-М (дальность до 120 км) и Сапсан (часто путают с "Гром-2", так до конца и не понятно, на каком этапе была его разработка и какая там дальность).
Террор ради террора, насилие ради насилия.
Альянс должен закрывать небо над Украиной. И закончить эту войну.
Никакого стратегического ядерного оружия он не применит.
То ж ніколи цього не діждетесь.
https://forum.lvivport.com/threads/bud-laska-dopomozhit-meni-posaditi-putina-do-vjaznici.120613/