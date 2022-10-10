Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та Києві, - Шмигаль

Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - зазначив Шмигаль.

Головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти.

"Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст. Тримаймо стрій! Нашим захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70. Ми знали, з ким маємо справу й тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтеся в укриттях. Слава Україні!", - додає прем'єр.

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