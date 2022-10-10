Росія випустила ракети та дрони по Україні з Каспійського моря, Нижнього Новгорода, АР Крим та Білорусі, - Маляр

Упродовж п’яти годин було випущено понад 74 ракети та 17 БпЛА типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в телеграм, посилаючись на дані Генштабу.

Сьогодні в період з 06.20 до 11.15 Російською Федерацією було завдано ракетних та ракетно-авіаційних ударів по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по містах Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків.

Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет - інформація уточнюється.

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Крім того, противником було завдано авіаційних ударів із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахед" з території Білорусі та АР Крим.

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).