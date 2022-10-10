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Новини Війна
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Росія випустила ракети та дрони по Україні з Каспійського моря, Нижнього Новгорода, АР Крим та Білорусі, - Маляр

маляр

Упродовж п’яти годин було випущено понад 74 ракети та 17 БпЛА типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в телеграм, посилаючись на дані Генштабу.

Сьогодні в період з 06.20 до 11.15 Російською Федерацією було завдано ракетних та ракетно-авіаційних ударів по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по містах Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків.

Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет - інформація уточнюється.

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Крім того, противником було завдано авіаційних ударів із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахед" з території Білорусі та АР Крим.

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).

Автор: 

обстріл (28171) ракети (4000) росія (64871) дрони (4612)


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Топ коментарі
+28
Агонія карликового пі@ дора продовжується , випускає по Украіні все , що є , мразі кончені 😡
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10.10.2022 12:08
+27
У вiдповiть на ракетнi атаки кацапiв пiду донатити ЗСУ. Слава Украине!!
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10.10.2022 12:08
+19
чому у бульбастані ще не горять аеродроми?
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10.10.2022 12:09
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рашка иобу далась .
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10.10.2022 12:08 Відповісти
Останні дні ерефії
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10.10.2022 12:12 Відповісти
Давно
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10.10.2022 12:13 Відповісти
беларусь молчит никто не протестует против обстрелов -должны отвечать на ровне с рашкой в Гааге
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10.10.2022 12:27 Відповісти
Агонія карликового пі@ дора продовжується , випускає по Украіні все , що є , мразі кончені 😡
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10.10.2022 12:08 Відповісти
В агонии сомнений нет.
Есть сомнения, что это всё, что есть
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10.10.2022 12:33 Відповісти
У вiдповiть на ракетнi атаки кацапiв пiду донатити ЗСУ. Слава Украине!!
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10.10.2022 12:08 Відповісти
Героям Слава
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10.10.2022 12:09 Відповісти
Сьогодні треба отвєтку нанести по критичній інфраструктурі близьких російських міст!

Інакше путін подумає, що так можна, і далі буде наносити удари по нашій інфраструктурі.
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10.10.2022 12:09 Відповісти
ракетами ми не можемо але можемо кілерами і диверсантами. Ціль для ліквідації - льотчики, їх родини, військові керівники, центри скупчення кацапів, лінії електропередач, залізниці, метро і т.д. Широка диверсійна боротьба - це асиметрична відповідь на ракетні удари
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10.10.2022 12:16 Відповісти
чому у бульбастані ще не горять аеродроми?
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10.10.2022 12:09 Відповісти
Та хоч з Мадагаскару. Чим відповідатимете,Маляр?
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10.10.2022 12:10 Відповісти
Зато Бульбофюрер выродок фашистский обвинял Украину что якобы она хотела бомбить Беларашку. Нужно уже раздолбить Беларашке все аеродромы и склады с заводами на самом деле пока не поздно.
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10.10.2022 12:13 Відповісти
Не начасі кулеба сказав
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10.10.2022 12:16 Відповісти
Настав час знищити всі обьєкти в Білорусії
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10.10.2022 12:17 Відповісти
достаточно разбомбить все аеродромы с металоломом
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10.10.2022 12:26 Відповісти
Наші мости міцніші
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10.10.2022 12:17 Відповісти
Передсмертні судоми помираючого монстра. Не знаю як хто, але в мене наростає злість і готовність душити рашистів голими руками. Рівноваги я не втратив, помста буде витончена і підступна зроблена з холодною головою, гарячими руками і з великим задоволенням.
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10.10.2022 12:19 Відповісти
... уничтожать при взлете с аэродрома!!! быдлонасекомышей болот мацковии
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10.10.2022 12:29 Відповісти
Ша ! Зеля дуже налякався! Зараз буде домовляться з Путлером !
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10.10.2022 13:01 Відповісти
А шо там з беларусю розірвати стосунки не на часі а зе не чую
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10.10.2022 13:18 Відповісти
По бульбастану потрібно було сразу гатити по аєродромах досить вже !
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10.10.2022 15:25 Відповісти
гораду срускага позора пріготовится
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10.10.2022 15:45 Відповісти
 
 