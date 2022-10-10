Кордон з Білоруссю та РФ на Чернігівщині під контролем, якщо хтось піде - зустрінемо гідно, - ОВА

Ситуація на кордоні з Білоруссю та Росією під повним контролем.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз ділянка Державного Кордону України на території області контрольована.

Безліч дзвінків і повідомлень про "запеклі бої". Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде - зустрінемо гідно", - наголосив він.

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