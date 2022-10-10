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Новини Війна
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Кордон з Білоруссю та РФ на Чернігівщині під контролем, якщо хтось піде - зустрінемо гідно, - ОВА

кордон

Ситуація на кордоні з Білоруссю та Росією під повним контролем.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз ділянка Державного Кордону України на території області контрольована.

Безліч дзвінків і повідомлень про "запеклі бої". Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде - зустрінемо гідно", - наголосив він.

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Автор: 

кордон (4748) Чернігівщина (1584)


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10.10.2022 12:12 Відповісти
Зустрінемо гідно - означає змісимо в гівно.
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10.10.2022 12:13 Відповісти
Сколько говорил перекопать дороги и завалить лесом пополам с бетонными блоками, а так же разобрать ж/д полотно на 20км в сторону беларашки. У нас же прыгают по граблям а потом хватаются за голову
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10.10.2022 12:15 Відповісти
Вже пілдірваніі всі мотсти і заміновані підходи і дороги також лісосмуга і інші речі зроблені для оборони які нам не скажуть.Ми також навчилися не потрібно казати про граблі.
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10.10.2022 15:22 Відповісти
Сегодня все лахтинское ИПСО разогревает повестку всякими нападениями и прорывами. Конечно они ничего не могут сделать в сухопутном плане, а вот мопеды, аэродромы и самолеты в *********** и предоставление воздушного пространства для пусков ракет - это серьезная угроза, которую стоит ликвидировать при возможности и удачном моменте. Например, зачем делать это заявление? Ну сделай ИПСО сам, переодевшись в бульбашную форму, имитируй нападение, а затем резко ударь первым ударом по аэродромам, перегрузив бульбашную ПВО моделями-мишенями даже без управления, просто 100 штук запустить со схожим ЭПР как у истребителя. И ликвидируй источник угрозы раз и навсегда, спалив под 50 самолетов за плотные ракетные удары. И только так это можно сделать, не иначе, тот, кто бьет первый, бьет мощно, неожиданно и уверенно, тот и имеет огромное преимущество. Играть вторым номером всегда проигрышно. И никто в ЕС и США не поверит усатому таракану, чтобы он не говорил. Брехать всю жизнь и вот так может выйти, что даже сказав правду, ему никто не поверит.
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10.10.2022 12:17 Відповісти
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10.10.2022 12:18 Відповісти
Минировать, минировать и ещё раз минировать. С расчетом чтобы ВСЕ кто пойдет были подорваны. Хоть тысяча, хоть десять тысяч!
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10.10.2022 13:02 Відповісти
Сподіваюсь міст в Білосиусь через Дніпро, той що біля Славутича, вже підірвано?

Бо дороги до кордону ремонтують повним ходом
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10.10.2022 13:27 Відповісти
 
 