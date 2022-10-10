Притула та Стерненко оголосили збір коштів на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV: "Буде бавовна, буде боляче"
Активіст Сергій Стерненко та волонтер Сергій Притула оголосили збір коштів на дрони-камікадзе, за допомогою яких нищитимуть російських окупантів.
Про це Притула повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. РОЗПОЧИНАЄМО ВЖЕ!!! Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - наголосив він.
Реквізити для допомоги:
IBAN: UA173052990000026008046715893
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Sergey Sheshenya
показати весь коментар11.10.2022 13:15 Відповісти Мені подобається 0
Евгений Агро
показати весь коментар10.10.2022 19:01 Відповісти Мені подобається 2
Sergey Sheshenya
показати весь коментар11.10.2022 13:16 Відповісти Мені подобається 0
Евгений Агро
показати весь коментар11.10.2022 14:29 Відповісти Мені подобається 0
адвокат офіс
показати весь коментар11.10.2022 09:20 Відповісти Мені подобається 1
Alex Malek #514457
показати весь коментар11.10.2022 16:57 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
іранські мопеди - 50 кг вибухівки...