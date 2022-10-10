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Новини Війна
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Притула та Стерненко оголосили збір коштів на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV: "Буде бавовна, буде боляче"

притула,стерненко

Активіст Сергій Стерненко та волонтер Сергій Притула оголосили збір коштів на дрони-камікадзе, за допомогою яких нищитимуть російських окупантів.

Про це Притула повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. РОЗПОЧИНАЄМО ВЖЕ!!! Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - наголосив він.

Реквізити для допомоги: 

ПриватБанк

Монобанк

IBAN: UA173052990000026008046715893

Також читайте: Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8280) Стерненко (384) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+41
А з бюджету не можна виділити замість кварталівських рож?
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10.10.2022 12:34
+25
RAM II UAV - 3 кг вибухівки
іранські мопеди - 50 кг вибухівки...
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10.10.2022 12:34
+22
Віддайте 3 млрд., що виділили на телемарафон, за них зможете закупити 26 тис.дронів
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10.10.2022 12:42
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Де докази , що він і так був безкоштовний?)
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11.10.2022 13:15 Відповісти
Краще б на виробництво дронів збирали власних, а не купівлю готових. І характеристики у них були б кращі.
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10.10.2022 19:01 Відповісти
Це українські дрони
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11.10.2022 13:16 Відповісти
Ну тепер ясно, що це на основі лелеки буде робитися
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11.10.2022 14:29 Відповісти
Для помсти треба щось потужніше. У нас стріляють ракетами, а будемо відповідати дрібними дронами. Несерйозно
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11.10.2022 09:20 Відповісти
Наскільки розумію, що ці дрони-камікадзе невеличкі. Може за ТАКУ суму купити їх меньше але з кращими параметрами? Щоб дальність більше та груз важче. Щоб до самої кацапетовки в мавзолєй шваркнуть.
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11.10.2022 16:57 Відповісти
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