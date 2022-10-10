Притула та Стерненко оголосили збір коштів на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV: "Буде бавовна, буде боляче"

Активіст Сергій Стерненко та волонтер Сергій Притула оголосили збір коштів на дрони-камікадзе, за допомогою яких нищитимуть російських окупантів.

Про це Притула повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. РОЗПОЧИНАЄМО ВЖЕ!!! Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - наголосив він.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

Монобанк

IBAN: UA173052990000026008046715893

Також читайте: Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах. ФОТОрепортаж