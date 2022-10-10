Боррель відреагував на масований обстріл України: "Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі"
Євросоюз надасть чергову військову підтримку у відповідь на обстріли Росією.
Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Ivan Livliv
показати весь коментар10.10.2022 12:45
+20 Валентина Саюн #523841
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+18 Player New
показати весь коментар10.10.2022 12:45
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небо закрыто асфальтом-это для тех кто спросит почему на них падают ракеты
Сьогодні рашисти додали нашим військовим люті, тож знатно відгрібатимуть, власне вже почали - на Херсонщині задвохсотили генерала вс рф. Чекаємо також надзвичайних подій на кацапстані.
Русня радісно волає по всім мережам, не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.
Upd. Почалося... "Місцеві ЗМІ селища Бурмакіно (Ярославль) повідомляють, що загорівся склад 6-го арсенала ВМФ. Це один з центральних складів Міноборони - найбільший Вже евакуювали школу та дитячий садок, які розташовані неподалік (логічне розташування, правда?).