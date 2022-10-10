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Новини Війна
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Боррель відреагував на масований обстріл України: "Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі"

боррель

Євросоюз надасть чергову військову підтримку у відповідь на обстріли Росією.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄС засудив указ Путіна про протиправне захоплення ЗАЕС: "Терміново необхідна посилена присутність МАГАТЕ"

Автор: 

обстріл (28171) допомога (8280) Євросоюз (13306) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+21
Ось так і треба. Швидко. А не якась глибока стурбованість.
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10.10.2022 12:45
+20
І ЗСУ має добрі новини. Тримайтесь і бережіть себе
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10.10.2022 12:43
+18
Скоро схоже білоруську народну республіку доведеться денацифікувати, думаю ніхто не буде проти ударів хімарсами по картопляниках.
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10.10.2022 12:45
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І ЗСУ має добрі новини. Тримайтесь і бережіть себе
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10.10.2022 12:43 Відповісти
А что за хорошие новости такие. Говрят наши в ответ по территории лаптестана били .Хотелось бы знать результаты попаданий
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10.10.2022 13:47 Відповісти
Ось так і треба. Швидко. А не якась глибока стурбованість.
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10.10.2022 12:45 Відповісти
Скоро схоже білоруську народну республіку доведеться денацифікувати, думаю ніхто не буде проти ударів хімарсами по картопляниках.
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10.10.2022 12:45 Відповісти
Лука Мудіщев дуже цінить свій нафтопереробний завод в Мозирі. По ньому треба їбану...ть
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10.10.2022 12:52 Відповісти
Так і є, війна з білорашкою невідворотня, або ми їм наносимо превентивно удари по інфраструктурі й зриваємо підготовку, або знову ждемо до останнього і вони до нас підуть підготовленими при повному параді й забезпеченням що швидше за все й буде, потім знову в попихах треба буде виправляти ситуацію.
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10.10.2022 12:57 Відповісти
То зброя чи макарони з консервами їдуть ?
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10.10.2022 12:50 Відповісти
патрони до пістолетів "Макарова"
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10.10.2022 12:54 Відповісти
Тоді я спокійний .
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10.10.2022 12:56 Відповісти
Наконец то стала пропадать озабоченность.
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10.10.2022 12:50 Відповісти
Хотілося б у це вірити...
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10.10.2022 12:52 Відповісти
Вряд ли .Написано же выше,что она сменилась глубокой шикорованностью
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10.10.2022 13:48 Відповісти
Ой, а шо такоє?
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10.10.2022 12:52 Відповісти
Стурбований і засуджує.
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10.10.2022 12:53 Відповісти
ПВО давай !
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10.10.2022 12:54 Відповісти
Мабуть на черепахах?
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10.10.2022 12:58 Відповісти
90 миллиардов гривен на асфальт от ублюдка зэ-иуды
небо закрыто асфальтом-это для тех кто спросит почему на них падают ракеты
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10.10.2022 13:00 Відповісти
А ще від героїчної боротьби з "Бізнесом на крові", в результаті якої наші радари залишились грудою металобрухту без контрабандних клістронів із Залісся!
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10.10.2022 13:30 Відповісти
90 млрд гривен-это в этом году а ...да да именно во время войны и бомбежек!но в даже если делать выбор между тремя батареями пэтриотов и асфальтом то выбор очевиден
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10.10.2022 13:45 Відповісти
2 гаубиці?
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10.10.2022 13:03 Відповісти
Илон Маск, а ты не хочешь посетить Киев? Поспрашиваешь людей хотят ли они в Киеве рузьгого мира
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10.10.2022 13:09 Відповісти
Завтра G7, післязавтра - Рамштайн, не перемикайтесь
Сьогодні рашисти додали нашим військовим люті, тож знатно відгрібатимуть, власне вже почали - на Херсонщині задвохсотили генерала вс рф. Чекаємо також надзвичайних подій на кацапстані.
Русня радісно волає по всім мережам, не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.

Upd. Почалося... "Місцеві ЗМІ селища Бурмакіно (Ярославль) повідомляють, що загорівся склад 6-го арсенала ВМФ. Це один з центральних складів Міноборони - найбільший Вже евакуювали школу та дитячий садок, які розташовані неподалік (логічне розташування, правда?).
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10.10.2022 13:12 Відповісти
Якось по#уй на той дитсадок з орчатами ...
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10.10.2022 13:27 Відповісти
 
 