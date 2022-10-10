Боррель відреагував на масований обстріл України: "Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі"

Євросоюз надасть чергову військову підтримку у відповідь на обстріли Росією.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі", - йдеться в повідомленні.

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