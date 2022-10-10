Збито 45 із 80 ракет, знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
10 жовтня о 6.00 ранку оскаженілий диктатор дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування.
Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію із одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - із кораблів у Чорному морі.
ОТРК "Іскандер" наземного базування – з різних напрямків.
Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ "Торнадо-С".
Станом на 11.40 10 жовтня ворог застосував по Україні більше 80 ракет. Протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збито близько 45 ракет!
Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136".
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Те, що засоби ППО збивають і ракети також - це виключно завдяки професійності наших ЗСУ!
Дякую їм!
а сколько проголосовали за выделение на дороги.?-90 миллиардов гривен
Тупо купила
Вопрос почему не хотят Украине даже продавать подобное
История учит, что дураков она ничему не учит. Несите...
Байрактари нам передали безкоштовно. Тому після консультацій с МО гроші були використані на аренду супутника який допомагає ЗСУ, вважайте це додатковим бонусом. В мережі є детальний прес-реліз від Резнікова чому саме цей супутник, чим він особливий і т.д. якщо вам цікаво - можете легко знайти.
Те що з нього не викладають фотографії на широкий загал - зрозуміло, це не означає що він не працює, це військова таємниця.
И если Притуле вдруг некуда стало девать собранные деньги, то что мешало ему пустить их на те самые беспилотники? На всякие разные, до которых только можно дотянуться? В том числе и отечественного производства? Сумма огромная. Целый флот можно было закупить (проплатить) вместе с обучающими курсами. Но нет. Нахер надо. Сольем деньги неизвестно куда. Кстати, в той мутной конторе, которой якобы принадлежит тот знаменитый убер-шмубер спутник, засветились две интересные личности. Один работник роскосмоса, а второй хрен находится под штатовскими санкциями за темные и имеющие признаки мошенничества сделки с тем же самым роскосмосом. Интересные партнеры...
Ну а сейчас хайп. Сейчас на хайпе самое время суетиться. Вон и Касьянов свою варежку разинул.
А так то, вон тот самый Резников должен спуститься из космоса (или из гримерки, где он там сейчас) и заниматься делом. В том числе и беспилотниками. Помощь волонтеров это офигенно, чтобы Армия без них делала... Но системные проблемы должны решаться системой.
Зеленський, ану й.бни їх асфальтом чи білоруським бітумом.. запроси арахніду з дермаком, якщо сам не можеш
Якщо моль бомбардує Київ о шостій ранку, треба відповідати по Курськaм Білгородaм о третій ранку. І звичайно ж міст.
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