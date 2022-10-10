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Новини Війна
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Збито 45 із 80 ракет, знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

10 жовтня о 6.00 ранку оскаженілий диктатор дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування.

Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію із одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - із кораблів у Чорному морі.

ОТРК "Іскандер" наземного базування – з різних напрямків.

Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ "Торнадо-С".

Станом на 11.40 10 жовтня ворог застосував по Україні більше 80 ракет. Протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збито близько 45 ракет!

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Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Збито 45 із 80 ракет, знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136, - Повітряні сили 01

Автор: 

армія рф (17160) крилаті ракети (1070) обстріл (28171) ракети (4000) Повітряні сили (2581)


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Топ коментарі
+22
Оскаженілого *уйла пора знищити, разом з його недокраїною!!!
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10.10.2022 12:44
+20
Нажаль, навіть ******* системи ПВО не дають 100% результату. Але враховуючи наявні у нас системи, більше 50% - це дуже файно!
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10.10.2022 12:51
+16
кораблі у Чорному морі ще живі?..
Зеленський, ану й.бни їх асфальтом чи білоруським бітумом.. запроси арахніду з дермаком, якщо сам не можеш
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10.10.2022 12:55
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Оскаженілого *уйла пора знищити, разом з його недокраїною!!!
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10.10.2022 12:44 Відповісти
Lučšaja Haga dlia nego bylo by otdatj tolpe naroda na Kreščatike........
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10.10.2022 16:00 Відповісти
100% навіть "Петріот" не зможе
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10.10.2022 12:50 Відповісти
Нажаль, навіть ******* системи ПВО не дають 100% результату. Але враховуючи наявні у нас системи, більше 50% - це дуже файно!
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10.10.2022 12:51 Відповісти
Особливо якщо взяти до уваги, що в нас взагалі нема протиракетної оборони!

Те, що засоби ППО збивають і ракети також - це виключно завдяки професійності наших ЗСУ!

Дякую їм!
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10.10.2022 13:33 Відповісти
Ізраільський купол теж невзмозі знищити всі ракети 😡
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10.10.2022 13:32 Відповісти
сколько будет потрачено на производство укр-дронов камикадзе?-ноль
а сколько проголосовали за выделение на дороги.?-90 миллиардов гривен
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10.10.2022 12:52 Відповісти
Рашка тоже не производила их

Тупо купила

Вопрос почему не хотят Украине даже продавать подобное
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10.10.2022 12:56 Відповісти
Стерненко і Притула сьогодні запустили збір на дрони-камікадзе, долучайтесь
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10.10.2022 14:32 Відповісти
Они уже собранные деньги на Байрактары на неведому зверушку списали. Кстати, то чмо, которое Чмут, сразу же после скида денег вникуда, объявило сбор денег на.... беспилотники.
История учит, что дураков она ничему не учит. Несите...
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10.10.2022 15:14 Відповісти
Це маніпуляція.
Байрактари нам передали безкоштовно. Тому після консультацій с МО гроші були використані на аренду супутника який допомагає ЗСУ, вважайте це додатковим бонусом. В мережі є детальний прес-реліз від Резнікова чому саме цей супутник, чим він особливий і т.д. якщо вам цікаво - можете легко знайти.
Те що з нього не викладають фотографії на широкий загал - зрозуміло, це не означає що він не працює, це військова таємниця.
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11.10.2022 11:45 Відповісти
Если бы я не читал "специалиста" по космической разведке Резникова, а так же зеленых высокопоставленных шавок, которые обеспечивали медийный пиар Притуле, то я может быть и поверил бы. С чего бы такая любовь к волонтеру? На волонтеров, как известно, дела заводят, а не по головке гладят.
И если Притуле вдруг некуда стало девать собранные деньги, то что мешало ему пустить их на те самые беспилотники? На всякие разные, до которых только можно дотянуться? В том числе и отечественного производства? Сумма огромная. Целый флот можно было закупить (проплатить) вместе с обучающими курсами. Но нет. Нахер надо. Сольем деньги неизвестно куда. Кстати, в той мутной конторе, которой якобы принадлежит тот знаменитый убер-шмубер спутник, засветились две интересные личности. Один работник роскосмоса, а второй хрен находится под штатовскими санкциями за темные и имеющие признаки мошенничества сделки с тем же самым роскосмосом. Интересные партнеры...
Ну а сейчас хайп. Сейчас на хайпе самое время суетиться. Вон и Касьянов свою варежку разинул.
А так то, вон тот самый Резников должен спуститься из космоса (или из гримерки, где он там сейчас) и заниматься делом. В том числе и беспилотниками. Помощь волонтеров это офигенно, чтобы Армия без них делала... Но системные проблемы должны решаться системой.
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11.10.2022 14:38 Відповісти
кораблі у Чорному морі ще живі?..
Зеленський, ану й.бни їх асфальтом чи білоруським бітумом.. запроси арахніду з дермаком, якщо сам не можеш
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10.10.2022 12:55 Відповісти
Попадания по Киеву абсолютно бессмысленны.
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10.10.2022 12:56 Відповісти
Чому? Ціль - терор. Терор є.
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10.10.2022 12:59 Відповісти
більше 50% при масованому ударі і зважаючи на те що ППО на відміну від доріг не модернізувалось - я вважаю великим успіхом. І великою ганьбою для великобудівничих "зелених" ублюдків та для західних партнерів що пів-року лише обіцяють новітні системи ППО...
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10.10.2022 13:06 Відповісти
Если смотреть на статистику ПВО Украины необходимо увеличить в двое.
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10.10.2022 13:11 Відповісти
Це так не працює. Жодне ПВО у світі, не зможе перехопити 100% ракет. Навіть, якщо їх кількість збільшити в 5-7 раз.
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10.10.2022 13:16 Відповісти
Де відповідь, гондони зелені, ДЕ???
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10.10.2022 13:15 Відповісти
Мене наприклад більше цікавить чому Молдова регулярно пропускає ракети з моря на Україну,чи про в них нема...
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10.10.2022 13:15 Відповісти
Ляп язиком, як казали у нас на селі! Ну звісно, що не має ніякого ПВО в Молдові. У них військових літаків в наявності 5 шт на всю країну. Яке ПВО? Звідки?
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10.10.2022 13:18 Відповісти
Я Вам один секрет скажу - протиракетної оборони і в нас нема!
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10.10.2022 13:35 Відповісти
думаю "регулярно" це трохи перебільшення. Якщо подивитись на мапу, то над Молдовою з Чорного моря лише вузький напрямок на західні області. Більшість летить над Миколаївщиною і Одещиною
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10.10.2022 15:09 Відповісти
Ти на карти дивився де чорне море і де Молдова ?
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10.10.2022 16:59 Відповісти
Має зараз палати Бєлгород, Курвськ і т.д. - ДЕ???? Де, суки зелені???
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10.10.2022 13:16 Відповісти
Асфальта підарам мало... Запхати їм той асфальт і в рота, і в сраку, ******* тупим!!!
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10.10.2022 13:18 Відповісти
Всьо п#зда рашці
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10.10.2022 13:21 Відповісти
Вчера на Трубе смотрел передачу, где разумный мужик на вопрос ведущего "а šо если фукин за мост обрушит ракетный шквал на города?" ответил, - украинская лють лишь буде возрастать.

Якщо моль бомбардує Київ о шостій ранку, треба відповідати по Курськaм Білгородaм о третій ранку. І звичайно ж міст.
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10.10.2022 16:10 Відповісти
Потрібно доводити як мінумум до 85% це залежить тільки від постачання зброї.Наші хлопці в ППО сила.
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10.10.2022 13:22 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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10.10.2022 15:45 Відповісти
Пока зеленая поросль не прекратит саботаж призыва,и не раздаст оружие и ПЗРК теробороне,поставив их в оцепление инфраструктурных обьектов,нас ждут суровые времена!!Так и будеш Шмыгаль бегать устанавливать сгоревшие трансформаторы.Сегодня промедление с этим смерти подобно,ведь Запад не спешит не то что небо закрывать а просто смеется над нами дав ОДНУ!!!!!! ПВО установку Айрис.

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10.10.2022 16:39 Відповісти
Не бажають німці давати свої танки, а ППО - дають. Грець з тими танками. Треба просити таку систему : https://www.youtube.com/watch?v=pb5_F4_Eod8&t=1s - проти Shahed та інших дронів ефективна штука, і снаряди в сотні разів дешевші за ракети ППО.
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10.10.2022 17:38 Відповісти
 
 