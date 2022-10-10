Збито 45 із 80 ракет, знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

10 жовтня о 6.00 ранку оскаженілий диктатор дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування.

Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію із одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - із кораблів у Чорному морі.

ОТРК "Іскандер" наземного базування – з різних напрямків.

Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ "Торнадо-С".

Станом на 11.40 10 жовтня ворог застосував по Україні більше 80 ракет. Протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збито близько 45 ракет!

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Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136".