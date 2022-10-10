УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10971 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 920 23

Президент Литви Науседа про обстріл України: "Більше зброї, щоб перемогти це зло!"

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні більше зброї.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російській жорстокості немає меж. Київ та інші українські міста знову зазнали обстрілу російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги на годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї для України, щоб перемогти це зло!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель відреагував на масований обстріл України: "Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі"

Автор: 

зброя (7430) допомога (8280) Науседа Гітанас (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Гідна реакція
показати весь коментар
10.10.2022 12:54
+14
Реакція Прибалтики була миттєвою і реально ідуть на сьогодні в пеклі війни поруч з Україною.
показати весь коментар
10.10.2022 12:56
+12
treba vidpraviti Ilonu Masku video s mest sobitij - pustj posmotrit. tramponsky debil🤬
показати весь коментар
10.10.2022 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гідна реакція
показати весь коментар
10.10.2022 12:54 Відповісти
Реакція Прибалтики була миттєвою і реально ідуть на сьогодні в пеклі війни поруч з Україною.
показати весь коментар
10.10.2022 12:56 Відповісти
В Америці зараз ніч, почекаємо на відповідь США. І досить називати Литву, Латвію та Естонію "прібалтікой"
показати весь коментар
10.10.2022 13:03 Відповісти
treba raketi 1000+ km
показати весь коментар
10.10.2022 13:04 Відповісти
ось відповідь: ми занепокоєні, ми продовжимо підтримувати Україну
показати весь коментар
10.10.2022 13:13 Відповісти
пусть США и дальше так занепокоюваються хаймарсами
показати весь коментар
10.10.2022 13:16 Відповісти
не прибалтики - а краiн Балтii ! не пиши как кацапка
показати весь коментар
10.10.2022 13:15 Відповісти
treba vidpraviti Ilonu Masku video s mest sobitij - pustj posmotrit. tramponsky debil🤬
показати весь коментар
10.10.2022 12:58 Відповісти
Яке там "більше зброї"? Це ж призведе до ескалації. Столтенберг не схвалює.🤔
показати весь коментар
10.10.2022 13:00 Відповісти
Скажіть там макронам,шольцям що можна з льоху вже вилазити,"глибоку турботу" витрусити.
показати весь коментар
10.10.2022 13:03 Відповісти
Не більше, а номенклатуру треба змінити.
Танки, авіацію, ракети.
показати весь коментар
10.10.2022 13:06 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію можуть промити мозки рашистів-путіністів! Всіх руZZкіх терористів на концерт кабздона, чим швидше тим краще для всього людства!
показати весь коментар
10.10.2022 13:07 Відповісти
Фуру пидженить до кремля.
показати весь коментар
10.10.2022 13:09 Відповісти
В мене питання до гундоса: в нас реально нема ракет, які досягають Бєлгорода, Курвська?.. Договорняки, ****** гундоса????
показати весь коментар
10.10.2022 13:11 Відповісти
Прямо зараз фуячемо...не будьте схожими на какцапів. Терор- засіб виключно задля
показати весь коментар
10.10.2022 13:22 Відповісти
..Вашої паниці.
показати весь коментар
10.10.2022 13:23 Відповісти
Мова не про терор,а по важливій інфраструктурі.
показати весь коментар
10.10.2022 13:44 Відповісти
Де відповідь, гундоса гівнокомандуюча, де, "нелох" ти виродок???
показати весь коментар
10.10.2022 13:12 Відповісти
новости кацапские почитай лапоть
показати весь коментар
10.10.2022 13:17 Відповісти
Спам?
показати весь коментар
10.10.2022 13:24 Відповісти
PVO Patriot nuzni.Raketi tipa PRSM nuzni tam ix dalnost jest i svyse 1000 kilometrov s Himarsov mozno ix streliat,ecio stati jesli dali svoji hiperzvukovyje raketi na kacapov isprobyvat oni pravda 500 kilometrov streliajet,no udar takoj sto malo nebudet i nekak nezbjios
показати весь коментар
10.10.2022 13:14 Відповісти
НАТО должно срочно закрыть небо над Украиной!
показати весь коментар
10.10.2022 13:20 Відповісти
А що з цього отримає НАТО? Не буде такого ніколи
показати весь коментар
10.10.2022 15:28 Відповісти
 
 