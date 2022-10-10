Президент Литви Науседа про обстріл України: "Більше зброї, щоб перемогти це зло!"

Президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні більше зброї.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російській жорстокості немає меж. Київ та інші українські міста знову зазнали обстрілу російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги на годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї для України, щоб перемогти це зло!

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