Президент Литви Науседа про обстріл України: "Більше зброї, щоб перемогти це зло!"
Президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні більше зброї.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Російській жорстокості немає меж. Київ та інші українські міста знову зазнали обстрілу російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги на годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї для України, щоб перемогти це зло!
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+16 Ольга Зелко #487725
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