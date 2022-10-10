Рух столичного метро поновлено, закликаємо громадян без гострої потреби не їхати до Києва, - Кличко
Метро Києва поновило рух. Влада столиці закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено. Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота".
Закликаю мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану!
Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто", - наголосив очільник міста.
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а сколько проголосовали за выделение на дороги.?-90 миллиардов гривен
идиоты зэ-недоумки не жалуйтесь когда вам на голову падают ракеты -у вас будет асфальт вот им и прикрывайте небо