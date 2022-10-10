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Новини Війна
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Рух столичного метро поновлено, закликаємо громадян без гострої потреби не їхати до Києва, - Кличко

метро,київ,арсенальна

Метро Києва поновило рух. Влада столиці закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено. Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

Закликаю мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану!
Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто", - наголосив очільник міста.

Також читайте: У Києві призупинили рух метро, станції працюють як укриття (оновлено)

Автор: 

Київ (19401) Кличко (3505) Метрополітен (1413)


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10.10.2022 13:04 Відповісти
ВСУ вже відповідають рашистам, є удари по військових об'єктах у Білгородській та Курській областях. У Брянській області удар по полігону. Влада регіонів евакуюється.
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10.10.2022 13:13 Відповісти
***** на разбези ****** есть задержанные исполнители планировавшегося подрыва Турецкого потока также если Киевский режим будет творить у нас теракты то ответы будут жетскими и симметричными Цензор давай новость про *********** Кабаева..за заседании чертей и сходки *****...
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10.10.2022 13:15 Відповісти
сколько будет потрачено на пво про?-ноль
а сколько проголосовали за выделение на дороги.?-90 миллиардов гривен
идиоты зэ-недоумки не жалуйтесь когда вам на голову падают ракеты -у вас будет асфальт вот им и прикрывайте небо
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10.10.2022 13:15 Відповісти
 
 