РФ обстріляла Україну "високоточною зброєю" у відповідь на українські "теракти" в Росії, - Путін

Кремлівський диктатор Путін заявив, що РФ завдала масованих ударів по об’єктах української інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Так, президент країни-агресора сказав, що Україна нібито використовує "терористичні методи". Також кремлівський диктатор звинуватив Київ у нібито трьох терактах на Курській АЕС.

"Залишати без відповіді злочини київського режиму просто неможливо. ... Вранці завдано масованого удару високоточною зброєю по об'єктах української інфраструктури - енергетичної інфраструктури, військового управління та зв'язку", - сказав Путін.

Російський диктатор додав, що у разі продовження "терактів" на "російській території" відповідь РФ "буде жорсткою і за своїми масштабами відповідатиме рівню загроз".

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