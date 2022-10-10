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РФ обстріляла Україну "високоточною зброєю" у відповідь на українські "теракти" в Росії, - Путін

путін

Кремлівський диктатор Путін заявив, що РФ завдала масованих ударів по об’єктах української інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Так, президент країни-агресора сказав, що Україна нібито використовує "терористичні методи". Також кремлівський диктатор звинуватив Київ у нібито трьох терактах на Курській АЕС.

"Залишати без відповіді злочини київського режиму просто неможливо. ... Вранці завдано масованого удару високоточною зброєю по об'єктах української інфраструктури - енергетичної інфраструктури, військового управління та зв'язку", -  сказав Путін.

Російський диктатор додав, що у разі продовження "терактів" на "російській території" відповідь РФ  "буде жорсткою і за своїми масштабами відповідатиме рівню загроз".

Також читайте: Унаслідок бомбардувань у Києві пошкоджено університет Шевченка, філармонію і два музеї

Автор: 

обстріл (28171) путін (23740) росія (64871)


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Топ коментарі
+41
Да какая разница. Вся идея была спихнуть на Украину мост так же, как и на чеченцев взрывы домов. Доказательства неважны, совершенно. А вот что важно так это то, чтобы был ответ в нужном месте и в нужном масштабе. Я уверен, он будет.
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10.10.2022 13:17
+36
расею спасут только сплошные ковровые бомбардировки.
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10.10.2022 13:16
+33
Он просто *******, тут нечего больше добавить, сами взорвали свой мост, потом назначили виновного и давай лупить своим "высокоточным" оружием по детским площадкам.
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10.10.2022 13:16
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ти чмо маломерне, 1.20 в прижку, монголоїд ********!!! Горіти тобі і горіти в АДУ!!!!!!!!!!!!
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10.10.2022 14:28 Відповісти
Так ты же *****, сам у себя делаешь теракты, чтоб потом всё это свалить на Украину, чтоб был повод обстрела нашей страны. А собственно, что тебе такого сделала Украина, что так агрессивно на неё настроен, неужели на ху# соли насыпала???
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10.10.2022 14:30 Відповісти
І скажіть, що був не правий той хто сказав: "Гарний кацап - дохлий кацап"?
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10.10.2022 14:35 Відповісти
Цивилизованному миру пора обозначить ***** как террориста номер один. Хватит жевать сопли.
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10.10.2022 14:42 Відповісти
Росія країна терорист. Ніхто більше із притомних не вірить жодному слову основного терориста. Вистріляли майже всі ракети, а далі? А далі вас, тварини, будемо добивати на фронті. Нас не залякати своїми "супер точною зброєю", ми підемо в ваше логово.
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10.10.2022 16:12 Відповісти
Putini huji
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10.10.2022 16:49 Відповісти
цей сопляк розміняв восьмий десяток,хай подивится у люстерко і побачить в ньому повного едіота. Ніколи ти поросячий обсосок нас не зломаеш,а вас скоро не БУДЕ!
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10.10.2022 17:53 Відповісти
рОсія, це країна потвор з такою ж нікчемною владою...очільник країни-терориста пУтін небезпечний через свою повну неадекватність(... проте, ця бидло країна велет на глиняних ногах. P.S АВТОРИ ЦЕНЗОРА, ПОВАЖАЄТЕ путіна? чи може закохані в нього?
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11.10.2022 07:07 Відповісти
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