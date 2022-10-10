Три російські крилаті ракети пролетіли над Молдовою під час атаки на Україну

Під час масованого ракетного обстрілу України три російські ракети пролетіли над територією Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії",- повідомив віцепрем’єр та очільник МЗС Молдови Ніку Попеску.

Президент Молдови Майя Санду засудила ракетний обстріл України.

"Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися", - написала Санду.

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