Три російські крилаті ракети пролетіли над Молдовою під час атаки на Україну
Під час масованого ракетного обстрілу України три російські ракети пролетіли над територією Молдови.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії",- повідомив віцепрем’єр та очільник МЗС Молдови Ніку Попеску.
Президент Молдови Майя Санду засудила ракетний обстріл України.
"Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися", - написала Санду.
Топ коментарі
+23 Voc Vox
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+16 govtva
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+16 Anatoliy Smal
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Российский посол в Молдавии Олег Васнецов был срочно вызван в министерство иностранных дел страны. У дипломата планируют получить объяснения из-за ракет, пролетевших над территорией республики.
В Telegram-канале молдавского МИД уточняется, что у посла планируют получить объяснения из-за пуска трёх крылатых ракет с военных кораблей РФ, находящихся в Чёрном море. По данным Кишинева, орудия транзитом пролетели через территорию страны около села Колбасна и города Сороки.
Политики считают недопустимым нарушение воздушного пространства своей страны и назвали инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным.
Краще б скористалися такою нагодою повернути свою територію.
Каково тебе ?
А потом ещё ждут какого-то ответа от Молдовы - нет у нас территории, какие претензии ?
******** - пусть летает, не к нам же.
Так тебя устроит ?
Маєте ж якусь зброю радянського зразку - то віддайте її нам, навіть якщо вона несправна. Нам на запчастини згодитиься. Але це вже щось і точно краще ніж тупо сидіти і чекати з моря погоди.
- Я не відреагував!!! А хто упав!?
Якби в Молдові хтось би спробував щось зробити проти цих військ русні - то зразу автоматом мали-би сценарій як в Грузії 2008 з жертвами цивільних і втратою ще частини территорій.
Ми не велика країна і в той момент не могли нічого зробити.
Після 2014 появився шанс на якісь зміни - стали не пускати війська русні через Україну, але в Молдові у владі був молдовський про-російський "Янукович- Додон".
Молдова ППО як такої майже не має - що було продали за "попередників", армію скоротили і зброю продали - бо "нема зким воювати - всі сусіди "друзі"" (нічого не нагадує?).
У Молдови поки-що немає такої потужної підтримки як у України зброєю з Заходу - тому збивати нічим - тільки можем дивитись як вони літають.
Поки-що по військах (солдати) між русня-Придністров'я і у Молдови паритет. Хоч у русні там більше танків і гелікоптерів.
поставляєм??
От і в казочці всьо зрозуміло. І Молдова могла тільки дивитись.