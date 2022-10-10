УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10941 відвідувач онлайн
Новини
2 720 3

Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву 5 людей загинули та 47 постраждали, - ДСНС

обстріл

Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву 10 жовтня п’ятеро людей загинули та 47 постраждали.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.

"Унаслідок цієї масованої атаки у нас загинули, це попередня інформація, п'ять осіб, 47 осіб постраждали. Також 12 осіб рятувальники врятували і 24 особи рятувальники евакуювали з тих будинків, які були пошкоджені. Наразі рятувальники ще залишаються на місці: вони розбирають завали. Тому, можливо, цифри будуть трохи іншими", – сказала вона в ефірі національного телемарафону #UA разом у понеділок.

Водолага також зазначила, що рятувальники працювали у столиці "у шести точках, куди влучили ворожі ракети".

Дивіться: Наслідки ракетного удару в центрі Києва. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19401) жертви (1776) ДСНС (5083) Повітряні атаки на Київ (735)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пращури славетні, Рід земний і небесний- захистіть наших цивільних і козаків, наблизьте перемогу Правди над кривдою
показати весь коментар
10.10.2022 13:32 Відповісти
Когда же Украина освоит производство фирменных крысоловок: при попадании крысы крысоловка исполняет гимн Украины?
показати весь коментар
10.10.2022 13:33 Відповісти
 
 