Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву 5 людей загинули та 47 постраждали, - ДСНС
Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву 10 жовтня п’ятеро людей загинули та 47 постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.
"Унаслідок цієї масованої атаки у нас загинули, це попередня інформація, п'ять осіб, 47 осіб постраждали. Також 12 осіб рятувальники врятували і 24 особи рятувальники евакуювали з тих будинків, які були пошкоджені. Наразі рятувальники ще залишаються на місці: вони розбирають завали. Тому, можливо, цифри будуть трохи іншими", – сказала вона в ефірі національного телемарафону #UA разом у понеділок.
Водолага також зазначила, що рятувальники працювали у столиці "у шести точках, куди влучили ворожі ракети".
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Stanislav Voronenko
показати весь коментар10.10.2022 13:32 Відповісти Мені подобається 3
Senas Katinas #427578
показати весь коментар10.10.2022 13:33 Відповісти Мені подобається 0
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