Україна намагалася підірвати "Турецький потік" і здійснила 3 теракти на Курській АЕС, - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік" і здійснила теракти щодо Курської АЕС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Україна намагалася підірвати "Турецький потік". СБУ вже здійснила 3 теракти щодо Курської АЕС", - заявив Путін.
Президент країни-терориста, яка вранці 10 жовтня випустила 83 ракети і вбила щонайменше 10 людей в Україні, заявив, що нібито "київський режим давно використовує терористичні методи".
Він також додав, що Росію нібито не допускають до розслідування вибухів на "Північних потоках".
Топ коментарі
+61 Ivan Livliv
показати весь коментар10.10.2022 13:32
+30 Serhiy Talatynnik
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+22 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар10.10.2022 13:33
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А те що теракт був скоєний на турецький потік -це логічно і є правильно треба взагалі всі нитки газопроводів Росії перебити щоб вона нічого не продавала
.......психбольной вошёл в раж и беспредельничает по полной.......
.......а сброд сидит и пьёт водку и боярышник от беспросветной безисходности.......гавкают только такие же зомбированные отморозки как и хозяин.....
им, знатокам-востоковведам "дела тонкого" - "с плешивого хйла - хоть волосни вонючей клок"
А там ....
на прохання Фуйла це все зробимо..
- так, так... звичано...
Треба ще петицію написати до Завгоспа і Зелі, щоб дозволив обстрілювати у відповідь військові об'єкти Білорусі, а то ми як мішені в тирі пдля бульбашів.