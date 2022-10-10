Україна намагалася підірвати "Турецький потік" і здійснила 3 теракти на Курській АЕС, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік" і здійснила теракти щодо Курської АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Україна намагалася підірвати "Турецький потік". СБУ вже здійснила 3 теракти щодо Курської АЕС", - заявив Путін.

Президент країни-терориста, яка вранці 10 жовтня випустила 83 ракети і вбила щонайменше 10 людей в Україні, заявив, що нібито "київський режим давно використовує терористичні методи".

Він також додав, що Росію нібито не допускають до розслідування вибухів на "Північних потоках".

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