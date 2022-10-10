УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини
4 341 8

У МЗС Чехії вважають, що після ракетних атак РФ Захід має зняти обмеження на постачання зброї

київ

У МЗС Чехії після масованих ракетних ударів РФ по Україні вважають, Захід має зняти обмеження на постачання зброї, які ще лишилися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на зустрічі з українськими журналістами заявив заступник глави МЗС Чехії Ярослав Курфюрст.

"Росія використовує терористичні методи. Повинне бути скасування будь-яких обмежень, які існують на постачання зброї Україні. Настав час для ще більшої підтримки України" - сказав він.

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни у свою чергу сказав, що ці обмеження, які деякі країни самі собі встановили, були непотрібними від самого початку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мети ударів по Україні досягнуто, - Міноборони РФ

За словами, заступника міністра від самого початку повномасштабного вторгнення стало щоденним квестом знайти дипломатичні способи відповіді на терористичні атаки Росії.

"Такі терористичні атаки не можуть бути покарані в достатній мірі, тому що головні злочинці сидять у Кремлі і насолоджуються своїм життям. Тому ми серед тих, хто просуває ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії, щоб покарати тих, хто відповідальний, а не лише тих, хто чинить злочини власними руками", - зазначив Курфюрст.

Читайте: РФ обстріляла Україну "високоточною зброєю" у відповідь на українські "теракти" в Росії, - Путін

Автор: 

обстріл (28171) ракети (4000) росія (64871) тероризм (2864) Чехія (1602)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чехи молодці і не сцикуни, як Західна Європа.
показати весь коментар
10.10.2022 13:53 Відповісти
Вони ще "Пражську весну" пам'ятають.
показати весь коментар
10.10.2022 14:13 Відповісти
чехи красавчики!
показати весь коментар
10.10.2022 13:55 Відповісти
Жаль що це тільки слова…
показати весь коментар
10.10.2022 13:55 Відповісти
Респект. Польша, Чехия, страны Балтии - настоящие друзья.
показати весь коментар
10.10.2022 14:04 Відповісти
Знімаите -- не вимахуитесь .
показати весь коментар
10.10.2022 14:16 Відповісти
To the Czech Republic - enormous respect!
показати весь коментар
10.10.2022 14:40 Відповісти
10000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!%%%%%%%%%%%ЗНЯТИ!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.10.2022 17:07 Відповісти
 
 