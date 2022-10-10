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Новини Війна
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Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні антридро-рушниці для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу допомоги зібрати на анти дрон, якісний та дуже потрібний проти рашистских дронів. Антидрон рушниця "ANTIDRON KVSG-6" 80W до 3000 м- 354 тис. Дрони Мавік 3 комбо -14 500 грн.

Також є ще потреби, які не можна озвучити, але повірте багато окупантів будуть знищені.

Сьогодні росіяни атакували багато наших міст, але українців не злякати. Після вибухів вже відправлені посилки на фронт. Дрони, тепловізори, спальники, тактичні рюкзаки та інше. До шпиталів відправленні знеболювальне та одяг для поранених", - зазначила волонтерка.

Реквізити для допомоги:

PayPal:[email protected]

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів та тепловізорів для фронту. ФОТО

Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова 01
Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова 02
Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова 03
Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова 04
Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова 05
Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова 06

Автор: 

допомога (8280) волонтери (1326) Юсупова (193)


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Топ коментарі
+7
ми міцна нація,ми це переживем,головне що ЗСУ не постраждали!!!Хлопці помстяться
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10.10.2022 14:03
+6
+
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10.10.2022 14:24
+6
Перевела+
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10.10.2022 14:25
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ми міцна нація,ми це переживем,головне що ЗСУ не постраждали!!!Хлопці помстяться
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10.10.2022 14:03 Відповісти
Сейчас ущерба меньше, чем полгода назад. Плюс ВСУ ещё сильнее улучшат ПВО, так как получили больше информации об уязвимых направлениях. Этот удар это истерика. Незапланированная, не рассчитанная атака. Вынужденная реакция на крысский мост. Этот обстрел это апогей возможностей свинарника.
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10.10.2022 14:15 Відповісти
Не діють вони на повітряні мопеди та ракети. І це не етично, на хвилі обурення, лізти відразу зі збором коштів. Можна було трохи і почекати.
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10.10.2022 14:06 Відповісти
вона завжди збирає кошти, щоб допомагати воїнам, а не на хвилі обурення. Так що ідіть повз, якщо вам щось не подобається, все одно ви їй кошти ніколи не перерахували, ні на хвилі, ні без.
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10.10.2022 14:22 Відповісти
Не завжди, а час від часу, а тут зовсім негарно вийшло. І так, зараз саме їй нічого вже не перерахую. Волонтерів вистачає, а ще простіше і надійніше напряму передавати вже придбане під конкретні потреби, так і роблю. А волонтери чи через НП привезуть, а боєць повідомить, коли і як отримав.
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10.10.2022 14:29 Відповісти
Наталія з 2014 року збирає на ЗСУ та шпиталі. Їй навіть допомагати не треба - просто не заважайте своїми недалекими коментами
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10.10.2022 14:53 Відповісти
Це не індульгенція від цинізму.
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10.10.2022 14:56 Відповісти
Так вже ленд ліз як кажуть жовтневий. Байден дасть, - лиш треба звернутись до нього.
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10.10.2022 14:06 Відповісти
А МО начхати на потреби воїнів?
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10.10.2022 14:13 Відповісти
А куда наши налоги идут? Может начнем уже требовать прозрачности? Или так и будем как рабы по 3 шкуры отдавать?
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10.10.2022 14:19 Відповісти
дороги нам потрібні
ДОРОГИ!!!
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10.10.2022 14:23 Відповісти
+
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10.10.2022 14:24 Відповісти
Перевела+
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10.10.2022 14:25 Відповісти
зірка стрьомна
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10.10.2022 14:25 Відповісти
+500грн
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10.10.2022 14:28 Відповісти
Вместо дайте
Можно было организовать производство своих дронов
Тем более как понял разработки есть
Это будет дешевле и надежнее .
А то мы можем мы хочем /дальше нет сдвигов /
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10.10.2022 14:33 Відповісти
 
 