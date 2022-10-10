Українським захисникам дуже потрібна рушниця-антидрон та самі дрони для ефективного знищення окупантів, - волонтерка Юсупова
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні антридро-рушниці для українських захисників.
Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу допомоги зібрати на анти дрон, якісний та дуже потрібний проти рашистских дронів. Антидрон рушниця "ANTIDRON KVSG-6" 80W до 3000 м- 354 тис. Дрони Мавік 3 комбо -14 500 грн.
Також є ще потреби, які не можна озвучити, але повірте багато окупантів будуть знищені.
Сьогодні росіяни атакували багато наших міст, але українців не злякати. Після вибухів вже відправлені посилки на фронт. Дрони, тепловізори, спальники, тактичні рюкзаки та інше. До шпиталів відправленні знеболювальне та одяг для поранених", - зазначила волонтерка.
Реквізити для допомоги:
PayPal:[email protected]
5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
4149499374344032 ПриватБанк , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
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ДОРОГИ!!!
Можно было организовать производство своих дронов
Тем более как понял разработки есть
Это будет дешевле и надежнее .
А то мы можем мы хочем /дальше нет сдвигов /