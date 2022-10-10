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Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.
Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок терористичної атаки загинуло 9 осіб та травмовано 36 осіб", - йдеться у повідомленні.
Відсутнє електропостачання у 5 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.10.2022 14:09
+6 Дмитрий #517608
показати весь коментар10.10.2022 14:12
+4 Дмитрий Анатольевич #460218
показати весь коментар10.10.2022 14:13
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Но мост можно тоже
Дак у нього стільки немає.
Кацапи шакали, до того ж тупі шакали але вважають себе дуже хитрими.