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Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ

"Унаслідок терористичної атаки загинуло 9 осіб та травмовано 36 осіб", - йдеться у повідомленні.

Відсутнє електропостачання у 5 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково.

Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС 01
Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС 02
Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС 03
Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС 04
Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС 05
Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС 06

Автор: 

крилаті ракети (1070) обстріл (28171) Україна (5857)


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Топ коментарі
+11
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10.10.2022 14:09
+6
Лучше вместо этого говномоста уничтожить авиабазы и склады ракет
Но мост можно тоже
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10.10.2022 14:12
+4
У нас в місті на порядок зменшували кількість загиблих, і виглядало це дуже дивно (на містах знають скільки), ніби хочуть применшити злочини пуйла та його банди. Якщо би навпаки прибільшували, то сенс хоч якийсь був би зрозумілий, медійний тиск на Захід.
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10.10.2022 14:13
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10.10.2022 14:09 Відповісти
Лучше вместо этого говномоста уничтожить авиабазы и склады ракет
Но мост можно тоже
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10.10.2022 14:12 Відповісти
по мосту идет снабжение войск в Крыму, Херсоне, под Запорожьем, Мелитополе.
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10.10.2022 14:28 Відповісти
По этому говномосту орки прут на юг Украины..через Мелитополь их гораздо легче уничтожать чем через Крым
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10.10.2022 14:29 Відповісти
У нас в місті на порядок зменшували кількість загиблих, і виглядало це дуже дивно (на містах знають скільки), ніби хочуть применшити злочини пуйла та його банди. Якщо би навпаки прибільшували, то сенс хоч якийсь був би зрозумілий, медійний тиск на Захід.
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10.10.2022 14:13 Відповісти
а скоко был - 10
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10.10.2022 14:16 Відповісти
І до чого це? Я про своє місто писав, про минулі випадки, там сотні загиблих були. І чим більше були втрати, тим більше зменшували.
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10.10.2022 14:21 Відповісти
А енто штабы вы не самнявались в гении вярховного И самого влиятельного боневтика
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10.10.2022 14:24 Відповісти
Про сотні загиблих детальніше : де ? Коли ?
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10.10.2022 14:30 Відповісти
А фото не викласти. Примітивно працюєте товариш з ФСБ.
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10.10.2022 14:33 Відповісти
я з Марсу насправді
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10.10.2022 15:40 Відповісти
Какой будет ответ?
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10.10.2022 14:23 Відповісти
pora žečj kremlj
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10.10.2022 15:56 Відповісти
Bring the whole fucking bridge down. ASAP.
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10.10.2022 14:27 Відповісти
У вас опечатка в заголовке: "...погибло 9 осей". В тексте правильно - "человек".
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10.10.2022 14:31 Відповісти
Коли на росії почнуть вимикати світло?
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10.10.2022 14:36 Відповісти
Новопризначений суровкін, чи як його там, набирає бали перед хутіним. Вилизує. Щоб їм там пусто було!
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10.10.2022 14:45 Відповісти
І що тепер скаже та с...ка богуцька?
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10.10.2022 16:00 Відповісти
Він за кожним українцем буде ганятися з ракетою?
Дак у нього стільки немає.
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10.10.2022 17:49 Відповісти
байден может хватит глотать, пора показать зубы
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10.10.2022 20:04 Відповісти
Це тіпа кацапська отвєтка за мост.
Кацапи шакали, до того ж тупі шакали але вважають себе дуже хитрими.
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10.10.2022 21:42 Відповісти
 
 