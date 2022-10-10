Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок терористичної атаки загинуло 9 осіб та травмовано 36 осіб", - йдеться у повідомленні.

Відсутнє електропостачання у 5 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково.















