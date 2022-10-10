Ракетний обстріл Києва та критичної інфраструктури росіяни планували з 2-3 жовтня, – ГУР
Окупанти ще на початку жовтня планували обстріл критичної інфраструктури в Україні з метою залякування та створення паніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Головне управління розвідки МО України.
За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.
До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.
8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.
На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".
Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.
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Но ты куйловский троль - аби пукнуть здесь.
Зрада, зрада, зрада - на 7м месяце войны петуху не прокукарекали, что он должен свою жопу в подвал спустить...
а может петух даже програму "ТРЕВОГА" уже удалил - а накуй надо?
Противник хитрый и подлый - а ты ждешь что тебе прямов ушко шепнут и на ручках в бомбоубежыще занесут?
вот тебе свежак - не сиди за компом - а будь готов - беги в подвал:
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки.
Про це https://t.me/mykolaivskaODA/2949 Кім розповів у своєму телеграм-каналі, передає .
"Кораблі знову виходять у Чорне море. Перезарядили вони "Калібри". І готуються на зліт із Астрахані усі ці угруповання", - зазначив він.
Глава ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
За словами Кіма, Росія може продовжити удари по Україні. Джерело:
Как всегда
Бл! Краще вже мовчали би!
А нашому ОП треба меньше понтуватися на предмет атаки на Кер.міст!...