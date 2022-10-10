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Новини
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Ракетний обстріл Києва та критичної інфраструктури росіяни планували з 2-3 жовтня, – ГУР

удар,київ

Окупанти ще на початку жовтня планували обстріл критичної інфраструктури в Україні з метою залякування та створення паніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Головне управління розвідки МО України.

За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

Читайте: Президент Європарламенту Метсола: "Росія буде нести відповідальність за ці злочини"

8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".
Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Також читайте: Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19401) крилаті ракети (1070) обстріл (28171) розвідка (3854) росія (64871) інфраструктура (486)


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Топ коментарі
+12
И что предпринято было с 3 по 10- е октября ?
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10.10.2022 14:47
+11
долбоебы. не предупредили что бы "паники небыло" ? я даже воздушную тревогу не услышал перед взрывами. ее небыло. зато ******* своими проверками оповещения от ДСНС, когда все тихо и спокойно было.
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10.10.2022 14:35
+6
як і про повномасштабне вторгнення орків. зебєлєнський береже нервову систему своїх виборців.
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10.10.2022 14:36
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як і про повномасштабне вторгнення орків. зебєлєнський береже нервову систему своїх виборців.
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10.10.2022 14:36 Відповісти
Ні. Не знали,а тепер пи#дять постфактум.
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10.10.2022 14:57 Відповісти
долбоебы. не предупредили что бы "паники небыло" ? я даже воздушную тревогу не услышал перед взрывами. ее небыло. зато ******* своими проверками оповещения от ДСНС, когда все тихо и спокойно было.
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10.10.2022 14:35 Відповісти
Предупреждение ГУР специально для тебя? Война идет - ракеты летят каждый день - сиди в подвале и не вылазь, как это делают адеквати.
Но ты куйловский троль - аби пукнуть здесь.
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10.10.2022 15:51 Відповісти
Пошел ***** петух. Люди не дадут ******** - небыло воздушной тревоги
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10.10.2022 15:56 Відповісти
Специально для тебя петух - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА - ВСЕ В УКРЫТТЯ.
Зрада, зрада, зрада - на 7м месяце войны петуху не прокукарекали, что он должен свою жопу в подвал спустить...
а может петух даже програму "ТРЕВОГА" уже удалил - а накуй надо?
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10.10.2022 17:40 Відповісти
Я тебе сказал - иди на ***. Не пришло ни сообщения ни сирены в местности где я находился так понятней ? Или ты дебил не понял почему моему посту лайки ставят ? Люди с такой же ситуацией столкнулись. Ты тот самый ******* котопый проспал на посту кнопку нажать ? Я тебя найду.
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10.10.2022 17:59 Відповісти
Ты реально не понял что без ******* небыло ни звукового сигнала ни извещения ? Или ты реально дебил ?
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10.10.2022 18:01 Відповісти
А ти полоумный еще не понял, что идет война?
Противник хитрый и подлый - а ты ждешь что тебе прямов ушко шепнут и на ручках в бомбоубежыще занесут?
вот тебе свежак - не сиди за компом - а будь готов - беги в подвал:

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки.
Про це https://t.me/mykolaivskaODA/2949 Кім розповів у своєму телеграм-каналі, передає .
"Кораблі знову виходять у Чорне море. Перезарядили вони "Калібри". І готуються на зліт із Астрахані усі ці угруповання", - зазначив він.
Глава ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
За словами Кіма, Росія може продовжити удари по Україні. Джерело:
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10.10.2022 18:09 Відповісти
Ты *** тупой. Меня взрывом и в 100 метрах от меня не напугаеш. Я не отсиживался по западным областям, когда русня под Киевом стояла. Ты что мне пытаешся сказать вобще ? Я тебе четко и ясно дал понять, что в районе где я живу - не сработала система оповещения. Ты отвественен за это ?
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10.10.2022 18:13 Відповісти
Пустые слова - хватит врать врунишка.
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10.10.2022 19:08 Відповісти
О знакомый троль, любитель посыланий ***** )) ну привет ******* ) мы по тебе уже работаем ))
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10.10.2022 19:33 Відповісти
Врунишка - нету никаких "мы" - ты одиночка-сцикун.
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10.10.2022 19:53 Відповісти
А ты дилетант дурачек, который пытается очень примитивно и глупо вывести из себи, для того что бы тебе начали рассказывать "да я, да я ****** от ***, вот мой маспорт, вот мое удостоверение, да я делал то делал это" ... ты дегенерат ))) очень дешевый и примитивный ))
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10.10.2022 20:00 Відповісти
ГУР лучше пусть про двойники Путина рассказывает и про московские путчи. С реальным прогнозом у них не получается.
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10.10.2022 14:36 Відповісти
И что предпринято было с 3 по 10- е октября ?
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10.10.2022 14:47 Відповісти
Відосікі.
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10.10.2022 14:56 Відповісти
На карту наступления ЗСУ посмотри.
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10.10.2022 15:53 Відповісти
Сначала план потом причина
Как всегда
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10.10.2022 14:50 Відповісти
Буде чергове велике інтерв'ю буданова- він там все розповість, з подробицями!...
Бл! Краще вже мовчали би!
А нашому ОП треба меньше понтуватися на предмет атаки на Кер.міст!...
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10.10.2022 14:52 Відповісти
Іноді краще мовчки їсти, козли з ГУР.
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10.10.2022 14:55 Відповісти
Тепер понятно хто рванув міст
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10.10.2022 15:17 Відповісти
Точно, каци самі і обстріляли чи підірвали.
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10.10.2022 15:22 Відповісти
Действует военный преступник Путин отчаянно
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10.10.2022 15:58 Відповісти
Наш удар по мосту заставил изх раньше времени нанести удар по энергетике. Это было бы сделано в любом случае, но ближе к морозам. Щас есть время подготовится по повторению.
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10.10.2022 16:04 Відповісти
Є така думка у експертів, що сьогоднішній обстріл енергетичної інфраструктури рашистан планував на зиму, щоб влаштувати нам по всій Україні Алчевськ-2022/2023, однак вибух на Керченському мосту змішав плани і довелось раніше використати "стратегічний запас" ракет, який майже розтанув
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10.10.2022 17:14 Відповісти
 
 