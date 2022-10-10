Ракетний обстріл Києва та критичної інфраструктури росіяни планували з 2-3 жовтня, – ГУР

Окупанти ще на початку жовтня планували обстріл критичної інфраструктури в Україні з метою залякування та створення паніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Головне управління розвідки МО України.

За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

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8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".

Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

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