"Влаштуємо ворогам пекло!" - волонтери у відповідь на російський терор оголосили новий збір на ЗСУ
Ворог даремно розраховував залякати українців.
У відповідь на масовану ракетну атаку Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив новий збір на потреби захисників, які пішли в контрнаступ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали!" - йдеться у повідомленні Волонтерського штабу.
Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.
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