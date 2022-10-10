УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11171 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 118 12

"Влаштуємо ворогам пекло!" - волонтери у відповідь на російський терор оголосили новий збір на ЗСУ

волонтери

Ворог даремно розраховував залякати українців.

У відповідь на масовану ракетну атаку Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив новий збір на потреби захисників, які пішли в контрнаступ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали!" - йдеться у повідомленні Волонтерського штабу.

Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.

Також читайте: "Українська команда" розпочинає національний збір коштів на "бандерпечі": Зігрій своїх, щоб вороги палали

Автор: 

допомога (8280) волонтери (1326)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Но как показывает реальность, даже если уничтожат всю путинскую армию, сотни тысяч, русским наcpaть на солдат. Это даже не задевает их не грамма. Зато когда прилетело в Крым, появилось видео с нытьём - "мамуль, надо сваливать." Побеждать мы будем когда война на уничтожение, будет в две стороны, а не только на уничтожение украинцев. Они сегодня в соц сетях с ума сходят от радости. И какой будет ответ?... Будет если тебя ударили в правую щеку, подставь левую.
показати весь коментар
10.10.2022 15:16
+8
Вже не реагую на заклики волонтерів на фоні поновленого "дорожного будівництва" бо маю проблему - борги по комуналці.
показати весь коментар
10.10.2022 15:06
+5
treba zbirati na NW. odnu raketu na moskvu vtoruju na piter.... vse ostaljnoe mozhno prosto betonam zaljitj naher
показати весь коментар
10.10.2022 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже не реагую на заклики волонтерів на фоні поновленого "дорожного будівництва" бо маю проблему - борги по комуналці.
показати весь коментар
10.10.2022 15:06 Відповісти
treba zbirati na NW. odnu raketu na moskvu vtoruju na piter.... vse ostaljnoe mozhno prosto betonam zaljitj naher
показати весь коментар
10.10.2022 15:07 Відповісти
Надо дроны от маленьких до больших и антидроновые ружья. Дроны это наши глаза, это вони на головы, наведения артиллерии. Мы согреемся от пылающих россиян
показати весь коментар
10.10.2022 15:15 Відповісти
Волонтерам низький уклін та пошана!!! Красавці!!! Це ВИ куєте перемогу.. путлер *****!
показати весь коментар
10.10.2022 15:15 Відповісти
Все це є дрочилово і без серйозної зброї , ми нічого не зробимо .
показати весь коментар
10.10.2022 15:16 Відповісти
Но как показывает реальность, даже если уничтожат всю путинскую армию, сотни тысяч, русским наcpaть на солдат. Это даже не задевает их не грамма. Зато когда прилетело в Крым, появилось видео с нытьём - "мамуль, надо сваливать." Побеждать мы будем когда война на уничтожение, будет в две стороны, а не только на уничтожение украинцев. Они сегодня в соц сетях с ума сходят от радости. И какой будет ответ?... Будет если тебя ударили в правую щеку, подставь левую.
показати весь коментар
10.10.2022 15:16 Відповісти
У відповідь влада закликала економити електрику! Шо кому незрозуміло?
показати весь коментар
10.10.2022 15:28 Відповісти
🤣
показати весь коментар
10.10.2022 15:35 Відповісти
ботяра ти дибіл, тобі вже нічого не допоможе , пояснювати нема смислу
показати весь коментар
10.10.2022 18:04 Відповісти
Чтобы "устроить варварам ад", надо на территории варваров взрывать мосты, военные заводы, электростанции и пр., а не играться в интеллигентов и гуманистов!
показати весь коментар
10.10.2022 15:36 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
10.10.2022 16:15 Відповісти
 
 