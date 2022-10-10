"Влаштуємо ворогам пекло!" - волонтери у відповідь на російський терор оголосили новий збір на ЗСУ

Ворог даремно розраховував залякати українців.

У відповідь на масовану ракетну атаку Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив новий збір на потреби захисників, які пішли в контрнаступ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали!" - йдеться у повідомленні Волонтерського штабу.

Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.

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