Силами ППО було знищено 43 з 84 крилатих ракет, 10 з 13 дронів-камікадзе, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ повідомив уточнені дані щодо російського ракетного удару по Україні станом на 14.00.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
"Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136".
Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА ( з них 10 типу "камікадзе")", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар10.10.2022 15:16
+9 Vlad Cheh
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+6 ViktorXP
показати весь коментар10.10.2022 16:09
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всього до цілей долетіло 41 ракета та 3 мопеда = 44шт
загинуло 9, поранено 36, сумарно = 45
мацкалі, ви просрали війну, зливайте воду... у вас нема 35 мільйонів ракет.
Как раз ха55 ракеты, которыми они бомбили нас, это наши бывшие ракеты, которые были отданы кацапам за взятку (за газ там смешная сумма, любая арабская страна купила бы эти ракеты в 500 раз дороже).
То есть сразу +500 ракет кацапам и -500 ракет для нас, которыми мы могли ответить назад. А если вспомнить еще и Кравчука, то эти ракеты у нас были с ядерной боевой частью в большинстве своем.
Не совсем понятно, почему это не подается в СМИ как массовый урок для граждан, что будет лично с ними, с их жизнями и существованием всей страны, если они будут также пассивно вести себя при откровенном попустительстве власти, при откровенной измене государству подкупленными сволочами. Сколько людей активно протестовало против распиливания бюджета на строительство дорог с тройной переплатой за каждый км? Крайне мало в процентах от населения. А ведь урок 20-30летней давности не должен был пройти незаметно. Ну, вот именно поэтому и не подается, так как распил бюджета на асфальт - это равносильное преступление против безопасности Украины, что и сдача ракет за копейки (и взятку) своему главному врагу, который на тот момент в 5 военных конфликтах агрессивно участвовал.
Джерело: https://biz.censor.net/n3372808
Есть такие моменты:
- большинство ракет (Калибров) не являются сложными целями, летят на небольшой скорости, имеют обычную ЭПР, имеют аэродинамическую траекторию, сложность обнаружения и обстрела в небольшой высоте, но для современной ПВО это не проблема, следовательно, нужно усилить насколько можно объектовую ПВО;
- носители ракет, которые в зоне досягаемости наших войск, нужно уничтожить, это прежде всего черноморский флот, возможно авиацией, но лучше получить все таки дальнобойные хаймарсы, что б летчиками не рисковать
такие меры уже заметно снизят плотность обстрелов
- на дипломатическом фронте продемонстрировать гражданские жертвы с нашей стороны, призвать ведущие страны признать рф все таки страной-террористом
- призвать еще усилить санкции и давление на орколенд
Спасибо и за такую работу.