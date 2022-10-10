Силами ППО було знищено 43 з 84 крилатих ракет, 10 з 13 дронів-камікадзе, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив уточнені дані щодо російського ракетного удару по Україні станом на 14.00.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136".

Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА ( з них 10 типу "камікадзе")", - йдеться у повідомленні.

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