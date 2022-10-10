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Новини Агресія Росії проти України
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Умисний напад на цивільне населення є воєнним злочином, – глава МЗС Франції Колонна

колонна,катрін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна засудила невибіркові російські удари по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра МЗС Франції

"Я рішуче засуджую сьогоднішні невибіркові російські удари по українських містах. Умисне завдання ударів по цивільному населенню є воєнним злочином", - написала Колонна. 

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Автор: 

обстріл (28171) Франція (3037) Колонна (58)


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Топ коментарі
+6
Так продовжуйте - е военним злочином , а ***** - ВОЕННИЙ ЗЛОЧІНЕЦ ‼️‼️
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10.10.2022 15:19
+6
Ой дякую, рішуче засудження сьогодні просто необхідно
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10.10.2022 15:21
+4
Ну пусть твой Макроша позвонит путлеру и напихает ему х.ев!!!А твои обеспокоення засунь себе в манду жабоедка.
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10.10.2022 15:19
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Так продовжуйте - е военним злочином , а ***** - ВОЕННИЙ ЗЛОЧІНЕЦ ‼️‼️
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10.10.2022 15:19 Відповісти
Ну пусть твой Макроша позвонит путлеру и напихает ему х.ев!!!А твои обеспокоення засунь себе в манду жабоедка.
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10.10.2022 15:19 Відповісти
Решительно осуждаете? Насколько решительно? Как же вы задолбали , изнеженные западные соплежуи!
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10.10.2022 15:21 Відповісти
Ой дякую, рішуче засудження сьогодні просто необхідно
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10.10.2022 15:21 Відповісти
А бабло преступникам военным давать не преступление?
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10.10.2022 15:22 Відповісти
Катрін Колонна ,та и я засуджую.ну а дальше че еще напишешь
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10.10.2022 15:23 Відповісти
Она разве не написала,что озабочена?! Это залёт
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10.10.2022 15:27 Відповісти
Ну все, шалене дякую, я думаю всім хто сьогодні вмер і кого завалило, різко полегшало)))
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10.10.2022 15:23 Відповісти
Йди ти рішуче нах,жабоїдка.
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10.10.2022 15:24 Відповісти
Нокаутуюча відповідь, якраз кацапам на лазурному березі поржати.
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10.10.2022 15:26 Відповісти
Вона й не зобов'язана відповідати.
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10.10.2022 15:31 Відповісти
Коли не можеш сказати нічого відповідного до ситуації краще промовчати бо вони раніше виражали глибоку стурбованість, а коли зрозуміли що воно вже звучить як знущання почали пісню про військові злочини, правда ніхто не чухається за ці злочини карати.
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10.10.2022 15:36 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

сегодня война открыто вышла за границы Украины. Больше невозможно делать вид, что можно выиграть войну, не уничтожая центры атак на территории России. Очередная иллюзия союзников, по которой они не дают нам ракеты среднего радиуса, развалилась, как карточный домик, сегодня утром.
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10.10.2022 15:31 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
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10.10.2022 15:32 Відповісти
Пора згадати про Кабаеву і отприсков хутіна , а також про жінку медведева і синочка .

це родини военних злочинців і треба конфіскувати у них нерухомість на заході
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10.10.2022 15:38 Відповісти
ну слова треба підкріплювати діями...
а цими дуже Рішучими занепокоєннями і засудженнями ми давно ситі
Дайте зброї!
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10.10.2022 15:32 Відповісти
Треба щось сказати - сказала.
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10.10.2022 15:32 Відповісти
Не "небіркові російські удари", а якраз вибіркові.. Вибір - цивільна інфраструктура і цивільне населення.
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10.10.2022 15:33 Відповісти
До речі Франція, наряду з США та Британією, є гарантами Будапештського мумурандума
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10.10.2022 15:35 Відповісти
і далі що, кеп? дійте, санкції, зброя, параша терористична держава й т.д., а то тільки язиком ляпати, а потім сховатися за крайню плоть і все
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10.10.2022 15:36 Відповісти
пусть Макрон еще раз ***** позвонит по телефону чтоб тот сохранил лицо
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10.10.2022 15:39 Відповісти
а цікаво..хворі на голову..деякі..потребують жвавого спілкування - типу словесний пронос в них..цікаво, як щоб увесь світ на пару діб перестав спілкуватись з орками..хочаб дипломати..
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10.10.2022 15:52 Відповісти
Давайте нам экзосеты или турецкую крылатую ракету SOM (с вашими технологиями). Это неплохое дальнобойное оружие, которым можно бить по штабам. Но опять-таки, весь вопрос в самолетах. Пора раз и навсегда слить советский хлам, используя его вторым номером. И начать перевооружение на ф-16 и ф-18, которые помимо всего прочего еще и простые самолеты, на них реально проще научиться летать за счет последних тренажеров, та и нужны они как ракетоносцы, никаких маневров в воздухе не требуется в принципе, ближе 50км к линии фронта они не подойдут.
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10.10.2022 15:54 Відповісти
ще треба ООН занепокоїтись та чергову дебілорезолюцію що кацапи та китай заветують зразу
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10.10.2022 16:06 Відповісти
Бла, бла , бла. Вже 8 місяців
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10.10.2022 17:25 Відповісти
 
 