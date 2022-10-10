Умисний напад на цивільне населення є воєнним злочином, – глава МЗС Франції Колонна

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна засудила невибіркові російські удари по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра МЗС Франції.

"Я рішуче засуджую сьогоднішні невибіркові російські удари по українських містах. Умисне завдання ударів по цивільному населенню є воєнним злочином", - написала Колонна.

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