Умисний напад на цивільне населення є воєнним злочином, – глава МЗС Франції Колонна
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна засудила невибіркові російські удари по українських містах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра МЗС Франції.
"Я рішуче засуджую сьогоднішні невибіркові російські удари по українських містах. Умисне завдання ударів по цивільному населенню є воєнним злочином", - написала Колонна.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.10.2022 15:19
+6 Mykola Trofimenko #538463
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+4 Vlad #532713
показати весь коментар10.10.2022 15:19
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@13Hellis_13
сегодня война открыто вышла за границы Украины. Больше невозможно делать вид, что можно выиграть войну, не уничтожая центры атак на территории России. Очередная иллюзия союзников, по которой они не дают нам ракеты среднего радиуса, развалилась, как карточный домик, сегодня утром.
1 ч. ·
І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
це родини военних злочинців і треба конфіскувати у них нерухомість на заході
а цими дуже Рішучими занепокоєннями і засудженнями ми давно ситі
Дайте зброї!