УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11284 відвідувача онлайн
Новини
6 164 1

Від ракетного удару на Київщині загорілася трансформаторна підстанція підприємства

ракета

Рятувальники ліквідовують пожежу на одному з підприємств Київської області – воно зазнало ушкоджень у результаті масованого ракетного удару РФ.

Про це у телеграмі поінформувала пресслужба ДСНС Київщини, передає Цензор,НЕТ.

"Унаслідок двох влучань зруйновано одну будівлю без подальшого горіння та пошкоджено трансформаторну підстанцію. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати загорання трансформаторної підстанції на території об'єкта. Усього задіяно шість одиниць пожежно-рятувальної техніки. Під час ракетного удару ніхто не постраждав", - уточнили у ДСНС.

Також читайте: Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву 5 людей загинули та 47 постраждали, - ДСНС

Автор: 

Київська область (4001) обстріл (28171) ДСНС (5083) інфраструктура (486)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здається це на ТЕЦ 5 - дим було видно зі всього Харківського р-ну
показати весь коментар
10.10.2022 15:46 Відповісти
 
 