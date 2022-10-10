Від ракетного удару на Київщині загорілася трансформаторна підстанція підприємства

Рятувальники ліквідовують пожежу на одному з підприємств Київської області – воно зазнало ушкоджень у результаті масованого ракетного удару РФ.

Про це у телеграмі поінформувала пресслужба ДСНС Київщини, передає Цензор,НЕТ.

"Унаслідок двох влучань зруйновано одну будівлю без подальшого горіння та пошкоджено трансформаторну підстанцію. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати загорання трансформаторної підстанції на території об'єкта. Усього задіяно шість одиниць пожежно-рятувальної техніки. Під час ракетного удару ніхто не постраждав", - уточнили у ДСНС.

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