Україна має завдати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, - голова штабу оборони Дніпра Корбан

Україна має домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів щодо антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.

Про це у фейсбуці повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні негайно домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів з антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, таких як Курськ, Воронеж, Білгород, Таганрог і Москва", - написав Корбан.

На його думку, ворог має чітко усвідомлювати, що Україна має чим відповісти.

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