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Україна має завдати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, - голова штабу оборони Дніпра Корбан

корбан

Україна має домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів щодо антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.

Про це у фейсбуці повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні негайно домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів з антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, таких як Курськ, Воронеж, Білгород, Таганрог і Москва", - написав Корбан.

На його думку, ворог має чітко усвідомлювати, що Україна має чим відповісти.

Також читайте: Силами ППО було знищено 43 з 84 крилатих ракет, 10 з 13 дронів-камікадзе, - Генштаб

Автор: 

Корбан (189) крилаті ракети (1070) обстріл (28171) ракети (4000)


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Топ коментарі
+44
НАРЕШТІ ХОЧ ХТОСЬ ЦЕ СКАЗАВ,ПУБЛІЧНО
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10.10.2022 15:39
+34
Дуже хочеться і по інфраструктурі, але ми ж не вони, і міжнародних норм все ж таки повинні притримуватись. А ось їбашити по військовим об'єктам треба. Але чим? Крім асфальту та відосиків нічим..
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10.10.2022 15:39
+27
гад гадом, а діло каже
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10.10.2022 15:36
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пусть свой воображаемый спутник сделает камикадзе по кремльблю! задолбал уже этот жулик!
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10.10.2022 21:28 Відповісти
Німеччина передасть Україні першу систему ППО IRIS-T у найближчі кілька днів, - міністерка оборони Крістіне
Ламбрехт.
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10.10.2022 16:00 Відповісти
Дурість.
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10.10.2022 16:01 Відповісти
обязаны были вчера,уничтожить все возможные точки выстрела. Слава Великой Ukraine.Смерть быдлонасекомышам мацковии
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10.10.2022 16:05 Відповісти
Не может а ДОЛЖНА
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10.10.2022 16:06 Відповісти
То, что терросия получит в ответ, сомнений нет. Як кажуть потихеньку.
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10.10.2022 16:08 Відповісти
Нехай п*здить що завгодно, не пускайте цю наволоч в країну.
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10.10.2022 16:08 Відповісти
ПНХ
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10.10.2022 20:13 Відповісти
Кацапи перезарядились, будуть знову по енергооб'єктах валити.
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10.10.2022 16:08 Відповісти
Звичайно,що треба..карти відкриті..
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10.10.2022 16:12 Відповісти
Пора рашку підтолкнути до розвалу.
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10.10.2022 16:59 Відповісти
надо у Бидона Томагавки просить
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10.10.2022 16:14 Відповісти
❗️Кораблі русні перезарядилися і вийшли в Чорне море, також готується зліт авіації в Астрахані, - голова Миколаївської ОВА Кім.
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10.10.2022 16:15 Відповісти
Правильно говорит. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.10.2022 16:16 Відповісти
наконец-то кто-то мыслит трезво и здраво в этой зеленой говномассе
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10.10.2022 16:18 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядями !
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10.10.2022 16:18 Відповісти
ОН НЕКОГДА НЕ ИМЕЛ ОТНОШЕНИЯ К этой зеленой говномассе . БОЛЕЕ ТОГО ЭТА ГОВНОМАССА ЛИШИЛА ЕГО УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА ХОТЬ КОНСТИТУЦИЯ ПРЯМО ЭТО ЗАПРЕЩАЕТ. НО ЧТО ДЛЯ ЗЕЛИ ЭТА КОНСТИТУЦИЯ ЕСЛИ КОРБАН С ФИЛАТОВЫМ ИМЕЛИ НАГЛОСТЬ ВСТРЕЧАТСЯ С АМЕРИКАНСКИМ СЕНАТОРОМ И ОБСУЖДАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕРМАКА. Я НЕ ФАНАТ КОРБАНА, НО ТО КАК С НИМ ПОСТУПИЛИ ЗА ЭТО НУЖНО САЖАТЬ. НО ВСЕ СМОЛЧАЛИ А ЗНАЧИТ ЗАВТРА ЭТИ ЗЕЛЁНЫЕ МОГУТ ЛЮБОГО ИЗ НАС ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА. БУДЕМ МОЛЧАТЬ И ДАЛЬШЕ. А НЕТ МЫ ЗДЕСЬ ПОГОВОРИМ, КАК НА КУХНЕ.
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10.10.2022 17:20 Відповісти
Мислить дебільно! Він як громадянин Ізраїлю провокує, щоб Україну визнали країною-терористом. Тоді допомоги нам не ждіть. В чому тут розум?
Дай бог, щоб нам давали засоби ураження, які допоможуть нам звільнити нашу територію
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10.10.2022 21:24 Відповісти
Після звільнення нашої території такі ракетні обстріли не припиняться, тому що вони ведуться не з окупованої території, а із "запарєбріка", як приклад - північ харківської обл.
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10.10.2022 21:50 Відповісти
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!

Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
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10.10.2022 16:21 Відповісти
не только по Белгороду , Я выше выложил список
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10.10.2022 16:23 Відповісти
бєлгарад, а саме пускові установки с-300, це ті якраз цілі, які ми можемо вразити не застосовуючи американо-європейське озброєння.
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10.10.2022 21:54 Відповісти
Тварини пуйла ніколи не відчують, тому що москалі - це вроджені раби.
Стратег диванних військ Корбан провокує, щоб Україну, як і московію, визнали терористами, що б'ють по мирних містах. Тоді не тільки ракет, а й іншої зброї нам піхто не дасть. Цей стратег разом з Лисенком, який з травня переховується в Европі від кримінального переслідування (ніби у відрядженні), наказували в березні всім знімати супутникові антени.
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10.10.2022 21:19 Відповісти
Каждую ночь ,без виагры ,мне снится , этот оргазм.
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10.10.2022 16:23 Відповісти
Moscow Must Burn
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10.10.2022 16:29 Відповісти
Для кожного українця (принаймні у віці 18-70) автомат має стати максимально доступним юридично (лише за перевіркою по базах даних щодо "благонадійності" та психічного і фізичного здоров'я -- наприклад, з використанням "Дії") та економічно (має коштувати не дорожче за середньомісячну зарплатню, адже його виробництво не складніше за виготовлення телевізора, пралки чи холодильника).
І ще:
Будь-який українець повинен мати фізичну змогу відплатити за життя (своє або когось з близьких) чи на українській території, чи будь-де, вбивши принаймні одного русняцького загарбника (а загарбниками фактично є всі громадяни РФ, які схвалюють загарбницьку політику путлера; сім місяців більш, ніж достатній, строк для психічно адекватної людини, щоб визначитися де добро, а де зло).
Якщо ж ти вбив 5 загарбників, то вже не даремно коптив повітря (адже їх в 4 рази більше, ніж нас).
Вбив 15, то ти герой (бо виконав план за трьох товаришів, яким подібне не вдалося).
Вб'єш 50 загарбників -- станеш легендою!
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10.10.2022 16:27 Відповісти
Потрібно лише на виборах президента своєї країни робити правильний вибір, і не треба буде брати в руки зброю!
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10.10.2022 22:01 Відповісти
В Ростовской области второй раз за два дня разбился военный самолет - СМИ
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10.10.2022 16:32 Відповісти
Они не разбиваться должны, а гореть на земле от обстрелов.
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10.10.2022 16:43 Відповісти
А ще палати багатоквартирні ДОСи у військових містечках разом з пілотами та їхніми сім'ями.
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10.10.2022 17:32 Відповісти
По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра - премьер-министр Шмыгаль
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10.10.2022 16:35 Відповісти
Вот до чего довело отсутствие у Украины своих ракет и*Томагавков*.
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10.10.2022 16:37 Відповісти
Кто-то задал вопрос откуда обстреливали Киев и Львов? Какого черта урод усатый сидит в Минске спокойно?
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10.10.2022 16:47 Відповісти
Є 2 простих правила ефективних ударів по будь-яким ворожим цілям (в т.ч. інфраструктурним):
1. Від снарядів та реактивних снарядів захисту не існує в принципі: від них можна лише втекти або сховатися (щодо інфраструктурних об'єктів, то і перше, і друге для них проблематично).
2. Ракет, крилатих ракет та дронів у хвилі має бути більше, ніж ракет в одному ворожому залпі всіх ворожих ЗРК в данному районі бойових дій. Якщо слідувати "класиці", то ця перша хвиля має винищити саме ЗРК, ну а всі наступні розносять на друзки решту всього. І тут велике значення набуває розвідка, причому максимально оперативна (які засоби ППО є у ворога на даній ділянці), де вони знаходяться, щоб спланувати все інше
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10.10.2022 17:02 Відповісти
Є один спосіб від снарядів і ракет-знищити джерела ізасоби їх запуску
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10.10.2022 17:42 Відповісти
Яка слушна пропозиція у публічному просторі !
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10.10.2022 18:28 Відповісти
Ну когда уже Украина бахнет ракетой по красной площади!!!
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10.10.2022 20:15 Відповісти
Генералісімус у вигнанні сидить у мирній Европі і провокує пуйло на застосування ядерної зброї. Він хоче, щоб світ сказав, що рашка і Україна однакові, бо б'ють по мирних містах. Це дебілізм чи провокація проти України?
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10.10.2022 20:51 Відповісти
Чем асфальтом, шашлыками, замороженными Оманским Ослом Нептунами и Громами или маргарином ЗЕБилов???
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10.10.2022 21:37 Відповісти
ще один віслюк апокалісіпса
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10.10.2022 22:58 Відповісти
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