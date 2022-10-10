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Новини Війна
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Росіяни випустили 6 ракет по Хмельниччині. 3 ракети збила ППО. Жертв немає

ппо

Російські окупаційні війська вдарили 6 ракетами по території Хмельницької області. Три ракети збила ППО. Три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури Хмельницького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

" Ворог випустив 6 ракет по території нашої області. 3 ракети збиті силами ППО (над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами). Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури м. Хмельницького.

У результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання. Завдяки оперативному реагуванню наших служб електропостачання уже частково відновлено. Плануємо, що до кінця дня зможеми повністю відновити нормальний режим роботи усіх мереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об’єкти критичної інфраструктури пошкоджено в Хмельницькому, відстунє електропостачання, - мер Симчишин

Зазначається, що внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб в області немає.

обстріл (28171) Хмельниччина (914) Хмельницький (405) електроенергія (6174)


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10.10.2022 15:54 Відповісти
Раз с иглы Ваня-давай прожарил ракету (вроде бы на его счет, там еще с пулемета жарили по ней на заднем плане), то аим-120 ракета их тоже будет сбивать и успевать наводится. И новое ПВО как раз поможет, там в том числе и тепловизором есть наведение на ракету. А наше ПВО оставим на массированный налет бомбардировщиков, они их перещелкают без промахов, лишь бы ракеты были и РЛС живая. Но 100% будет, когда взорвется ракетный завод у кацапов вместе со всеми складами, а его работники будут застрелены или зарезаны во всех местах, включая и сортиры.
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10.10.2022 16:01 Відповісти
 
 