Росіяни випустили 6 ракет по Хмельниччині. 3 ракети збила ППО. Жертв немає

Російські окупаційні війська вдарили 6 ракетами по території Хмельницької області. Три ракети збила ППО. Три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури Хмельницького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

" Ворог випустив 6 ракет по території нашої області. 3 ракети збиті силами ППО (над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами). Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури м. Хмельницького.

У результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання. Завдяки оперативному реагуванню наших служб електропостачання уже частково відновлено. Плануємо, що до кінця дня зможеми повністю відновити нормальний режим роботи усіх мереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об’єкти критичної інфраструктури пошкоджено в Хмельницькому, відстунє електропостачання, - мер Симчишин

Зазначається, що внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб в області немає.